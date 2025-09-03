अनंत चतुर्दशी दान: अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन और शनिवार का संयोग, इस दिन का क्या दान करें
हिन्दू धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर इसे मनाया जाता है।
हिन्दू धर्म में अनंत चतुर्दशी का विशेष महत्व है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर इसे मनाया जाता है। अनंत पूजा पर भगवान विष्णु की पूजा होती है। इस दिन गणपति का विसर्जन भी किया जाता है। शनिवार और गणपति विसर्जन और अनंत चतुर्दशी होने के कारण इस दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के साथ हनुमानजी, गणेशजी और शनिदेव की भी पूजा होती है। ऐसा कहा जाता है कि गणपति जो गणेश चतुर्थी पर विराजमान हुए थे, वो अगले वर्ष फिर मंगलकामना के साथ अपने भक्तों से इस दिन विदा लेते हैं। इसलिए इस दिन विधि विधान के साथ गणपति का विसर्जन करना चाहिए। गणपति के विसर्जन से पहले उन्हें दुर्वा चढ़ाएं। उन्हें मोदक का भोग लगाएं। इसके बाद इस दिन दान आदि का भी बहुत महत्व है। इस दिन गरीबों में अनाज का दान उत्तम माना जाता है। इसके अलावा फलों और कपड़ों का दान भी कर सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजन कर उनके नाम पर 14 गांठ वाला अनंत डोरा बांह पर धारण करने से अनंत पूण्य की प्राप्ति होती है। यह पर्व जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस मौके पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। सभी भक्तों को रक्षा सूत्र बांधा जाता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है।
क्या दान करें
शनिवार और शनिदोषों के लिए इस दिन शनि देव की पूजा काले तिल, सरसों का तेल, नीले फूल और काले वस्त्र अर्पित कर की जाती है। काले कपड़े और अनाज का, जूते चप्पल का दान करना चाहिए। शनिवार को हनुमान जी सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु के लिए इस दिन आप भोजन, वस्त्र, कंबल, जूते-चप्पल, किताबें, स्टेशनरी, अनाज और धन का कर सकते हैं।
अनंत चतुर्दशी का मुहूर्त
अनंत चतुर्दशी तिथि का आरंभ 6 सितंबर को सुबह 3.14 बजे से होगा जो सात सितम्बर की मध्यरात्रि 01.41बजे तक रहेगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 6 सितम्बर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। अनंत चतुर्दशी के दिन सुकर्मा और रवि योग बन रहा है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर पूजा के लिए शुभ समय दिन भर है। इस दिन लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। इस दिन सुबह 05.21 बजे से लेकर 07 सितंबर की देर रात 01. 41 बजे तक तक पूजा के लिए उत्तम समय है।