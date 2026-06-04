Aaj Ka Ank Jyotish 4 June: जन्मतिथि से जानें आज कैसा जाएगा आपका दिन? इन मामलों में सतर्क रहना है जरूरी
Aaj Ka Ank Jyotish 4 June 2026: अपने मूलांक से जानें कि 4 जून का दिन आपके लिए क्या-क्या लेकर आया है? जन्मतिथि के अनुसार समझे कि आज आपको किन मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है?
Numerology Prediction Today 4 June 2026: 4 जून यानी आज का दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है? आज मूलांक यानी जन्म की तिथि के योग के हिसाब से इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अंक ज्योतिष यानी न्यूमेरेलॉजी के अनुसार आज का दिन कई खास संकेत लेकर आया है। मूलांक के हिसाब से जानें कि लव, करियर, मनी और हेल्थ के मामले में आज का दिन कैसा रहने वाला है? कुछ लोगों के लिए आज अच्छे मौके मिलने के योग बन रहे हैं तो वहीं कुछ को बहुत ही सोच-समझकर फैसला लेने की जरूरत है। अगर आप अंक ज्योतिष के हिसाब से अपने दिन की शुरुआत और प्लानिंग करेंगे तो कई चीजें आसान हो सकती हैं। यहां पढ़ें 1 से लेकर 9 मूलांकों का राशिफल।
मूलांक 1
आज कुछ मामलों में आपको धैर्य रखने की जरूरत है। अगर कोई बड़ा फैसला लेना है तो पहले अच्छे से सोच-विचार कर लें। कोशिश करें कि आपके फैसलों से किसी का दिल ना दुखे। नौकरी और बिजनेस में जो सोचा था सब होगा। अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। पार्टनर को समय देंगे तो रिश्ता और भी मजबूत होता जाएगा। पैसों के मामले में आज हड़बड़ी में कोई भी फैसला ना लें। हेल्थ सही रहेगी।
मूलांक 2
आज आप थोड़े इमोशनल हो सकते हैं। रिश्तों में सही बैलेंस बनाकर रखें। हर छोटी-छोटी बात को दिल पर ना लें। आज किसी जरूरतमंद की मदद करके अच्छा महसूस होगा। किसी भी काम में आज जल्दबाजी ना करें। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हैं। शाम तक आपके मन को सुकून मिलेगा।
मूलांक 3
आज आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पर होगा हालांकि दूसरों की फीलिंग्स का पूरा ध्यान रखें। ऑफिस में काम को लेकर तारीफ मिल सकती है। लव लाइफ सही दिशा में आगे बढ़ेगी। करियर में भी सब अच्छा होगा। आज आगे बढ़ने के कई अच्छे मौके मिलेंगे। पैसों की स्थिति अब पहले से बेहतर होने वाली है। स्टूडेंट्स के लिए भी आज का दिन सही जाएगा। बस अपने खानपान का ख्याल रखें।
मूलांक 4
आज आप काफी व्यस्त रहने वाले हैं क्योंकि एक के बाद एक कोई ना कोई काम आता रहेगा। मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। अगर पार्टनर के साथ कोई गलतफहमी रही है तो आज बातचीत करके सब सुलझाने की कोशिश करें। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाएं। हेल्थ आज ठीक रहने वाली है।
मूलांक 5
आज आपके आसपास की परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं। ऑफिस में काम की तारीफ होगी। नई जिम्मेदारियां मिलने के पूरे योग हैं। आज के दिन किसी खास व्यक्ति से की गई मुलाकात फायदे का सौदा साबित हो सकती है। बस ध्यान रखें कि प्यार के मामलों में समझदारी से काम लें। पैसों की स्थिति ठीक रहेगी। आज कहीं पर यात्रा करने के योग बन सकते हैं।
मूलांक 6
आज परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। पार्टनर के साथ आज क्वालिटी टाइम बिताने का अच्छा मौका मिलेगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। ऐसे में आपको अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा-पूरा मौका मिलने वाला है। पैसों की स्थिति अब पहले से बेहतर होगी। मन खुश रहेगा तो हर काम उत्साह के साथ करेंगे।
मूलांक 7
आज के दिन भाग्य आपका पूरा साथ देने वाला है। प्यार, करियर और पैसों के मामले में अच्छे संकेत मिल सकते हैं। आज आगे की थोड़ी चिंता हो सकती है लेकिन आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव जरूर सोचेंगे। किसी पुरानी प्लानिंग पर फिर से काम करने का मन बन सकता है। हेल्थ ठीक रहने वाली है लेकिन गाड़ी चलाते वक्त आज थोड़ा सतर्क रहें।
मूलांक 8
आज काम का प्रेशर थोड़ा ज्यादा रह सकता है। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं लेकिन आप उन्हें अच्छी तरह संभाल लेंगे। पैसों से जुड़े मामलों में फैसले सोच-समझकर लेंगे तो फायदा मिल सकता है। लव लाइफ अच्छी रहेगी। सेहत भी ठीक रहने वाली है। इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आज किया जा सकता है।
मूलांक 9
आज आप पूरे जोश और उत्साह के साथ अपने काम करेंगे। नौकरी और बिजनेस में सफलता जरूर मिलेगी। बस ध्यान रखें कि किसी बात पर अपना रिएक्शन जल्दबाजी में ना दें। गुस्सा कम करें। प्यार के मामले में आज का दिन अच्छा जाएगा। पैसों की स्थिति पहले से मजबूत रहेगी। किसी की मदद करने से आपको अंदर ही अंदर काफी खुशी और संतोष महसूस होगा।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र