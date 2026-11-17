माता लक्ष्मी ने शुूरू की थी आंवले के पेड़ के नीचे भोजन की परंपरा, शिवजी और विष्णुजी दोनों की पूजा एक साथ
akshay navami kab hai: आंवला नवमी पर माता लक्ष्मी का खास नाता है। क्या कथा है जो आपको आंवला नवमी पर जाननी चाहिए।
कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी, अक्षय नवमी और युगतिथि भी कहते हैं। इस दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ और इस युग में कृष्ण ने जन्म लिया। इस दिन ही कृष्ण ने वृंदावन-गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। आंवला नवमी को बहुत खास माना जाता है। कहते हैं इस दिन पूजा से श्रीहरि प्रसन्न होते हैं। इस दिन आंवले की पूजा बहुत फलदायी होती है। आंवले के पेड़ की पूजा कर इसकी कथा पढ़नी चाहिए। यहां पढ़ें आंवला नवमी के बारे में
आंवला नवमी पर क्या हुआ था?
इस दिन विष्णु ने कूष्माण्डक नामक दैत्य को मारा था। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु द्वारा इस दैत्य का वध करने के बाद उसके शरीर के रोएं से कूष्माण्ड (कद्दू या कोहड़ा) की बेल उत्पन्न हुई थी। यही कारण है कि इस दिन कद्दू का दान करने का विशेष महत्व है। आंवला नवमी पर ही कंस का वध करने से पहले कृष्ण ने पहले ब्रज मंडल में तीन वन-स्थलों मथुरा, वृंदावन और गरुड़ गोविंद क्षेत्र की परिक्रमा की थी। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत में विष्णु की पूजा की जाती है।
माता लक्ष्मी ने शुरू की परंपरा
एक पौराणिक कथा के अनुसार, एक समय देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थीं। उन्हें विष्णु और शिव दोनों की एक साथ पूजा करने की इच्छा हुई। उन्हें विचार आया कि विष्णु की पूजा तुलसी और शिव की पूजा बेल-पत्र से होती है, तो दोनों की एक साथ पूजा कैसे की जाए। उन्हें ध्यान आया कि आंवले के वृक्ष में तुलसी और बेल-पत्र दोनों के गुण समाहित होते हैं। इसमें विष्णु और शिव दोनों का वास होता है। लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर उसकी विधि-विधान से पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। इसके बाद माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन तैयार किया और दोनों को परोसा। तब से इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करने और भोजन करने की परंपरा शुरू हुई। जिस दिन यह घटना घटी, उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी थी। इसके बाद इस तिथि का नाम आंवला नवमी हुआ।
दो कथाएं कैसे आंवला उत्पन्न हुआ
आंवले की उत्पत्ति के संबंध में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में दो मुख्य कथाएं मिलती हैं। पहली कथा के अनुसार, प्रलय के समय ब्रह्मा की आंखों से गिरे आंसुओं से आंवले का वृक्ष प्रकट हुआ था। दूसरी कथा के अनुसार, समुद्र मंथन के समय, जब अमृत निकला, तो उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिरीं, जिससे आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई। एक अन्य कथा के अनुसार जब विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी को जल से बाहर निकाला, तब उनके नेत्रों से आनंद के आंसू गिरे थे। उससे आंवले के वृक्ष का जन्म हुआ था।
दान का अक्षय फल
ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए गए जप, तप, दान और पूजा का फल अक्षय रहता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष में विष्णु, लक्ष्मी और शिव का वास होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर पूर्णिमा तक विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए इन दिनों इसकी पूजा-अर्चना का विशेष महत्व है।
-अश्वनी कुमार
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