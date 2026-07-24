Ank Rashifal 24 July: मूलांक 5 नए रिश्ते को लेकर ना पालें ये भ्रम, पढ़ें आज का राशिफल
मूलांक 5 वालों को 24 जुलाई के दिन कई मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है। अगर किसी से नई जान-पहचान हुई है तो उनको लेकर भ्रम ना पालें। वहीं दोस्तों से ऐसे वादे ना करें जो पूरे ना किए जा सके। यहां पढ़ें आज का राशिफल।
Numerology Horoscope Today 24 July 2026: मिलना जुलना, बातें करना और नए लोगों से जुड़ना इस समय आपके लिए खास रह सकता है। बुध के असर से आपका स्वाभाविक चंचलपन और बात रखने की कला खुलकर सामने आएगी। 24 जुलाई 2026 का मूलांक 6 मेलजोल में अपनापन बढ़ाता है, जबकि भाग्यांक 5 आपको ज्यादा खुला, उत्सुक और रिस्पॉन्सिव बना रहा है। इसलिए किसी छोटी मुलाकात, फोन कॉल या हल्की सी आउटिंग से भी मन ताजा हो सकता है। दोस्तों के साथ हंसी मजाक, म्यूजिक या कोई मजेदार प्लान बन सकता है। बस हर नई बात को तुरंत बहुत गंभीर मोड़ न दें। कुछ मौके सिर्फ आनंद देने आते हैं, उन्हें उतना ही रहने देना बेहतर रहेगा।
मूलांक 5 लव राशिफल
दिल के मामले में हल्की फुल्की गर्माहट महसूस हो सकती है। किसी से बातचीत बढ़े तो आकर्षण जल्दी बन सकता है, लेकिन इसकी रफ्तार थोड़ी तेज भी रह सकती है। इसलिए उम्मीदें बहुत आगे तक ले जाने से पहले सामने वाले का स्वभाव समझिए। जो लोग रिश्ते में हैं, वे पार्टनर के साथ थोड़ी चंचलता और खुलापन रखें। कोई छोटी सी शाम, पसंदीदा म्यूजिक या साथ में टहलना भी नजदीकी बढ़ा सकता है। परिवार में भी आपका हंसकर बात करना माहौल हल्का करेगा। बुध आपको सही शब्द देता है। उन्हें अपनापन देकर बोलेंगे तो रिश्ते सहज रहेंगे।
मूलांक 5 करियर राशिफल
कामकाज में नेटवर्किंग की ताकत दिख सकती है। किसी मीटिंग, कॉल, मैसेज या जान पहचान के जरिए काम की नई जानकारी मिल सकती है। बुध का संबंध कागज, गणना और निर्णय क्षमता से है, इसलिए बातों के बीच छिपी उपयोगी सूचना पकड़ना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 6 की ऊर्जा सहयोग बढ़ाती है और 5 का भाग्यांक तेज संपर्क बनाता है। ऐसे में टीमवर्क, क्लाइंट डीलिंग, सेल्स, मीडिया, लेखन, ट्रेड या कम्युनिकेशन वाले कामों में गति बन सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ग्रुप डिस्कशन या किसी दोस्त के साथ पढ़ाई समझ बढ़ा सकती है। बस मजेदार माहौल में जरूरी बात नोट करना न भूलें।
मूलांक 5 फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में छोटे लेन देन पर साफ नजर रखना जरूरी रहेगा। बैंक, यूपीआई, कार्ड या किसी पेमेंट ऐप से जुड़ा काम करते समय रकम और नाम एक बार ध्यान से देख लें। दोस्तों के साथ घूमने फिरने या अचानक बने प्लान में खर्च बढ़ सकता है, इसलिए पहले मन में एक छोटा बजट तय कर लेना ठीक रहेगा। बुध व्यापार और हिसाब का ग्रह है, इसलिए आपका लाभ इसी में है कि मजे के बीच हिसाब ढीला न पड़े। कोई पुराना भुगतान याद आ जाए तो उसे निपटाने का भी अच्छा समय बन सकता है।
मूलांक 5 हेल्थ राशिफल
ऊर्जा बनी रहेगी, पर शरीर को एक दिशा में टिकाना थोड़ा कठिन लग सकता है। ज्यादा घूमना, लगातार बोलना या शोर वाले माहौल के बाद हल्की थकान महसूस हो सकती है। बीच बीच में सादा पानी पीते रहें और कुछ मिनट शांत बैठें। अगर शाम को बाहर का प्लान हो तो बहुत भारी भोजन लेने के बजाय हल्का विकल्प बेहतर रहेगा। इससे फुर्ती भी बनी रहेगी और अगला दिन बोझिल नहीं लगेगा।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: हरा, फिरोजी
शुभ दिशा: उत्तर
एलर्ट्स: नए परिचय को तुरंत गहरा रिश्ता न मानें। दोस्तों के बीच की बात में अनावश्यक वादा न करें। पेमेंट करते समय दो बार रकम मिलाएं।
आज की सलाह: खुशी लें, पर हर बात का हिसाब साथ साथ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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