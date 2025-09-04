Anant Chaturdashi 2025 budhaditya yog and read here Anant Chaturdashi upaay अनंत चतुर्दशी उपाय: अनंत चतुर्दशी पर बुधादित्य योग, जानें इस दिन क्या उपाय करें, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Anant Chaturdashi 2025 budhaditya yog and read here Anant Chaturdashi upaay

अनंत चतुर्दशी उपाय: अनंत चतुर्दशी पर बुधादित्य योग, जानें इस दिन क्या उपाय करें

Anant Chaturdashi 2025 upaay:अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है।  इस साल 6 सितंबर को व्रत किया जाएगा। इस दिन ग्रहों की स्थिति की बात करें तो अनंत चतुर्दशी पर इस बार सिंह राशि में सूर्य, केतु और बुध ग्रह के कारण बुधादित्य राजयोग और त्रिग्रही योग बन रहा है।

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 03:59 PM
share Share
Follow Us on
अनंत चतुर्दशी उपाय: अनंत चतुर्दशी पर बुधादित्य योग, जानें इस दिन क्या उपाय करें

अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। इस साल 6 सितंबर को व्रत किया जाएगा। इस दिन ग्रहों की स्थिति की बात करें तो अनंत चतुर्दशी पर इस बार सिंह राशि में सूर्य, केतु और बुध ग्रह के कारण बुधादित्य राजयोग और त्रिग्रही योग बन रहा है। आपको बता दें कि अनंत भगवान ने चौदह लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स्वः, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इसलिए वे स्वयं भी चौदह रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए इस दिन चौदह गांठों का सूत्र बांधा जाता है, जो 14 लोकों का प्रतीक है। इसे पूजा के बाद महिलाएं और पुरुष अपने हाथ में बांधते हैं।

अनंत चतुर्दशी के दिन विष्णु जी की पूजा करें और उन्हें 14 जायफल अर्पित करें फिर पूजा के बाद इन्हें नदी में प्रवाहित कर दें। शाम को घर आंगन में घी का एक दीपक जलाएं।

ये भी पढ़ें:Rahul Gandhi Phule Movie देखकर क्या बोले?
ये भी पढ़ें:अनंत चतुर्दशी पर कैसे करनी है पूजा, कैसे बांधना है रक्षा सूत्र, यहां पढ़ें

अनंत चतुर्दशी के दिन विष्णु जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक कलश रखें, पूजा शुरू होने के बाद इसमें 14 लौंग, 1 कपूर डालें और उन्हें जलाएं। इससे घर में सभी तरफ घुमाएं, इससे आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी।

इस दिन धनलाभ के लिए इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विशेष पूजन करें, मां लक्ष्मी के सामने कौड़िया रखें और फि पूजा के बाद इन्हें अपनी तिजौरी में रख लें। इस दिन सत्यनारायण कथा कराएं। आर्थिक लाभ के लिए तुलसी में दीपक जलाएं और गरीबों को दान करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anant Chaturdashi
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने