अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मे लोग होते हैं भाग्यशाली, मां लक्ष्मी की कृपा से मिलती है हर सुख-सुविधा

संक्षेप:

अंक ज्योतिष में मूलांक 6 यानी 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों को मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है। ये लोग स्वाभाविक रूप से भाग्यशाली माने जाते हैं।

Jan 31, 2026 07:46 pm IST
अंक ज्योतिष में मूलांक 6 यानी 6, 15 या 24 तारीख को जन्मे लोगों को मां लक्ष्मी और शुक्र ग्रह से जोड़ा जाता है। ये लोग स्वाभाविक रूप से भाग्यशाली माने जाते हैं। जीवन में सुख-सुविधा, ऐश्वर्य, प्रेम और सौंदर्य इनकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। मूलांक 6 वाले लोग आकर्षक व्यक्तित्व, संतुलित स्वभाव और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। इन्हें मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे धन, वैभव और पारिवारिक सुख आसानी से मिलता है। आइए विस्तार से जानते हैं इनकी खासियतें, जीवन के विभिन्न पहलू और भाग्यशाली होने के कारण।

मूलांक 6 का स्वभाव और व्यक्तित्व

मूलांक 6 वाले लोग बेहद आकर्षक, मिलनसार और संवेदनशील होते हैं। इनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक होता है कि लोग इनकी ओर स्वाभाविक रूप से खिंचे चले आते हैं। ये लोग दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझते हैं और हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। घर-परिवार इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये लोग सौंदर्यप्रिय, कला-संगीत और विलासिता के शौकीन होते हैं। इनमें संतुलन और न्याय की भावना प्रबल होती है, जिस कारण ये अच्छे मध्यस्थ और सलाहकार साबित होते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से इनके जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

मां लक्ष्मी की कृपा

मूलांक 6 शुक्र ग्रह से प्रभावित होता है, जो सुख, ऐश्वर्य और प्रेम का कारक है। मां लक्ष्मी इन लोगों पर विशेष कृपा रखती हैं। ये लोग जहां भी जाते हैं, वहां सकारात्मक ऊर्जा और अवसर खुद-ब-खुद आकर्षित होते हैं। इनके जीवन में धन की कमी कभी नहीं रहती, क्योंकि ये लोग पैसों का सही प्रबंधन और निवेश करना जानते हैं। भाग्य इनके साथ हमेशा चलता है - छोटे-छोटे प्रयासों से भी बड़े परिणाम मिलते हैं। इनकी मेहनत और किस्मत का संयोग इन्हें सफलता की सीढ़ी चढ़ाता है।

करियर और आर्थिक स्थिति

मूलांक 6 वाले लोग करियर में कला, फैशन, सौंदर्य, होटल, रियल एस्टेट, ज्वेलरी, मनोरंजन, शिक्षण, काउंसलिंग और सामाजिक कार्य जैसे क्षेत्रों में चमकते हैं। ये लोग टीम लीडर, मैनेजर या क्रिएटिव हेड के रूप में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। बिजनेस में ये लोग पार्टनरशिप में सफल होते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है और इनके पास पैसों का प्रवाह बना रहता है। निवेश में इनकी समझ अच्छी होती है, जिससे संपत्ति और धन वृद्धि होती है। मां लक्ष्मी की कृपा से इनके जीवन में कभी आर्थिक तंगी नहीं आती है।

प्रेम, वैवाहिक जीवन और रिश्ते

मूलांक 6 वाले लोग प्रेम में बहुत रोमांटिक और समर्पित होते हैं। ये पार्टनर के लिए हर संभव खुशी और सुख-सुविधा जुटाते हैं। वैवाहिक जीवन इनके लिए सुखमय होता है - ये अच्छे जीवनसाथी और माता-पिता साबित होते हैं। परिवार में इनकी इज्जत और प्यार सबसे ज्यादा होता है। रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की कला इनमें स्वाभाविक रूप से होती है। अगर कोई विवाद होता भी है, तो ये जल्दी समझौता कर लेते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से इनके घर में सदा सुख-शांति बनी रहती है।

आध्यात्मिकता और भौतिक सुख का संतुलन

स्वास्थ्य के मामले में मूलांक 6 वाले लोग सामान्यतः मजबूत रहते हैं, लेकिन ज्यादा विलासिता और मीठे खाने से मधुमेह, वजन बढ़ना या गले-गर्दन की समस्या हो सकती है। इनके लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम जरूरी है। आध्यात्मिक रूप से ये लोग भक्ति और पूजा में रुचि रखते हैं। मां लक्ष्मी, शुक्रवार व्रत और लक्ष्मी पूजा इनके लिए विशेष फलदायी होती है। इनके जीवन में आध्यात्मिकता और भौतिक सुख का सुंदर संतुलन रहता है।

मूलांक 6 वाले लोग वास्तव में भाग्यशाली होते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा इनके जीवन को सुख, समृद्धि और खुशियों से भर देती है। अगर आपका मूलांक 6 है, तो अपनी संवेदनशीलता और संतुलन को बनाए रखें - सफलता और सुख आपके कदम चूमेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

