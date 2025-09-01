Anant Chaturdashi : अनंत चतुर्दशी कब है? नोट कर लें सही डेट, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त

Anant Chaturdashi 2025: हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं।

Anant Chaturdashi 2025: हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। इस पावन दिन लोग व्रत रखते हैं, व्रत कथा पढ़ते हैं और अनंत सूत्र पीला धागा बांधते हैं। जिसमें चौदह गांठे होती हैं। ज्योतिषों के अनुसार अनंत सूत्र की चौदह गाठें भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल, और पताल लोक का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि पूजा के बाद महिलाओं को बाएं हाथ की बाजू में अनंत सूत्र बांधना चाहिए। वहीं, पुरुषों को दाएं हाथ के बाजू में अनंत सूत्र बाधना चाहिए। रक्षासूत्र पहनते समय 'ऊँ अनंताय नमः' मंत्र का जाप कर सकते हैं।

व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं होंगी पूरी- इस दिन व्रत रखने और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धन-धान्य, सुख-संपदा और संतान आदि की कामना के लिए भी यह व्रत किया जाता है।

अनंत चतुर्दशी कब है- इस साल अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर को है।

चतुर्दशी तिथि प्रारम्भ - सितम्बर 06, 2025 को 03:12 ए एम बजे

चतुर्दशी तिथि समाप्त - सितम्बर 07, 2025 को 01:41 ए एम बजे

अनंत चतुर्दशी पूजा मुहूर्त - 06:02 ए एम से 01:41 ए एम, सितम्बर 07

अवधि - 19 घण्टे 39 मिनट्स