अनंत चतुर्दशी 2025: अनंत चतुर्दशी पर क्या है चौदह गांठ वाला रक्षा सूत्र, जानें किस दिन रखा जाएगा व्रत

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाने वाला अनंत चतुर्दशी का पर्व इस बार 6 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। यह पर्व अनंत भगवान यानी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत का संबंध महाभारत काल से भी है, पांडवों ने सबसे पहले इस व्रत को किया और उनके सभी कष्ट दूर हुए। इस पर्व में भगवान विष्णु के 14 अनंत रुपों की पूजा की जाती है।

क्या है अनंत रक्षा सूत्र इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। अंत में कथा सुनकर और आरती करने के बाद अनंत धागा बांधा जाता है, जिसमें 14 गांठ लगी होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने इसी दिन 14 लोकों की रचना की और स्वयं 14 रूपों में प्रकट होकर 14 लोकों की रक्षा का संकल्प लिया था। ऐसा कहाजाता है कि जो इस दिन व्रत रखता है और भगवान विष्णु का पूजन करता है, वो धर्म ग्रंथो की मान्यता अनुसार 14 लोकों के सुख का भोग मनुष्य करता है। उसे अनंत भगवान की कृपा से भक्तों को सुख-समृद्धि, यश-वैभव-संपन्नता शीघ्र प्राप्त होती है। इसी दिन भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन भी किया जाता है। इसी दिन गणपति का विसर्जन किया जाता है।

