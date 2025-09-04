Anant Chaturdashi know how to wear anant sutra and know Anant Chaturdashi puja mantra अनंत चतुर्दशी पर कैसे करनी है पूजा, कैसे बांधना है रक्षा सूत्र, यहां पढ़ें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Anant Chaturdashi know how to wear anant sutra and know Anant Chaturdashi puja mantra

अनंत चतुर्दशी पर कैसे करनी है पूजा, कैसे बांधना है रक्षा सूत्र, यहां पढ़ें

Anant Chaturdashi 2025 kab hai:अनंत फल देने वाला अनंत चतुर्दशी का व्रत 6 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस साल भाद्र शुक्ल चतुर्दशी तिथि पांच सितंबर रात्रि 01: 41 बजे लगेगी जो छह सितंबर को रात्रि 12: 57 बजे तक रहेगी।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 09:48 AM
share Share
Follow Us on
अनंत चतुर्दशी पर कैसे करनी है पूजा, कैसे बांधना है रक्षा सूत्र, यहां पढ़ें

Anant Chaturdashi puja Vidhi: अनंत फल देने वाला अनंत चतुर्दशी का व्रत 6 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस साल भाद्र शुक्ल चतुर्दशी तिथि पांच सितंबर रात्रि 01: 41 बजे लगेगी जो छह सितंबर को रात्रि 12: 57 बजे तक रहेगी। ऐसा कहा जाता है कि जो इस व्रत को करता है, और रक्षा सूत्र बांधता है, उसके सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं, वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साथ ही अंत में भगवान अनंत की कृपा पाता है।

इस दिन अगर व्रत कर रहे हैं, तो पहले शुद्ध होकर स्नान करके व्रत संकल्प करना चाहिए। संकल्प करते समय हाथ में जल लेकर मन में कहें, मैं अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रहा हूं, मेरे सभी पापों का क्षय हो और मुझे अनंत सुख मिलें। इसके बाद भगवान की पूजा करें, कथा सुनें। इस पूजा के बाद नमस्ते सर्वनागेंद्र नमस्ते पुरुषोत्तम।। न्यूनातिरिक्तानि परिस्फुटानि। यानीह कर्माणि मया कृतानि।। सर्वाणि चैतानि मम क्षमस्व। प्रयाहि तुष्ट: पुनरागमाय।। दाता च विष्णुर्भगवाननन्त:। प्रतिग्रहीता च स एव विष्णु:।। तस्मात्तवया सर्वमिदं ततं च। प्रसीद देवेश वरान् ददस्व।। मंत्र बोलें।

ये भी पढ़ें:अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन और शनिवार का संयोग, इस दिन का क्या दान करें
ये भी पढ़ें:अनंत चतुर्दशी पर क्या है चौदह गांठ का रक्षा सूत्र, जानें किस दिन रखा जाएगा व्रत

इसके बाद रेशम का धागा, जिसका रक्षा सूत्र बनाना है, उसे भगवान के आगे समर्पित करें, उसे भगवान के पास रखकर पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें। रेशम के धागों को हल्दी में डुबोकर उसमें 14 गांठ लगा लें। इसके बाद मंत्र का जाप करें- अनन्तसंसारमहासमुद्रे मग्नान् समभ्युद्धर वासुदेव। अनन्तरूपे विनियोजितात्मामाह्यनन्तरूपाय नमोनमस्ते।। इसके बाद रक्षासूत्र पुरुष दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांध लें। इस दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए। पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं व दान दें, इसके बाद स्वयं भोजन करें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Anant Chaturdashi Anant Chaturdashi vrat katha
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने