Ank Rashifal 23 July: मूलांक 4 के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है राहु, मीटिंग में ना करें ये गलती
किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 4 होता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह राहु है। जानिए 23 जुलाई का दिन मूलांक 4 के जातकों को किन-किन मामलों में सतर्क रहना है? यहां पढ़ें आज का राशिफल।
Numerology Horoscope Today 23 July 2026: भागदौड़ भरे इस दौर में एक छोटी सी टकराहट आपका मूड बिगाड़ सकती है। फोन कॉल, मैसेज और मीटिंग के बीच किसी की बात अधूरी सुनकर प्रतिक्रिया देने की संभावना है। अंक 4 पर राहु का असर आपको तेज सोच और अलग नजर देता है, लेकिन इसी कारण कभी कभी सामने वाली बात में छिपा मतलब ज्यादा बड़ा भी लग सकता है। 23 जुलाई 2026 का मूलांक 5 दिन की रफ्तार बढ़ा रहा है, जबकि भाग्यांक 4 कहता है कि हर बात को क्रम से पकड़ो। अगर कोई बात चुभे तो तुरंत जवाब देने के बजाय दो मिनट रुककर पूरा संदर्भ समझें। इससे अनावश्यक खिंचाव कम हो सकता है।
मूलांक 4 लव राशिफल
करीबी रिश्तों में आपकी व्यस्तता को लोग दूरी समझ लें, ऐसी स्थिति बन सकती है। पार्टनर को छोटा जवाब या देर से रिप्लाई गलत संकेत दे सकता है। राहु की प्रकृति कभी कभी मन में शक या उलझन बढ़ाती है, इसलिए आधी बात पर निष्कर्ष न बनाएं। परिवार में भी किसी सदस्य का लहजा आपको खटक सकता है, पर हर तीखी बात इरादे से नहीं होती। शांत होकर साफ शब्दों में बोलेंगे तो बात जल्दी सुलझेगी। इस दिन समझदारी यह होगी कि जो कहना है, उसे सीधा और छोटा रखें।
मूलांक 4 करियर राशिफल
ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में काम एक साथ कई दिशाओं में जा सकता है। मीटिंग, कॉल और जवाब देने की जल्दी में छोटी बहस उठ सकती है, खासकर जब किसी ने आपकी बात काट दी हो या डिटेल बदल दी हो। राहु तकनीक और तेज चाल से जुड़ा है, इसलिए डिजिटल काम में आप फुर्ती दिखाएंगे, पर फटाफट प्रतिक्रिया माहौल बिगाड़ सकती है। जो जरूरी बातें हैं, उन्हें नोट में रखें और कॉल के बाद छोटा कन्फर्मेशन भेजें। स्टूडेंट्स भी ग्रुप डिस्कशन में अपनी बात साफ रखें। मूलांक 5 की चंचल ऊर्जा और भाग्यांक 4 की सख्ती मिलकर बता रही है कि अनुशासन से ही आपकी पकड़ मजबूत रहेगी।
मूलांक 4 फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में छोटी गड़बड़ी बहस की वजह बन सकती है। बैंक, पेमेंट, यूपीआई या बिल से जुड़ी किसी डिटेल को लेकर उलझन हो सकती है। रकम, नाम या तारीख मिलाना जरूरी रहेगा। राहु जल्दी लाभ की तरफ खींचता है, इसलिए किसी आकर्षक ऑफर या हड़बड़ी वाले ट्रांजैक्शन पर तुरंत भरोसा न करें। आय का पक्ष सामान्य रह सकता है, लेकिन लेन देन में स्क्रीनशॉट, मैसेज या रसीद संभालकर रखना बेहतर रहेगा।
मूलांक 4 हेल्थ राशिफल
दिमाग पर दबाव बढ़े तो चिड़चिड़ापन सीधे शरीर में उतर सकता है। गर्दन, कंधे या सिर में भारीपन महसूस हो सकता है, खासकर लगातार कॉल और बैठकों के बीच। हर दो तीन घंटे में दो मिनट उठकर चल लें। पानी की मात्रा ठीक रखें। जवाब देने से पहले गहरी सांस लेकर बोलना भी राहत देगा। तेज माहौल में खुद को थोड़ा धीमा करना ही इस दिन का सरल संतुलन है।
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: नीला, स्लेटी, चांदी
शुभ दिशा: दक्षिण-पश्चिम
एलर्ट्स: कॉल या मैसेज का अधूरा मतलब निकालकर जवाब न दें। बैंक या पेमेंट की डिटेल बिना मिलान आगे न बढ़ाएं। मीटिंग में तनी हुई भाषा स्थिति बिगाड़ सकती है।
आज की सलाह: जवाब देने से पहले बात पूरी सुनें और फिर बोलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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