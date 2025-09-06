anant chaturdashi vrat today know puja vidhi shubh muhurat katha mantra aarti bhog know everything अनंत चतुर्दशी व्रत आज, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, कथा, मंत्र, भोग से लेकर सबकुछ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़anant chaturdashi vrat today know puja vidhi shubh muhurat katha mantra aarti bhog know everything

अनंत चतुर्दशी व्रत आज, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, कथा, मंत्र, भोग से लेकर सबकुछ

हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। यह दिन बेहद खास होता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा और भक्ति की जाती है। अनंत चतुर्दशी पर इस साल सिद्ध योग ,रवि योग व सुकर्मा योग बन रहा है। जो पूजा-पाठ के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 6 Sep 2025 08:58 AM
share Share
Follow Us on
अनंत चतुर्दशी व्रत आज, नोट कर लें पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, कथा, मंत्र, भोग से लेकर सबकुछ

Anant Chaturdashi : हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। यह दिन बेहद खास होता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा और भक्ति की जाती है। अनंत चतुर्दशी पर इस साल सिद्ध योग ,रवि योग व सुकर्मा योग बन रहा है। जो पूजा-पाठ के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही जीवन में आने वाली बलाएं भी टल जाती हैं। इस दिन भक्त अपने दाहिने हाथ में 14 गांठों वाला 'अनंत सूत्र' धारण करते हैं। कहा जाता है कि अनंत सूत्र धारण करने से हर तरह की मुसीबतों से रक्षा होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर को देर रात 03 बजकर 12 मिनट पर हो रही है। वहीं, 07 सितंबर को देर रात 01 बजकर 41 मिनट पर चतुर्दशी तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय से तिथि की गणना की जाती है। इसके लिए 06 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी। रवि योग सुबह 6:02 बजे से रात 10:55 बजे तक रहेगा। सुकर्मा योग दोपहर 11:52 बजे के बाद बनेगा।

अनंत चतुर्दशी व्रत का महत्व- अनंत चतुर्दशी व्रत के पुण्य का क्षय नहीं होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन शयन कर रहे भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से मिलनेवाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। इस व्रत से सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है।

पूजा का शुभ मुहूर्त- सुबह 8:35 से दोपहर 3:10 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है।

पांडवों ने भी किया था अनंत चतुर्दशी का व्रत- मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सब कुछ हारकर वन में भटक रहे थे तब भगवान श्रीकृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने की सलाह दी थी। उन्होंने पूरे विधि-विधान से यह व्रत किया और अनंत सूत्र बांधा था। इसके बाद उनके संकट समाप्त हुए थे।

अनंत चतुर्दशी पूजा विधि-

अनंत चतुर्दशी के दिन स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को स्वच्छ कर भगवान विष्णु (अनंत रूप) की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। पीले या लाल रंग के वस्त्र भगवान को अर्पित करें। मंदिर में कलश स्थापित कर उसमें जल, आम या अशोक पत्ता और नारियल रखें। भगवान विष्णु के अनंत रूप का ध्यान करते हुए चंदन, अक्षत, तुलसी पत्र, फूल आदि अर्पित करें। अनंत सूत्र को पूजा में रखकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और मंत्र जप करें-“श्री अनंताय नमः” या “अनंतसागरे देव अनंता नमोऽस्तु ते”। विधि-विधान से पूजा करने के बाद अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधें। इसके बाद व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अंत में आरती करें। आरती के बाद भगवान को भोग लगाएं हैं।

पूजन सामग्री की पूरी लिस्ट- भगवान विष्णु (अनंत रूप) की तस्वीर या प्रतिमा, कलश (पानी से भरा हुआ, आम या अशोक पत्ते के साथ), नारियल, लाल या पीला कपड़ा (भगवान को अर्पित करने के लिए), चंदन / हल्दी, अक्षत (चावल), कुंकुम / रोली, तुलसी पत्र,फूल,दूर्वा (घास), फल ,पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद, शक्कर), दीपक और घी / तेल, धूप / अगरबत्ती, अनंत सूत्र (रेशमी धागा या कच्चा डोर, जिसमें 14 गाँठें हों), तांबे या पीतल का पात्र (अर्घ्य के लिए), सुपारी, पान के पत्ते, लौंग, इलायची।

अनंत चतुर्दशी का भोग गुड़, चने , पंचमेवा / पंचामृत, फल, हलवा, खीर, पूड़ी या आपकी श्रद्धा के अनुसार कोई भी सात्विक व्यंजन। तुलसी पत्र, नारियल।

ये भी पढ़ें:बेहद खास है 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण, रात 11 बजे से दिखने लगेगा ब्लड मून

Vishnu Bhagwan Ki Aarti : भगवान विष्णु की आरती- ऊॅं जय जगदीश हरे, स्वामी जय…

ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी! जय जगदीश हरे।

भक्तजनों के संकट क्षण मेंदूर करे॥

जो ध्यावैफल पावै, दुख बिनसेमन का।

सुख-संपत्ति घर आवै, कष्ट मिटे तन का॥ ॐ जय...॥

मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी।

तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी॥ ॐ जय...॥

तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी॥

पारब्रह्म परेमश्वर, तुम सबके स्वामी॥ ॐ जय...॥

तुम करुणा के सागर तुम पालनकर्ता।

मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता॥ ॐ जय...॥

तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।

किस विधि मिलूं दयामय! तुमको मैंकुमति॥ ॐ जय...॥

दीनबंधु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे।

अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे॥ ॐ जय...॥

विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा।

श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा॥ ॐ जय...॥

तन-मन-धन और संपत्ति, सब कुछ हैतेरा।

तेरा तुझको अर्पण क्या लागेमेरा॥ ॐ जय...॥

जगदीश्वरजी की आरती जो कोई नर गावे।

कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे॥ ॐ जय...॥

Anant Chaturdashi vrat Katha: अनंत चतुर्दशी व्रत कथा

बहुत समय पहले एक तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत, वह अपनी पत्नी जिसका नाम दीक्षा था, उसके साथ रहता था। उनकी सुशीला नाम की एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो उसकी मां दीक्षा का निधन हो गया। तब उनके पिता सुमंत ने दूसरा विवाह करने की सोची और कर्कशा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। इसके बाद जब सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह करने की ठानी और ऋषि कौंडिण्य के साथ सुशीला का विवाह कर दिया। कर्कशा ने विदाई में अपने जमाई को साथ में ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध दिए। ऋषि कौडिण्य को ये व्यवहार बहुत बुरा लगा, वे दुखी मन के साथ अपनी सुशीला को विदा कराकर अपने साथ लेकर चल दिए, चलते-चलते रात्रि का समय हो गया।

तब सुशीला ने रास्ते में अनंत चतुर्दशी का व्रत देखा। सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी देवता का पूजन कर रही हैं। सुशीला ने उत्सुकतावश उनसे पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत की महत्ता सुनाई, तब सुशीला ने भी यह व्रत किया और पूजा करके चौदह गांठों वाला डोरा हाथ में बांध कर ऋषि कौंडिण्य के पास आकर सारी बात बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़ कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणामस्वरुप ऋषि कौंडिण्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी सम्पत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र हो गए।

एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए कहा कि आपने अनंत भगवान का डोरा जलाया है। इसके बाद ऋषि कौंडिण्य को बहुत पश्चाताप हुआ, वे अनंत डोरे को प्राप्त करने के लिए वन चले गए। वन में कई दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया, जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है, मैं प्रसन्न हूं तुम घर जाकर अनंत व्रत को विधि पूर्वक करो। चौदह वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जांएगे, और तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। ऋषि कौंडिण्य ने विधि पूर्वक व्रत किया और उन्हें सारें कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई।

ये भी पढ़ें:गणेश विसर्जन के लिए सुबह 7:36 बजे से शुभ मुहूर्त, नोट कर लें संपूर्ण पूजा विधि
Anant Chaturdashi Anant Chaturdashi vrat katha
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने