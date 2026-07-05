अंक राशिफल 5 जुलाई: 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोग आज छोटे खर्चे को ना करें नजरअंदाज
Mulank 3 today Horoscope 5 July 2026: मूलांक 3 वालों को आज घर के छोटे-छोटे खर्चे पर नजर रखने की सलाह है। इसे नजरअंदाज करना सही नहीं होगा। यहां पढ़ें आज का राशिफल।
Mulank 3 Numerology Predictions Today, मूलांक 3 का राशिफल: मन एक जगह टिकाने में दिक्कत महसूस हो सकती है। छोटे काम भी जरूरत से ज्यादा भारी लगें तो खुद को दोष न दें। अंक 3 पर बृहस्पति का असर आपको समझदार और मार्गदर्शक बनाता है, लेकिन जब भीतर उलझन बढ़ती है तो वही मन हर बात का बोझ लेने लगता है। 5 जुलाई 2026 का मूलांक 5 आसपास शोर, बातचीत और भटकाव बढ़ा सकता है। भाग्यांक 4 कहता है कि दिन को नियम से चलाना ही राहत देगा। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। जिन मुद्दों पर साफ सोच नहीं बन रही, उन्हें थोड़ी देर रोककर रखें। घर के छोटे खर्च, छोटी जिम्मेदारियां और रोजमर्रा की व्यवस्था को सरल रखेंगे तो मन भी धीरे धीरे संभलेगा।
लव राशिफल
करीबी रिश्तों में हल्की खटास या दूरी का भाव बन सकता है। खास बात यह है कि आप टकराव से बचना चाहेंगे, लेकिन चुप रहना भी दूसरे को उलझा सकता है। बृहस्पति का स्वभाव रिश्तों में भरोसा और साफ नीयत चाहता है। इसलिए लंबी बहस से बचते हुए भी एक सीधी बात कहना बेहतर रहेगा। परिवार में किसी छोटी बात, जैसे घर के खर्च या जिम्मेदारी के बंटवारे पर मन खिंच सकता है। अपनी बात समझाने से पहले सामने वाले की चिंता भी सुन लें। इससे तनाव कम हो सकता है।
करियर राशिफल
दिमागी काम में रफ्तार धीमी रह सकती है। पढ़ाई हो या ऑफिस का काम, एक साथ बहुत कुछ पकड़ने की कोशिश उल्टा दबाव बढ़ा सकती है। अंक 3 के लोग सामान्यतः समझाने, सिखाने और बड़े नजरिये से सोचने में अच्छे होते हैं, पर इस समय बारीक कामों में ध्यान भटक सकता है। मूलांक 5 से बीच बीच में नए विचार आएंगे, लेकिन भाग्यांक 4 कहता है कि पहले अधूरे काम पूरे करें। मीटिंग, प्रेजेंटेशन या लिखित काम में छोटा नोट बनाकर आगे बढ़ें। बिजनेस में भी बहस बढ़ाने के बजाय प्रक्रिया साफ रखना ज्यादा काम देगा।
धन राशिफल
पैसे के मामले में बड़ी चिंता की जरूरत नहीं, पर ढीला रवैया ठीक नहीं रहेगा। घर का छोटा खर्च, जैसे रोजमर्रा की खरीद, रिपेयर या बच्चों की जरूरत, मिलाकर बजट को थोड़ा खींच सकता है। बृहस्पति विस्तार देता है, इसलिए अंक 3 वाले कई बार जरूरत से ज्यादा उदार हो जाते हैं। 5 की चलायमान ऊर्जा अचानक खर्च बढ़ा सकती है, जबकि 4 का संकेत साफ हिसाब रखने का है। जो देना है और जो टाल सकता है, उसमें फर्क करें।
सेहत राशिफल
मानसिक थकान का असर आंखों के आसपास भारीपन, कंधों में जकड़न या बार बार उठती बेचैनी के रूप में दिख सकता है। ऐसे में एकांत का छोटा समय फायदेमंद रहेगा। दस मिनट लिखकर मन खाली करना मदद करेगा। अगर लगातार सोच चल रही हो तो ठंडे पानी से चेहरा धोकर थोड़ी देर शांत बैठें। मीठी चाय या कॉफी पर बार बार निर्भर रहने के बजाय सादा पानी बढ़ाएं।
शुभ अंक: 1
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: अधूरी जानकारी में कोई वादा न करें। घर के छोटे खर्च को नजरअंदाज न करें। मन खिन्न हो तो जरूरी बातचीत टालते टालते लंबी न होने दें।
आज की सलाह: एक समय में एक काम लें, मन खुद संभलने लगेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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