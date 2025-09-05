Anant Chaturdashi : अनंत चतुर्दशी पर सुबह 6.02 बजे से पूजा का शुभ मुहूर्त, बन रहे हैं कई शुभ योग

Anant Chaturdashi 2025 : भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी व्रत मनाया जाता है। इस बार यह 5 सितंबर को है। अनंत यानी जिसके न आदि का पता है और न ही अंत का। अर्थात वे स्वयं श्री हरि ही हैं। अनंत चतुर्दशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है।

Anant Chaturdashi 2025 : भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी व्रत मनाया जाता है। इस बार यह 5 सितंबर को है। अनंत यानी जिसके न आदि का पता है और न ही अंत का। अर्थात वे स्वयं श्री हरि ही हैं। अनंत चतुर्दशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत रखकर शुभ मुहूर्त में विधि-विधान से पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। इस पावन दिन स्नानादि करने के बाद अक्षत, दूर्वा, शुद्ध रेशम या कपास के सूत से बने और हल्दी से रंगे हुए चौदह गांठ के अनंत को सामने रखकर हवन किया जाता है। फिर अनंत देव का ध्यान करके इस शुद्ध अनंत, जिसकी पूजा की गई होती है, को पुरुष दाहिनी और स्त्री बायीं भुजा या हाथ में बांधते हैं।

अनन्त चतुर्दशी पूजा मुहूर्त - 06:02 ए एम से 01:41 ए एम, सितम्बर 07

अवधि - 19 घण्टे 39 मिनट्स

बन रहे हैं कई शुभ योग- अनंत चतुर्दशी पर चार शुभ योग बन रहे हैं। इन शुभ योगों में व्रत, उपवास करने वालों पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। अनंत चतुर्दशी पर इस बार सिंह राशि में सूर्य, केतु और बुध ग्रह की युति से बन रही है, जिससे बुधादित्य राजयोग और त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है। साथ ही इस दिन सुकर्मा योग और रवि योग भी बन रहा है। जिससे अनंत चतुर्दशी तिथि का महत्व और भी बढ़ गया है।

शनिवार पड़ने से बढ़ा व्रत का महत्व- शास्त्रों के अनुसार अगर अनंत चतुर्दशी का पर्व शनिवार को आए तो यह पुण्यफल को कई गुना बढ़ा देती है।