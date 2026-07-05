अंक राशिफल 5 जुलाई: 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों को आज होगा धन लाभ
Mulank 4 today Horoscope 5 July 2026: पैसों के मामले में आज मूलांक 4 वालों को अच्छी खबर मिल सकती है। यहां पढ़ें 5 जुलाई के लिए मूलांक 4 का राशिफल।
Mulank 4 Numerology Predictions Today, मूलांक 4 कराशिफल: अगर आपके मन में कई दिनों से यह चल रहा है कि कब सही मौका मिलेगा, तो अब संकेत थोड़ा साफ दिख सकते हैं। 5 जुलाई 2026 का मूलांक 5 हलचल, संपर्क और त्वरित मौके बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 4 आपको सही समय पर सही चाल चलने का साहस देता है। राहु के प्रभाव से आपकी सोच दूसरों से अलग रहती है। यही अलग नजरिया अब काम आ सकता है, लेकिन भ्रम और जल्दी लाभ की चाह भी साथ चल सकती है। इसलिए जो भी कदम लें, उसे आधी जानकारी पर नहीं, पक्की समझ पर रखें। फोन पर बातचीत, मैसेज या किसी छोटी सूचना से भी उपयोगी दिशा मिल सकती है। बात सुनते समय एक लाइन नोट कर लेना फायदेमंद रहेगा।
लव राशिफल
मन में उत्साह हो तो आप अपनी बात तेजी से रखना चाहेंगे, लेकिन रिश्तों में हर व्यक्ति आपकी रफ्तार से नहीं चलेगा। राहु की ऊर्जा कई बार आपको यह महसूस कराती है कि सामने वाला बात घुमा रहा है। ऐसी स्थिति में शक बढ़ाने के बजाय सीधे पूछना बेहतर रहेगा। अगर पार्टनर या परिवार के किसी सदस्य से फोन पर बात हो, तो आधी बात सुनकर निष्कर्ष न बनाएं। एक छोटी साफ बातचीत गलतफहमी घटा सकती है। किसी अपने की सलाह मामूली लगे, फिर भी उसमें काम की बात छिपी हो सकती है।
करियर राशिफल
कामकाज में मौके अचानक खुल सकते हैं। कोई नया लीड, छोटा प्रोजेक्ट, साइड इनकम का आइडिया या पुराना संपर्क फिर सक्रिय हो सकता है। मूलांक 5 का असर नेटवर्किंग और बातचीत से लाभ दिला सकता है, और भाग्यांक 4 कहता है कि इस लाभ को सिस्टम में बदलें। राहु तकनीक, डेटा और अलग सोच का स्वामी है, इसलिए डिजिटल काम, ऑनलाइन सेल्स, रिसर्च या मार्केट समझने वालों को बढ़त मिल सकती है। फोन पर हुई चर्चा के बाद जो तय हुआ है, उसे लिखित रूप में पक्का कर लें। पढ़ाई करने वालों के लिए शॉर्टकट से ज्यादा स्मार्ट प्लान बेहतर रहेगा। बिजनेस में छोटा प्रयोग किया जा सकता है, बस हिसाब साफ रखें।
धन राशिफल
पैसों के मामले में लाभ की संभावना बन सकती है, खासकर वहां जहां आपका अनुमान और समय दोनों सही बैठें। फिर भी राहु जल्दी कमाई का लालच बढ़ाता है, इसलिए बहुत बड़ा दांव लगाने के बजाय सीमित रकम के साथ चलना समझदारी होगी। कोई सट्टा, गेम या जोखिम वाला विकल्प चुनें भी तो उसे मनोरंजन या छोटे अवसर की तरह ही देखें। फोन पर मिली वित्तीय सलाह पर तुरंत भरोसा न करें। शर्तें समझें, फिर निर्णय लें। अचानक आई रकम को तुरंत उड़ा देने की आदत रोकना जरूरी रहेगा।
सेहत राशिफल
तेज दिमाग का असर शरीर पर बेचैनी, गर्दन में खिंचाव या नींद टूटने के रूप में दिख सकता है। लगातार सोच चल रही हो तो पांच मिनट के लिए कागज पर अगला काम लिखें। इससे दिमाग का दबाव कम होगा। राहु का असर कभी कभी शरीर से ज्यादा मन को थकाता है। दिन में एक बार शांत जगह पर बिना फोन देखे बैठना राहत दे सकता है। पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: फोन पर सुनी बात को पक्का तथ्य मानकर कदम न उठाएं। छोटे लाभ के लालच में रकम जरूरत से ज्यादा न बढ़ाएं। अधूरी जानकारी पर किसी को हां न कहें।
आज की सलाह: मौका दिखे तो पहले नियम समझें, फिर कदम बढ़ाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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