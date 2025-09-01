Anant Chaturdashi kab hai know date puja vidhi shubh muhurat Anant Chaturdashi : अनंत चतुर्दशी कब है? नोट कर लें सही डेट, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Anant Chaturdashi : अनंत चतुर्दशी कब है? नोट कर लें सही डेट, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

Anant Chaturdashi 2025: हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 12:27 PM
Anant Chaturdashi 2025: हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस पावन दिन लोग व्रत रखते हैं, व्रत कथा पढ़ते हैं और अनंत सूत्र पीला धागा बांधते हैं। जिसमें चौदह गांठे होती हैं। ज्योतिषों के अनुसार अनंत सूत्र की चौदह गाठें भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल, और पताल लोक का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि पूजा के बाद महिलाओं को बाएं हाथ की बाजू में अनंत सूत्र बांधना चाहिए। वहीं, पुरुषों को दाएं हाथ के बाजू में अनंत सूत्र बाधना चाहिए। रक्षासूत्र पहनते समय 'ऊँ अनंताय नमः' मंत्र का जाप कर सकते हैं।

व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं होंगी पूरी- इस दिन व्रत रखने और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धन-धान्य, सुख-संपदा और संतान आदि की कामना के लिए भी यह व्रत किया जाता है।

अनंत चतुर्दशी कब है- इस साल अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर को है।

चतुर्दशी तिथि प्रारम्भ - सितम्बर 06, 2025 को 03:12 ए एम बजे

चतुर्दशी तिथि समाप्त - सितम्बर 07, 2025 को 01:41 ए एम बजे

अनंत चतुर्दशी पूजा मुहूर्त - 06:02 ए एम से 01:41 ए एम, सितम्बर 07

अवधि - 19 घण्टे 39 मिनट्स

पूजा विधि- अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठें। स्नानादि के बाद साफ कपड़े पहनें। घर के मंदिर को साफ करें। पूजा स्थल पर धातु या मिट्टी का कलश स्थापित करें। सभी देवी-देवताओं का स्मारण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक छोटी चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाएं। विष्णुजी के शेषनाग स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करें। विष्णु जी को 14 गांठों वाला रक्षासूत्र अर्पित करें। 14 गांठों में 14 देवताओं का स्थान माना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के 14 रूपों का पूजन होता है। अनंत सूत्र को षोडषोपचार पूजन करें। इसके बाद तिल, घी , मेवा और खीर से हवन करें। हवन के बाद दान-पुण्य के काम करें। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना भी शुभ होता है। साथ ही केले के पेड़ का पूजन भी किया जाता है।

