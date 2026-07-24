Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ank Rashifal 24 July: मूलांक 3 वाले स्टूडेंट्स अधूरी जानकारी पर ना करें बड़ा दावा, पढ़ें राशिफल

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Numerology Horoscope Today 24 July 2026: अगर आपका जन्म 3, 12, 21 या फिर 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 होगा। इस मूलांक के जातकों के लिए 24 जुलाई का दिन कैसा रहने वाला है? यहां पढ़ें-

Ank Rashifal 24 July People Born on 3 12 21 30 daily horoscope money love career
मूलांक 3 आज का अंक राशिफल 23 जुलाई 2026

Numerology Horoscope Today 24 July 2026: मन में एक शांत खुलापन महसूस हो सकता है। जैसे कोई बात धीरे धीरे साफ हो रही हो। अंक 3 पर बृहस्पति का असर ज्ञान, समझ और सही दिशा देता है, इसलिए छोटे अनुभव भी इस समय सीख बन सकते हैं। पढ़ी हुई बात, किसी से हुई चर्चा या रास्ते में मिली जानकारी आपको नया नजरिया दे सकती है। 24 जुलाई 2026 का मूलांक 6 लोगों से जुड़ने और चीजों को संतुलित रखने की तरफ ले जा रहा है, जबकि भाग्यांक 5 सोच में हलचल और नए विकल्प ला रहा है। इसलिए जो सलाह आप दूसरों को देते हैं, उसे अपनी दिनचर्या में भी उतारना बेहतर रहेगा। सोच को फैलाइए, पर बातों को काम की सूची तक भी लाइए।

मूलांक 3 रिलेशनशिप राशिफल

रिश्तों में आपकी समझदारी काम आएगी, लेकिन केवल समझना काफी नहीं होगा। सामने वाले को यह भी महसूस होना चाहिए कि आप सुन रहे हैं। अगर कोई करीबी अपनी उलझन कहे तो तुरंत प्रवचन देने के बजाय पहले उसकी बात पूरी लें। बृहस्पति आपको सही बात कहने की क्षमता देता है, पर नरमी जोड़ेंगे तो असर अच्छा होगा। प्रेम संबंध में साझा प्लान, भविष्य की छोटी चर्चा या किसी पुराने मुद्दे पर साफ बात हो सकती है। परिवार में भी आपकी भूमिका सलाह देने वाले की रहेगी। बस लहजा सहज रखें।

मूलांक 3 करियर राशिफल

कामकाज में सीखने का अच्छा मौका बन सकता है। ऑफिस की मीटिंग में कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो पहले साधारण लगे, लेकिन बाद में वही काम की दिशा बदल दे। इसलिए नोट्स बनाना और दो जरूरी बिंदु तुरंत लिख लेना फायदेमंद रहेगा। अंक 3 के लोग अक्सर बड़ी सोच रखते हैं। इस समय उस सोच को अमल में बदलना जरूरी है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में नया विषय, नया सोर्स या नया तरीका रुचिकर लग सकता है। करियर में अपनी राय रखें, पर उसे उदाहरण और तैयारी के साथ रखें। बृहस्पति नियम और भरोसा देता है। इसलिए अधूरी जानकारी पर बड़ा दावा करने से बचें।

ये भी पढ़ें:Numerology: स्मार्ट वर्क से पैसा कमाते हैं ये लोग, सूर्य, गुरु और बुध का खास असर

मूलांक 3 फाइनेंस राशिफल

पैसों के मामले में यह समय समझ बढ़ाने वाला है। कोई नई जानकारी, रेट, प्लान या खर्च का बेहतर तरीका समझ में आ सकता है। 6 की ऊर्जा सुविधा और उपयोग पर ध्यान दिलाती है, जबकि 5 बदलती जरूरतों का संकेत दे रहा है। ऐसे में खरीद या भुगतान से पहले दो विकल्प देख लेना ठीक रहेगा। अगर कोई रकम शिक्षा, ट्रेनिंग, किताब, कोर्स या काम सुधारने वाली चीज पर लगे तो उसे खर्च नहीं, उपयोगी निवेश की तरह परखें। बस बिना समझे किसी बात पर सहमति न दें।

ये भी पढ़ें:Numerology: पैसों के पीछे भागते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग

मूलांक 3 हेल्थ राशिफल

दिमाग ज्यादा सक्रिय रहने से शरीर को बीच बीच में विराम चाहिए होगा। लगातार सोचते रहने पर माथे में भारीपन या गर्दन में खिंचाव महसूस हो सकता है। हर दो तीन घंटे में दो मिनट खड़े होकर कंधे घुमाइए। लिखने पढ़ने का काम ज्यादा हो तो पानी पास रखें। बृहस्पति का स्वभाव विस्तार का है, इसलिए भोजन और बोलने दोनों में मात्रा संभालना आपके लिए बेहतर रहेगा।

ये भी पढ़ें:Numerology: खूब स्ट्रगल करते हैं ये लोग, राहु लाते हैं उतार-चढ़ाव

शुभ अंक: 1

शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी

शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व

एलर्ट्स: बिना समझे सलाह न बांटें। मीटिंग में सुनी बात को तुरंत अंतिम निष्कर्ष न मानें। उपयोगी खर्च और दिखावे वाले खर्च में फर्क रखें।

आज की सलाह: जो सीखें उसे उसी दिन छोटे काम में उतारें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Mulank 3 Numerology aaj ka ank jyotish अन्य..
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने