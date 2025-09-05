Anant chaturdashi 2025 ke din kya upay karna chahiye how to please lord vishnu remedies अनंत चतुर्दशी पर करें ये 5 आसान उपाय, भगवान विष्णु की कृपा से दूर होगी जीवन की हर परेशानी, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Anant chaturdashi 2025 ke din kya upay karna chahiye how to please lord vishnu remedies

अनंत चतुर्दशी पर करें ये 5 आसान उपाय, भगवान विष्णु की कृपा से दूर होगी जीवन की हर परेशानी

Anant chaturdashi Date: अनंत चतुर्दशी का त्योहार हिंदू धर्म में खास महत्व रखता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा की जाती है और बांह में अनंत रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन कुछ उपायों को करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। जानें अनंत चतुर्दशी के उपाय।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 04:53 PM
share Share
Follow Us on
अनंत चतुर्दशी पर करें ये 5 आसान उपाय, भगवान विष्णु की कृपा से दूर होगी जीवन की हर परेशानी

Anant chaturdashi ke din kya upay kare: हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का खास महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत चौदस के नाम से भी जानते हैं इस साल अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर, शनिवार को है। इस दिन गणेश उत्सव का समापन भी होता है, इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु, माता यमुना व शेषनाग की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद बांह में अनंत सूत्र भी बांधा जाता है। अनंत सूत्र को लेकर मान्यता है कि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन कुछ उपायों को करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। माना जाता है कि इस दिन कुछ उपायों को करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। जानें अनंत चतुर्दशी के उपाय।

1. अनंत चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और 'ॐ अनंताय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। मान्यता है कि ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

ये भी पढ़ें:7 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत के किन शहरों में आएगा नजर? जानें टाइमिंग

2. अनंत चतुर्दशी के दिन पीले या केसरिया धागे को हल्दी से रंगकर उसमें 14 गांठें लगाकर एक अनंत सूत्र बनाएं। पूजा के बाद पुरुषों को इसे अपने दाहिने और महिलाओं को अपने बाएं हाथ पर बांधना चाहिए। यह धागा भगवान विष्णु के अनंत रूप का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन अनंत सूत्र बांधने से दरिद्रता व दुर्भाग्य दूर होता है और आर्थिक संपन्नता आती है।

3. हिंदू धर्म में तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अनंत चतुर्दशी के दिन तुलसी पर कच्चे दूध में गंगाजल मिलाकर चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और कर्ज से छुटकारा मिलता है।

4. अनंत चतुर्दशी का व्रत पति-पत्नी को करना चाहिए और भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करने चाहिए। पूजा के समय 'ॐ विष्णवे अनंतरूपाय नम:' मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और खुशियों का आगमन होता है।

ये भी पढ़ें:वीकली राशिफल:7-13 सितंबर तक का समय मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

5. इस दिन शाम के समय किसी पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए और उसकी सात बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anant Chaturdashi
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने