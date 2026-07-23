Ank Rashifal 23 July: मूलांक 3 आज ऑनलाइन पेमेंट के वक्त रहें सतर्क, पढ़ें आज का राशिफल
अंक ज्योतिष के अनुसार 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है। इन लोगों का ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर है। यहां पढ़ें 23 जुलाई के लिए मूलांक 3 का आज का राशिफल।
Numerology Horoscope Today 23 July 2026: सुबह से अगर आपका मूड बार बार बदल रहा हो और छोटे फैसले भी भारी लगें, तो खुद पर थोड़ा ब्रेक लगाइए। अंक 3 पर बृहस्पति का असर आपको समझदार सलाह देने वाला बनाता है, लेकिन जब मन डगमगाता है तो अपनी ही बात साफ नहीं दिखती। ऐसे में भरोसे के दो लोगों से बात करना फायदेमंद रह सकता है। 23 जुलाई 2026 का मूलांक 5 दिमाग को जल्दी जल्दी दिशा बदलने पर उकसा सकता है, जबकि भाग्यांक 4 कहता है कि बातों को क्रम में रखो और तथ्य देखो। किसी उलझी बात को अकेले सुलझाने के बजाय चर्चा करें। सही शब्द और सही राय से अटकी चीजें धीरे धीरे सुधर सकती हैं।
मूलांक 3 लव राशिफल
रिश्तों में आपकी नीयत ठीक रहेगी, पर मन का उतार चढ़ाव बात का वजन बदल सकता है। बृहस्पति आपको सच्चाई और नैतिकता की तरफ रखता है, इसलिए आधी बात कहकर उम्मीद न करें कि सामने वाला सब समझ जाएगा। पार्टनर से सलाह मांगना कमजोरी नहीं है। परिवार में भी किसी अनुभवी सदस्य की राय काम दे सकती है। अगर किसी बात पर मन खट्टा हुआ है, तो उसे आरोप की तरह नहीं, उलझन की तरह रखें। इससे बातचीत नरम होगी और गलतफहमी कम हो सकती है।
मूलांक 3 करियर राशिफल
काम की जगह या पढ़ाई में आपकी समझ मजबूत है, लेकिन इस दिन मूड के हिसाब से राय बदलने की आदत परेशानी दे सकती है। मीटिंग, प्रोजेक्ट या असाइनमेंट में जो तय करें, उसे नोट करके चलें। बीच दिन में मूलांक 5 की तेज चाल नए आइडिया ला सकती है, पर भाग्यांक 4 याद दिलाएगा कि हर आइडिया तुरंत लागू करने लायक नहीं होता। बृहस्पति का गुण है सही दिशा देना। इसलिए सीनियर, टीचर या भरोसेमंद साथी से छोटा डिस्कशन कर लें। बिजनेस में भी किसी प्रस्ताव पर अकेले फैसला करने से बेहतर रहेगा कि शर्तें किसी और से भी पढ़वा लें।
मूलांक 3 फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में गड़बड़ी सोच की जल्द बदलती दिशा से हो सकती है। खासकर ऑनलाइन पेमेंट करते समय रकम, नाम और स्क्रीन पर दिख रही डिटेल दो बार देख लें। किसी दोस्त या घर के सदस्य से रकम कन्फर्म कर लेना भी ठीक रहेगा, अगर मन उलझा हो। आय का पक्ष सामान्य रह सकता है, पर हिसाब में छोटी चूक बाद में खटक सकती है। बृहस्पति का नियम साफ है कि लेन देन में स्पष्टता रखो। उधार, एडवांस या सब्सक्रिप्शन जैसी बातों को याद के भरोसे न छोड़ें।
मूलांक 3 हेल्थ राशिफल
मूड स्विंग का असर शरीर पर सुस्ती, बेचैनी या ध्यान टूटने के रूप में दिख सकता है। अपने दिन की रफ्तार थोड़ी सीधी रखें। एक साथ कई काम खोलकर न बैठें। पांच सात मिनट शांत बैठकर सांसों की गिनती करना मदद कर सकता है। मीठा या चाय कॉफी लेकर मन संभालने की आदत बढ़े, तो उसे थोड़ा सीमित रखें। हल्की स्ट्रेचिंग और खुली हवा आपको स्थिर कर सकती है।
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: पीला, गुलाबी, हल्का बैंगनी
शुभ दिशा: उत्तर-पूर्व
एलर्ट्स: मूड के असर में राय बार बार न बदलें। ऑनलाइन पेमेंट में नाम और रकम जरूर मिलाएं। करीबी लोगों की बात को तुरंत खारिज न करें।
आज की सलाह: उलझन हो तो पहले सलाह लें, फिर फैसला करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र