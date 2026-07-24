Ank Rashifal 24 July: मूलांक 4 वालों को पैसों के मामले में राहु के चलते होगा भ्रम, आज रहें सतर्क
क्या आपका जन्म 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को हुआ है? अगर हां को आपका मूलांक 4 होगा। इस राशि का स्वामी ग्रह राहु है। हालांकि आज राहु के चलते ही पैसों के मामले में आपको कोई ना कोई भ्रम जरूर होगा। ऐसे में सतर्क रहें।
Numerology Horoscope Today 24 July 2026: सुबह का कोई छोटा काम भी अगर दो बार चेक करना पड़े तो हैरानी मत मानिए। अंक 4 के लोगों के लिए ऐसा दिन है जब राहु की अलग सोच काम भी आएगी और उलझन भी दे सकती है। 24 जुलाई 2026 का मूलांक 6 आपको जिम्मेदारी और संतुलन की तरफ खींचेगा, जबकि भाग्यांक 5 बीच में नया मोड़ ला सकता है। इसलिए केवल किस्मत या अनुमान पर टिके रहने से बात नहीं बनेगी। जो करना है, उसे अपने हाथ से ठीक करना होगा। राहु जल्दी लाभ का लालच दिखाता है, पर इस समय ठोस कदम ज्यादा लाभ देंगे। कोई शॉर्टकट आकर्षक लग सकता है, पर सीधी मेहनत ही सुरक्षित रास्ता रहेगी।
मूलांक 4 रिलेशनशिप राशिफल
रिश्तों में आपकी बात अलग ढंग से रखने की आदत सामने वाले को कभी रोचक, कभी कठिन लग सकती है। अगर मन में कोई शक है तो उसे कहानी बनाकर न बढ़ाएं। साफ और छोटी बात बेहतर असर देगी। मूलांक 6 घर और अपने लोगों की जरूरत समझने को कह रहा है, इसलिए केवल अपनी सोच पर अड़े रहना ठीक नहीं होगा। प्रेम संबंध में वादा करने से पहले अपनी क्षमता देख लें। परिवार में भी कोई सदस्य आपसे मदद की उम्मीद रख सकता है। भरोसा शब्दों से कम और काम से ज्यादा बनेगा।
मूलांक 4 करियर राशिफल
कामकाज में अचानक दिशा बदलने वाली सूचना मिल सकती है। राहु तकनीक, सिस्टम और अलग तरीके से जुड़ा है, इसलिए अंक 4 के लोग नई प्रक्रिया जल्दी समझ सकते हैं। फिर भी आधी जानकारी लेकर बड़ा दावा करना ठीक नहीं होगा। ऑफिस में जो बात सुनें, उसे नोट करके दोबारा मिलान करें। स्टूडेंट्स के लिए भी यही नियम सही रहेगा। सवाल का अनुमान लगाने के बजाय मूल बात पकड़िए। भाग्यांक 5 बदलाव ला रहा है, इसलिए पुराना तरीका ही अंतिम नहीं है। बिजनेस में बिना जांच किसी चमकदार ऑफर के पीछे भागना नुकसान दे सकता है। मेहनत से तैयार किया गया प्लान ज्यादा टिकाऊ रहेगा।
मूलांक 4 फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में सीधा हिसाब ही आपके पक्ष में रहेगा। खासकर ऑनलाइन पेमेंट करते समय रकम, नाम और समय जरूर देख लें। राहु भ्रम भी देता है, इसलिए जल्दी में किया गया लेन देन बाद में सिरदर्द बन सकता है। सट्टा, अटकल या बहुत आसान कमाई का लालच फिलहाल आपके लिए ठीक संकेत नहीं दे रहा। मूलांक 6 जरूरी खर्च याद दिलाएगा, इसलिए दिखावे वाली खरीद टालना बेहतर रहेगा। मेहनत से आई आय का सम्मान करें। छोटी बचत भी इस समय समझदारी मानी जाएगी।
मूलांक 4 हेल्थ राशिफल
दिमाग एक साथ कई बातें पकड़ने की कोशिश करेगा, जिससे बेचैनी या सिर में हल्का दबाव महसूस हो सकता है। राहु प्रधान दिनों में नींद का क्रम भी थोड़ा बिगड़ सकता है। शाम के बाद कैफीन कम लें। काम के बीच पांच मिनट कागज पर जरूरी बातें लिखना मन को हल्का करेगा। अनियमित भूख लगे तो बहुत तला भुना लेने के बजाय हल्का और सादा भोजन बेहतर रहेगा।
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: आसान कमाई के दावे पर भरोसा न करें। ऑनलाइन पेमेंट में ओटीपी और नाम दो बार देखें। अधूरी जानकारी पर फैसला न बनाएं।
आज की सलाह: किस्मत से पहले अपनी तैयारी और जांच पर भरोसा रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र