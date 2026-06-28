अनंत अंबानी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में किए केश दान, जानिए क्यों दान किए जाते हैं बाल
Tirupati Balaji Temple : सनातन धर्म में बाल दान करने की प्रक्रिया को बेहद शुभ माना जाता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी आज कल अपनी आस्था को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं।
Anant Ambani offer hair at Tirupati Balaji Temple, तिरुपति बालाजी मंदिर : रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी आज कल अपनी आस्था को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होने आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन किए। सदियों से चली आ रही परंपरा का पालन करते हुए अनंत अंबानी ने मंदिर में अपने केश दान भी किए। सनातन धर्म में बाल दान करने की प्रक्रिया को बेहद शुभ माना जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में बाल दान करने की परंपरा चली आ रही है। ऐसे में आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर और केश दान के बारे में विस्तार से -
अनंत अंबानी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में किए केश दान, जानिए क्यों दान किए जाते हैं बाल
केश दान का महत्व : क्यों किया जाता है बालों का दान?
हिंदू धर्म में बाल दान करने की परंपरा काफी पुरानी मानी जाती है। कई बार लोग अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद अपने बालों का दान करते हैं। हिंदू धर्म में केश दान करने का संबंध श्रद्धा, अहंकार त्यागने और समर्पण करने से माना जाता है। इसी परंपरा का पालन करते हुए अनंत अंबानी ने भी मंदिर में भी केश दान किया है, जिसकी फोटो काफी तेजी से वायरल हो रही है। माना जाता है बालों का दान करने से प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
क्यों किया जाता है आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में केश दान?
तिरुपति बालाजी मंदिर दुनिया के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, जो आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित है। यहां हर दिन भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में केश दान करने की परंपरा काफी पुरानी है। ऐसी मान्यता है कि आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में मानी गई मनोकामना जब पूरी हो जाती है, तो लोग वहां जाकर अपने केश दान करते हैं।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में किसकी पूजा होती है?
तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु के रूप भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है। इस मंदिर को तिरुपती मंदिर, तिरूपति बालाजी मंदिर और तिरुमला मंदिर, जैसे नामों से भी जाना जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर को गोविंदा, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जाना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यता, शास्त्रीय मत व हिंदू पंचांग पर आधारित हैं। हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सटीक हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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