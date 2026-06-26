अंगारक योग कब से : धनिष्ठा नक्षत्र में राहु के जाने से कौन सी राशियां होंगी लकी
rahu gochar 2026: राहु का धनिष्ठा में गोचर 30 जून 2026 को होगा। छाया ग्रह राहु के कारण किस राशि के लिए क्या लाभ होगा। आप यहां जान सकते हैं।
राहु छाया ग्रह हैं। राहु के कारण आपके सोचने समझने, बुद्धि आदि पर असर पड़ता है। वहीं मंगल साहस और एनर्जी का प्रतीक माने जाते हैं। मंगल के कारण आपके लिए कई तरह के मौके आते हैं, जहां आप साहसिक फैसले ले सकते हैं। इसलिए राहु और मंगल की युति को बहुत शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन यह आपके कुंडली के ग्रहों पर निर्भर करता है। अभी की बात करें तो राहु ग्रह वट पूर्णिमा के एक दिन बाद नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करने से एक तरह का छोटा अंगारक योग बनेगा। राहु छाया ग्रह और यह मंगल के नक्षत्र में जा रहा है। राहु विस्तार है और मंगल एनर्जी । मंगल और राहु मिलते हैं तो एनर्जी का विस्तार होकर अंगारक योग बनता है। कई राशियों के लिए यह दिक्कत देने वाला रहेगा और कई राशियों के लिए अच्छा रहेगा।
राहु के उपाय
राहु को प्रसन्न करने के लिए आलस ना करें। आलस करने से आपके फैसले बुद्धि भर्मित होगी। राहु की कोई दशा चल रही है , तो आप साफ सफाई का ध्यान रखें। इसके साथ ही शिवजी को जल अर्पित करें। राहु के लिए सूखा नारियल, कोयला आदि प्रवाहित किया जाता है। राहु के लिए तिल का दिया जलाएं।
अंगारक योग क्या है?
मंगल और राहु के मिलने से अंगारक योग बनता है। आपको इन दोनों के प्रभाव से एनर्जी मिलती है। इसे विस्फोटक स्थिति भी कही जाती है। यह योग हेल्थ के लिहाज से और मानसिक तौर पर आपको परेशान कर सकता है। आइए जानें इस योग से राशियों पर क्या असर
मेष राशि के लिए कैसा रहेगा समय
मंगल और राहु का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। फिजिकल तौर पर हेल्थ को लेकर थोड़ी परेशानी है और आर्थिक तौर पर आपको इनकम डबल देखने को मिल सकती है।
कन्या राशि के लिए क्या हैं योग
कन्या राशि के लोगों के लिए मंगल और राहु की युति अच्छे नतीजे लाएगी। इस राशि के लोग आगे बढ़ेंगे। एक के बाद एक आप कई तरह से सफल होते हुए दिखेंगे। आपके लिए चीजें अच्छी होंगी।
धनु राशि के लिए भी अच्छे परिणाम
धनु राशि के लिए भी यह युति से लाभ मिल सकता है। आपका बिजनेस रफ्तार पकड़ेगा और आप सफल होंगे। बिजनेस ग्रोथ से आप संतुष्ट दिखेंगे। आपके लिए समय अच्छा है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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