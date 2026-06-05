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Aaj Ka Ank Jyotish 5 June: इन मूलांक वालों को मिल सकती है खुशखबरी, जानिए आज कैसा रहेगा आपका दिन?

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj Ka Ank Jyotish 5 June 2026: आज न्यूमेरेलॉजी की मदद से जानें कि 5 जून का दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है? मूलांक 1 से लेकर 9 का अंक राशिफल यहां जानें।

Aaj Ka Ank Jyotish 5 June: इन मूलांक वालों को मिल सकती है खुशखबरी, जानिए आज कैसा रहेगा आपका दिन?

Numerology Prediction Today 5 June 2026: न्यूमेरेलॉजी के अनुसार 5 जून 2026 का दिन कई लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। कुछ लोगों को नौकरी और बिजनेस में नए मौके मिल सकते हैंतो कुछ को पैसों और रिश्तों के मामलों में फायदा होगा। आज कुछ लोगों को मेहनत का अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और कई रुके हुए काम भी आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने से बचें। जानिए जन्म तारीख यानी मूलांक के हिसाब से 5 जून का दिन आपके लिए कैसा होगा?

मूलांक 1

आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत के संकेत लेकर आ सकता है। जिस काम को लेकर आप पिछले कुछ समय से सोच रहे थे उसमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी और बिजनेस में आत्मविश्वास के साथ काम करें। सफलता मिलने के योग हैं। लव लाइफ में पार्टनर के साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। पैसों के मामले में दिन सही रहेगा। देर रात फोन चलाने से बचें।

मूलांक 2

आज आपको अपने मन की बातों को सही दिशा देने की जरूरत पड़ेगी। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से मुलाकात करने के बाद मन खुश रहेगा। ऑफिस के काम में धैर्य रखने से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में स्थिति पहले से बेहतर रहने वाली है। किसी भी चीज पर तुरंत रिएक्ट ना करें।

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मूलांक 3

आज के दिन कोई गुड न्यूज मिल सकती है। करियर से जुड़ा कोई अच्छा मौका मिल सकता है। आपके विचार और सुझाव लोगों को पसंद आएंगे। लव लाइफ में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पैसों के मामले में छोटे लेकिन अच्छे अवसर बनते दिखेंगे।

मूलांक 4

आज आपको अपने काम की सही प्लानिंग बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑफिस में मेहनत का फायदा मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा। फालतू के खर्चे पर कंट्रोल करें। नींद अच्छे से लें। बाहर का खाना ना खाएं।

मूलांक 5

आज आप एक्टिव रहने वाले हैं। नए लोगों से संपर्क बढ़ सकता है और इससे आगे लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी और बिजनेस में नए मौके मिल सकते हैं। लव लाइफ में कोई अच्छा सरप्राइज मिल सकता है। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। खानपान पर ध्यान दें।

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मूलांक 6

आज का दिन रिश्तों को मजबूत बनाने का है। परिवार और पार्टनर के साथ बिताया गया समय आपको खुशी देगा। ऑफिस में आपकी मेहनत की तारीफ हो सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और कोई रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर दिन सही जाने वाला है।

मूलांक 7

आज आप आगे के लिए कुछ जरूरी प्लानिंग कर सकते हैं। मन आध्यात्मिक और सकारात्मक विचारों से ही भरा रहेगा जोकि अच्छा भी है। करियर में आगे बढ़ने के नए रास्ते खुल सकते हैं। लव लाइफ सही ट्रैक पर चलती दिखाई देगी। आज हेल्थ भी सही रहने वाली है।

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मूलांक 8

आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं लेकिन आप उन्हें अच्छी तरह संभाल लेंगे। किसी बड़े काम में सफलता मिलने के संकेत हैं। पैसों से जुड़े मामलों में लाभ हो सकता है। लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। हेल्थ को लेकर ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है।

मूलांक 9

आज पूरे जोश के साथ हर काम करेंगे। कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर होगा। कोई जरूरी काम पूरा होगा और रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ सकता है। लव लाइफ सही रहने वाली है। आर्थिक मामलों में सब सही होगा। बस अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

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