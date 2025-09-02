Anant Chaturdashi 2025 what is 14 ganth raksha sutra know Puja Muhurat अनंत चतुर्दशी 2025: अनंत चतुर्दशी पर क्या है चौदह गांठ वाला रक्षा सूत्र, जानें किस दिन रखा जाएगा व्रत, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला अनंत चतुर्दशी का पर्व इस बार 6 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। यह पर्व अनंत भगवान यानी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत का संबंध महाभारत काल से भी है, पांडवों ने सबसे पहले इस व्रत को किया और उनके सभी कष्ट दूर हुए।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 11:06 AM
भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला अनंत चतुर्दशी का पर्व इस बार 6 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। यह पर्व अनंत भगवान यानी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत का संबंध महाभारत काल से भी है, पांडवों ने सबसे पहले इस व्रत को किया और उनके सभी कष्ट दूर हुए। इस पर्व में भगवान विष्णु के 14 अनंत रुपों की पूजा की जाती है।

क्या है अनंत रक्षा सूत्र

इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। अंत में कथा सुनकर और आरती करने के बाद अनंत धागा बांधा जाता है, जिसमें 14 गांठ लगी होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने इसी दिन 14 लोकों की रचना की और स्वयं 14 रूपों में प्रकट होकर 14 लोकों की रक्षा का संकल्प लिया था। ऐसा कहाजाता है कि जो इस दिन व्रत रखता है और भगवान विष्णु का पूजन करता है, वो धर्म ग्रंथो की मान्यता अनुसार 14 लोकों के सुख का भोग मनुष्य करता है। उसे अनंत भगवान की कृपा से भक्तों को सुख-समृद्धि, यश-वैभव-संपन्नता शीघ्र प्राप्त होती है। इसी दिन भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है। इसी दिन गणपति का विसर्जन किया जाता है।

जानें किस दिन होगी पूजा

अनंत चतुर्दशी पर बांधा जानेवाला अनंत सूत्र भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। इसे धारण करने से भक्तों की रक्षा होती है। इस दिन शाम के समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस साल चतुर्दशी तिथि 6 सितम्बर 2025 को सुबह 3:12 बजे शुरू होगी और 7 सितम्बर 2025 को 1:41 को खत्म होगा। अनंत चतुर्दशी पूजा मुहूर्त - 06:02 सुबह बजे से 01:41 दोपहर तक है।

Anant Chaturdashi
