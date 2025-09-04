अनंत चतुर्दशी पर कैसे करनी है पूजा, कैसे बांधना है रक्षा सूत्र, यहां पढ़ें

Anant Chaturdashi 2025 kab hai:अनंत फल देने वाला अनंत चतुर्दशी का व्रत 6 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस साल भाद्र शुक्ल चतुर्दशी तिथि पांच सितंबर रात्रि 01: 41 बजे लगेगी जो छह सितंबर को रात्रि 12: 57 बजे तक रहेगी।

ऐसा कहा जाता है कि जो इस व्रत को करता है, और रक्षा सूत्र बांधता है, उसके सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं, वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साथ ही अंत में भगवान अनंत की कृपा पाता है।

इस दिन अगर व्रत कर रहे हैं, तो पहले शुद्ध होकर स्नान करके व्रत संकल्प करना चाहिए। संकल्प करते समय हाथ में जल लेकर मन में कहें, मैं अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रहा हूं, मेरे सभी पापों का क्षय हो और मुझे अनंत सुख मिलें। इसके बाद भगवान की पूजा करें, कथा सुनें। इस पूजा के बाद नमस्ते सर्वनागेंद्र नमस्ते पुरुषोत्तम।। न्यूनातिरिक्तानि परिस्फुटानि। यानीह कर्माणि मया कृतानि।। सर्वाणि चैतानि मम क्षमस्व। प्रयाहि तुष्ट: पुनरागमाय।। दाता च विष्णुर्भगवाननन्त:। प्रतिग्रहीता च स एव विष्णु:।। तस्मात्तवया सर्वमिदं ततं च। प्रसीद देवेश वरान् ददस्व।। मंत्र बोलें।

इसके बाद रेशम का धागा, जिसका रक्षा सूत्र बनाना है, उसे भगवान के आगे समर्पित करें, उसे भगवान के पास रखकर पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करें। रेशम के धागों को हल्दी में डुबोकर उसमें 14 गांठ लगा लें। इसके बाद मंत्र का जाप करें- अनन्तसंसारमहासमुद्रे मग्नान् समभ्युद्धर वासुदेव। अनन्तरूपे विनियोजितात्मामाह्यनन्तरूपाय नमोनमस्ते।। इसके बाद रक्षासूत्र पुरुष दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांध लें। इस दिन भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाना चाहिए। पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं व दान दें, इसके बाद स्वयं भोजन करें।