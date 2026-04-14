अंक ज्योतिष: गुस्से पर काबू करें इस मूलांक के लड़के, घर और ऑफिस में बनी बनाई बातें हो जाएंगी खराब
न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष की दुनिया में कुछ मूलांक बेहद ही खास होते हैं। इन्हीं में से एक मूलांक है जो हर चीज में सबसे आते होता है लेकिन अपने गुस्से के चलते हर चीज खराब कर देता है।
न्यूमेरेलॉजी यानी अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक का असर किसी भी व्यक्ति के स्वभाव और सोच पर देखने को मिलता है। जब कोई व्यक्ति अपने जन्म की तारीख का योग करता है तो उसे मूलांक कहा जाता है। बात की जाए मूलांक 1 वालों वाले लड़कों की तो आमतौर पर इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी देखी जाती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मूलांक 1 वालों का ग्रह स्वामी सूर्य होता है। सूर्य की एनर्जी के चलते ही इन लोगों को हर एक चीज अपने तरीके से करना पसंद है। ये लोग हर चीज को परफेक्ट तरीके से रखना चाहते हैं।
हालांकि कई बार इनका गुस्सा इन पर इतना हावी हो जाता है कि चीजें खराब होने लगती हैं। अगर ये लोग अपने गुस्से पर कंट्रोल ना करें इसका असर करियर और रिश्ते दोनों पर पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर मूलांक 1 वालों को किन चीजों का ध्यान रखना है?
हर चीज पर ना करें रिएक्ट
न्यूमेरेलॉजी के आधार पर मूलांक 1 वाले लड़के कई बार छोटी से छोटी बात को भी दिल पर ले लेते हैं। अपने रिएक्शन के चलते ही ये हर चीज खराब करने लगते हैं। ऐसे में जरूरी है कि ये हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करने से बचें। अगर मूलांक 1 वाले लोग स्थिति को भांप कर चीजों को ठीक से करें तो बात आसानी से सुलझ सकती है। शास्त्र के अनुसार मूलांक 1 वालों को हर बात पर गुस्सा करने से या रिएक्शन देने से बचना चाहिए।
प्रोफेशनल लाइफ में ना करें गलती
इन लोगों को गुस्सा कहीं भी आ सकता है। ऐसे में अगर ऑफिस में ये चीज बार बात हो रही है तो इससे प्रोफेशनल इमेज पर गहरा असर पड़ सकता है। जब आप यहां हर चीज पर गुस्सा करने लगते हैं तो अच्छे से अच्छा मौका भी हाथ से निकल जाता है। करियर में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती है और ये बात मूलांक 1 वालों को समझना ही होगा। कई बार शांति से रहकर सही फैसले लिए जा सकते हैं।
पर्सनल लाइफ में ना करें ये गलती
अगर किसी व्यक्ति की नाक पर ही गुस्सा बैठा हुआ है तो उसे हर किसी की बात खराब लग सती है। मूलांक 1 वालों को ये समझने की जरूरत है कि कई बार गुस्से में ऐसी बात बोल दी जाती हैं जो बाद में सॉरी बोलने से भी ठीक नहीं होती हैं। ऐसे में रिश्तों का इस पर बुरा असर पड़ता है। मूलांक 1 वालों को ये समझना होगा कि रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं और एक गुस्से के चलते वो हर खूबसूरत चीज को खराब कर सकते हैं। ऐसे में खुद के इमोशंस पर कंट्रोल होना बेहद ही जरूरी है। मूलांक 1 वालों के लिए यही सलाह है कि वो इस चीज से बचने के लिए मेडिटेशन वगैरह करें। अगर कभी गुस्सा आता है तो लंबी और गहरी सांस लेनी चाहिए।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता
वास्तु शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई, डेली और वीकली राशिफलऔर पढ़ें