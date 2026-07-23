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Ank Rashifal 23 July: मूलांक 5 अपनी राय देने से पहले जरूर करें ये काम, पढ़ें आज का राशिफल

By Anita Baranwal
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5, 14 और 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है। इस राशि का स्वामी ग्रह बुध है। 23 जुलाई का दिन इस मूलांक के लिए कैसा जाने वाला है? यहां पढ़ें। 

Ank Rashifal 23 July: मूलांक 5 अपनी राय देने से पहले जरूर करें ये काम, पढ़ें आज का राशिफल

Numerology Horoscope Today 23 July 2026: अगर सुबह उठते ही मन यह कहे कि बस चुपचाप अपना काम करना है, तो उसी संकेत को हल्के में न लें। 23 जुलाई 2026 में मूलांक 5 की चलती फिरती बुध ऊर्जा आपको बोलने, समझाने और आगे आने के लिए उकसा सकती है, लेकिन भाग्यांक 4 साफ ढांचा और सीमित दायरा मांग रहा है। सुबह के रूटीन में भी यही रखें। जल्दी जल्दी सबको जवाब देने, स्टेटस डालने या हर बात पर अपनी राय रखने के बजाय पहले अपना काम सेट करें। कागज, मैसेज, टाइमिंग और छोटी डिटेल पर पकड़ रखेंगे तो दिन संभला रहेगा। इस समय बहुत ज्यादा दिखने या प्रतिक्रिया खींचने की कोशिश उलटी पड़ सकती है। कम बोलकर सही बोलना ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 5 लव राशिफल

रिश्तों में बात करने की आपकी आदत ही ताकत भी है और उलझन भी। बुध का असर आपको तुरंत समझाना चाहता है, पर इस दिन सामने वाला आपकी बात का मतलब कुछ और ले सकता है। अगर पार्टनर या परिवार से कोई जरूरी बात करनी हो, तो उसे छोटा और साफ रखें। बार बार मैसेज भेजकर जवाब निकालने की कोशिश दबाव बना सकती है। हल्की दूरी या ठंडापन महसूस हो तो उसे नाटक न मानें। थोड़ा स्पेस देकर फिर बात करना बेहतर रहेगा। समझदारी इसी में है कि आप प्रतिक्रिया नहीं, समझ बनाएं।

मूलांक 5 करियर राशिफल

कामकाज में लो प्रोफाइल रहना इस दिन कमजोरी नहीं, रणनीति हो सकती है। ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में अपने काम का शोर मचाने से ज्यादा असर उसकी सही तैयारी डालेगी। मूलांक 5 होने से आप प्रेजेंटेशन, बातचीत, डील और जवाब देने में तेज रहते हैं, लेकिन भाग्यांक 4 कह रहा है कि पहले फाइल, डेटा, ड्राफ्ट और तथ्य मजबूत रखें। किसी आइडिया को तुरंत बाहर रखने, पोस्ट करने या सबके सामने रखने से वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिल सकती जैसी आप सोच रहे थे। मीटिंग में कम शब्दों में पुख्ता बात कहें। स्टूडेंट्स भी अपना उत्तर सजाकर नहीं, सीधा लिखें। यही तरीका आपको बेवजह की गलतफहमी से बचा सकता है।

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मूलांक 5 फाइनेंस राशिफल

पैसों के मामले में नाम, संख्या, बिल, रसीद और छोटी शर्तें खास ध्यान मांगेंगी। बुध गणना का ग्रह है, इसलिए आपकी समझ ठीक रहेगी, पर दिखावे या जल्दी प्रतिक्रिया पाने वाली खरीद में फायदा कम दिख सकता है। किसी भुगतान, ऑर्डर या सर्विस कन्फर्मेशन में बात साफ न हो तो दोबारा पढ़ लेना बेहतर रहेगा। आमदनी का प्रवाह सामान्य रह सकता है, लेकिन पैसे से जुड़ी बातों को जरूरत से ज्यादा लोगों के सामने रखने से बचें। कम बोलकर हिसाब साफ रखना इस दिन का सही तरीका रहेगा।

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मूलांक 5 हेल्थ राशिफल

मन पर हल्की बेचैनी रहे तो उसका असर चाल, बोलचाल और ध्यान पर दिख सकता है। सुबह की शुरुआत बिना शोर वाले रूटीन से करें। नहाने, कपड़े चुनने और जरूरी चीजें रखने का क्रम तय रखें। इससे दिमाग बिखरेगा नहीं। बीच बीच में जबड़े और कंधों को ढीला छोड़ें। बहुत ज्यादा बोलने या समझाने के बाद थकान महसूस हो सकती है। थोड़ी देर शांत बैठना राहत देगा।

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शुभ अंक: 4

शुभ रंग: हरा, फिरोजी

शुभ दिशा: उत्तर

एलर्ट्स: अपनी बात का प्रचार करने की जल्दी नुकसान दे सकती है। अधूरी प्रतिक्रिया देखकर निष्कर्ष न बनाएं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर निजी राय सोच समझकर रखें।

आज की सलाह: कम दिखें, साफ सोचें, फिर सही समय पर बोलें।

Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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