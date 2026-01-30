Hindustan Hindi News
अंक ज्योतिष: इन तारीखों को जन्मे लोग होते हैं निडर, दुनिया पर राज करने की रखते हैं चाहत

संक्षेप:

मूलांक 9 वाले लोग स्वभाव से निडर, आत्मविश्वासी, स्पष्टवादी और महत्वाकांक्षी होते हैं। इनमें दुनिया पर राज करने की चाहत और बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की जिद्दी ताकत होती है।

Jan 30, 2026 05:12 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
अंक ज्योतिष में मूलांक 9 यानी 9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोग मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं। मंगल साहस, पराक्रम, ऊर्जा, नेतृत्व और जोखिम लेने की क्षमता का कारक है। मूलांक 9 वाले लोग स्वभाव से निडर, आत्मविश्वासी, स्पष्टवादी और महत्वाकांक्षी होते हैं। इनमें दुनिया पर राज करने की चाहत और बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की जिद्दी ताकत होती है। ये लोग कठिन परिस्थितियों में भी हंसते-हंसते सामना करते हैं और कभी पीछे नहीं हटते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं मूलांक 9 की खूबियां और इनके जीवन के गुण।

निडर और कॉन्फिडेंट व्यक्तित्व

मूलांक 9 वाले लोग जन्म से ही निडर और कॉन्फिडेंट होते हैं। मंगल का प्रभाव इनमें साहस और दृढ़ता भर देता है। ये लोग किसी भी चुनौती से घबराते नहीं और जोखिम लेने में सबसे आगे रहते हैं। इनका स्वाभिमान बहुत ऊंचा होता है, इसलिए ये किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। ये लोग अपने उसूलों पर अडिग रहते हैं और किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी इनमें स्वाभाविक रूप से होती है। ये लोग ऑर्डर लेने की बजाय ऑर्डर देने में माहिर होते हैं। यही कारण है कि ये लोग टीम लीडर, मैनेजर या स्वतंत्र व्यवसायी बनने में सफल होते हैं।

पैशनेट और स्पष्टवादी स्वभाव

मूलांक 9 के जातक बेहद पैशनेट और स्पष्टवादी होते हैं। ये लोग जो सोचते हैं, वही बोलते हैं और मुंह पर बोलने से नहीं हिचकते हैं। इनकी बातों में ईमानदारी और स्पष्टता होती है, जिससे लोग इन पर भरोसा करते हैं। ये लोग अपने काम में पूरी तन्मयता से जुट जाते हैं और मेहनत के दम पर धन-समृद्धि और प्रॉपर्टी बनाते हैं। इनकी महत्वाकांक्षा इतनी ऊंची होती है कि ये हमेशा दुनिया में नाम कमाने और राज करने की चाहत रखते हैं। ये लोग रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, भूमि से जुड़े कार्य, खेल, सेना, राजनीति या एक्शन से जुड़े क्षेत्रों में विशेष सफलता पाते हैं।

मेहनत और संघर्ष से मिलने वाली सफलता

मूलांक 9 वाले लोग शुरुआत में बहुत संघर्ष करते हैं। मंगल की वजह से इनके जीवन में उतार-चढ़ाव और देरी आती है। लेकिन एक बार जब ये मेहनत शुरू करते हैं, तो रुकते नहीं हैं। इनकी जिद और लगन इन्हें ऐसे मुकाम तक पहुंचाती है, जहां दूसरों को सालों लग जाते हैं। ये लोग थोड़ी मेहनत के बाद भी बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। इनका व्यक्तित्व मजबूत होता है और लोग इनकी बातों से प्रभावित होते हैं। हनुमान जी की कृपा इनके जीवन में अलग पहचान बनाती है। नौकरी या व्यापार में ये लोग नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं और समाज में सम्मान पाते हैं।

मूलांक 9 के लिए शुभ तिथियां और उपाय

मूलांक 9 के लिए 9, 18 और 27 तारीखें सबसे शुभ होती हैं। इन तारीखों में कोई नया काम, व्यापार शुरू करना या महत्वपूर्ण निर्णय लेना बहुत फायदेमंद रहता है। सफलता बढ़ाने और मंगल-हनुमान की कृपा पाने के लिए ये उपाय करें:

  • मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और सिंदूर, लाल फूल, लड्डू का भोग लगाएं।
  • 'ॐ हं हनुमते नमः' या 'ॐ रामदूताय विद्महे' मंत्र का रोज 108 बार जप करें।
  • मंगलवार को लाल वस्त्र, मसूर दाल या गुड़ का दान करें।
  • हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का नियमित पाठ करें।

ज्योतिषी से परामर्श लेकर लाल मूंगा धारण करें।

मूलांक 9 वाले लोगों के लिए जीवन का संदेश

मूलांक 9 वाले लोग मंगल और हनुमान जी की कृपा से निडर और साहसी बनते हैं। इनकी जिद और पैशन इन्हें दुनिया में अलग पहचान दिलाती है। अगर आपकी जन्म तारीख 9, 18 या 27 है, तो जान लें कि आपका भाग्य बहुत मजबूत है। जिद को सकारात्मक दिशा दें, मेहनत जारी रखें और हनुमान जी की भक्ति करें। सफलता और यश आपके चरणों में आएगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur
नवनीत राठौर को मीडिया के अलग-अलग संस्थानों में काम करने का 6 साल से ज्यादा का अनुभव है। इन्हें डिजिटल के साथ ही टीवी मीडिया में भी काम करने का तजुर्बा है। नवनीत फीचर लेखन के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं और हेल्थ से जुड़ी खबरों को लिखने-पढ़ने का शौक है। और पढ़ें
