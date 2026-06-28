Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अनंत अंबानी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में किए केश दान, जानिए क्यों दान किए जाते हैं बाल

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Tirupati Balaji Temple : सनातन धर्म में बाल दान करने की प्रक्रिया को बेहद शुभ माना जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी आज कल अपनी आस्था को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं।

अनंत अंबानी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में किए केश दान, जानिए क्यों दान किए जाते हैं बाल

Anant Ambani offer hair at Tirupati Balaji Temple, तिरुपति बालाजी मंदिर : रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी आज कल अपनी आस्था को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होने आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन किए। सदियों से चली आ रही परंपरा का पालन करते हुए अनंत अंबानी ने मंदिर में अपने केश दान भी किए। सनातन धर्म में बाल दान करने की प्रक्रिया को बेहद शुभ माना जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में बाल दान करने की परंपरा चली आ रही है। ऐसे में आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर और केश दान के बारे में विस्तार से -

अनंत अंबानी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में किए केश दान, जानिए क्यों दान किए जाते हैं बाल

केश दान का महत्व : क्यों किया जाता है बालों का दान?

हिंदू धर्म में बाल दान करने की परंपरा काफी पुरानी मानी जाती है। कई बार लोग अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद अपने बालों का दान करते हैं। हिंदू धर्म में केश दान करने का संबंध श्रद्धा, अहंकार त्यागने और समर्पण करने से माना जाता है। इसी परंपरा का पालन करते हुए अनंत अंबानी ने भी मंदिर में भी केश दान किया है, जिसकी फोटो काफी तेजी से वायरल हो रही है। माना जाता है बालों का दान करने से प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

क्यों किया जाता है आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में केश दान?

तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित है। यहां हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में केश दान करने की परंपरा काफी पुरानी है। ऐसी मान्यता है कि आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में मानी गई मनोकामना जब पूरी हो जाती है, तो लोग वहां जाकर अपने केश दान करते हैं।

आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में किसकी पूजा होती है?

तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु के रूप भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। इस मंदिर को तिरुपती मंदिर, तिरूपति बालाजी मंदिर और तिरुमला मंदिर, जैसे नामों से भी जाना जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर को गोविंदा, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यता, शास्त्रीय मत व हिंदू पंचांग पर आधारित हैं। हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सटीक हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Famous Temples
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने