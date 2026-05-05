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Angarak Chaturthi Vrat: गणेश जी के साथ ही आज बन रहा हनुमान जी और मंगल ग्रह पूजा दुर्लभ योग, लाल फूल से जरूर करें ये उपाय

May 05, 2026 10:48 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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अंगारक चतुर्थी व्रत पर गणेश जी के साथ हनुमान जी और मंगल ग्रह की पूजा का दुर्लभ योग बन रहा है। इस शुभ संयोग में पूजा करने से विघ्न नाश और सफलता मिलती है। आइए जानते हैं लाल फूल, हनुमान चालीसा और मंत्र जप से मंगल दोष शांत करने के सरल उपाय।

Angarak Chaturthi Vrat: गणेश जी के साथ ही आज बन रहा हनुमान जी और मंगल ग्रह पूजा दुर्लभ योग, लाल फूल से जरूर करें ये उपाय

आज 5 मई 2026, को ज्येष्ठ माह का मंगलवार है और कृष्ण चतुर्थी भी है। बड़े मंगल के साथ आज गणेश चतुर्थी का पर्व और मंगलवार का दिन दुर्लभ संयोग बना रहे हैं। गणेश चतुर्थी जब मंगलवार को पड़ती है, तो इसे अंगारक चतुर्थी कहा जाता है। इस विशेष संयोग में गणेश जी के साथ हनुमान जी और मंगल ग्रह की पूजा का भी अत्यधिक महत्व है। इस योग में किए गए उपाय शीघ्र फल देते हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं।

अंगारक चतुर्थी का महत्व

चतुर्थी तिथि के स्वामी स्वयं गणेश जी हैं। जब यह तिथि मंगलवार के साथ जुड़ती है, तो मंगल ग्रह की ऊर्जा भी सक्रिय हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा से विघ्न दूर होते हैं, हनुमान जी की पूजा से साहस और सुरक्षा मिलती है, जबकि मंगल ग्रह की पूजा से क्रोध, विवाद और मंगल दोष से मुक्ति मिलती है।

गणेश जी की पूजा विधि

अंगारक चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा बड़ी श्रद्धा से की जाती है। घर के मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें जल, दूध और फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। चंदन, दूर्वा, लाल फूल, मोदक (लड्डू) और फल चढ़ाएं।

गणेश जी के 12 नामों वाले मंत्रों का जाप करें:

ऊँ सुमुखाय नम:

ऊँ एकदंताय नम:

ऊँ कपिलाय नम:

ऊँ गजकर्णाय नम:

ऊँ लंबोदराय नम:

ऊँ विकटाय नम:

ऊँ विघ्ननाशाय नम:

ऊँ विनायकाय नम:

ऊँ धूम्रकेतवे नम:

ऊँ गणाध्यक्षाय नम:

ऊँ भालचंद्राय नम:

ऊँ गजाननाय नम:

इसके बाद धूप-दीप जलाकर आरती करें और अंत में क्षमा याचना करें। पूजा के बाद प्रसाद बांटें।

हनुमान जी और मंगल ग्रह की पूजा

इस दुर्लभ योग में हनुमान जी की पूजा भी जरूर करें। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। लाल फूल, सिंदूर, लड्डू और केला चढ़ाएं। वहीं मंगल ग्रह की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। ऐसे में शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और लाल फूल जरूर चढ़ाएं। 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का जाप करें। लाल मसूर दाल का दान करना भी विशेष फलदायी है।

अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह से संबंधित कोई दोष है, तो आज लाल फूल से पूजा करना और लाल मसूर की दाल जरूरतमंद को दान करना बहुत शुभ फल देगा।

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अंगारक चतुर्थी के विशेष उपाय

हनुमान जी को बूंदी के लड्डू और केला जरूर चढ़ाएं। मंगल दोष से पीड़ित लोग इस दिन लाल मसूर दाल का दान करें। घर में सात्विक भोजन करें और तामसिक चीजों से दूर रहें। शाम को चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत का पारण करें।

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किन लोगों को खास फायदा

अंगारक चतुर्थी का यह योग मंगल दोष, विवाह में देरी, क्रोध, आर्थिक परेशानी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ है। इस दिन गणेश जी, हनुमान जी और मंगल ग्रह की पूजा करने से शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम दिखने लगते हैं।

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5 मई 2026 को बन रहे इस दुर्लभ अंगारक चतुर्थी योग का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। गणेश जी की पूजा से विघ्न दूर होंगे, हनुमान जी की कृपा से साहस और सुरक्षा मिलेगी और मंगल ग्रह की पूजा से जीवन की समस्याएं कम होंगी। लाल फूल, श्रद्धा और सात्विक भाव से की गई पूजा अवश्य फल देगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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