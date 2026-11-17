Amla Navami ki katha:पढ़ें आंवला नवमी की कथा, राजा मुकुंददेव ने आंवले के पेड़ के नीचे की शादी
Amla Navami ki katha in hindi: कार्तिक मास की नवमी पर आंवला नवमी की कथा पढ़ी जाती है। यहां आप आंवला नवमी की पूजा विधि भी जान सकते हैं।
आंवला नवमी की पूजा के लिए सबसे पहले आंवले पर कच्चा दूध अर्पित करें। इसके बाद जल अर्पित करें। इसके बाद वृक्ष की हल्दी कुमकुम आदि से पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसके नीचे खाना भी पकाया जाता है। इसके बाद आंवले के पेड़ पर मौली बांधकर परिक्रमा की जाती है। ध्यान रखें जब परिक्रमा करें तो हाथ खाली ना रखें। हर परिक्रमा के बाद कुछ ना कुछ अर्पित कर दें। इस दिन आंवलों का दान करना चाहिए। इस साल आंवला नवमी इस साल 18 नवमी को है। आंवला नवमी के बारे में पद्मपुराण और स्कंदपुराण में इसका उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार कहा जाता है कि समुद्र मंथन में अमृत की बूंदे गिरने से इसकी उत्तपत्ति हुई थी। वहीं पद्मपुराण में कहा जाता है कि ब्रह्माजी के आंसुओं से यह उत्पन्न हुआ था।
अक्षय (आंवला) नवमी की व्रत कथा
अक्षय नवमी की कथा का संबंध दक्षिण के राज्यों से है। दक्षिण के विष्णुकांची राज्य के राजा जयसेन के बेटे मुकुंद देव का इस कहानी से संबंध है। राजा एक दिन शिकार खेलने गए हुए थे। तभी उन्हें एक व्यापारी की कन्या मिली। उसके सौंदर्य को देखकर वो मोहित हो गए। व्यापारी कनकाधिप की बेटी बहुत रुपवान थी। मुकुंद देव ने उससे विवाह करने की इच्छा जाहिर की। लेकिन कन्या ने विवाह के लिए मना कर दिया। इस पर राजा को गु्स्सा आया । राजा ने जाकर उससे इसका कारण पूछा। इस पर कन्या बोली कि मेरे पति का सुख भाग्य में नहीं लिखा है। राजा ने कहा कि किसी ने भविष्यवाणी की थी कि जब भी मेरा विवाह होगा तो मंडप पर बिजली गिरेगी और मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी।
इसलिए कन्या ने माफी मांगी और कहा कि आप मुझ से शादी ना करें, लेकिन राजा कहां मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि अपने अपने आराध्य देव की पूजा की। कन्या ने शंकर भगवान और राजा ने सूर्य भगवान की पूजा की। इसके बाद दोनों ने मिलकर सूर्य की भगवान की अराधना की। तभी विलोपी नामक दैत्य किशोरी पर झपटा तो सूर्य देव ने उसे तत्काल भस्म कर दिया। सूर्य देव ने किशोरी से कहा कि तुम कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा करना। इसकी पबजा करके इसके नीचे ही विवाह का मंडप मंडप बनाकर मुकुंद देव से विवाह रचाना। बस फिर क्या था। आंवले के पेड़ के नीचे मंडप बनाया गया और राजा और व्यापारी की बेटी का विवाह उसके नीचे हुआ। लेकिन अचानक बादल घिर आए। बिजली चमकने लगी। भांवरें पड़ गई, तो आकाश से बिजली मंडप की और गिरने लगी, लेकिन आंवले के वृक्ष ने उसे रोक लिया। इस कहानी के कारण आंवले के वृक्ष की पूजा होने लगी।
आंवला दान भी करें और खाए भीं
इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा, आंवले से स्नान, आंवले को खाने और आंवले का दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। आंवले को आयुर्वेद में वरदान कहा गया है। इसका इस्तेमाल करने से शरीर की इम्युनिटी मजबूत होती है। यहां तक की चरक संहिता में वर्णन है कि कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन ही महर्षि च्यवन ने आंवले के सेवन से सदा युवा रहने का वरदान प्राप्त किया था।
आंवला के पेड़ की मां लक्ष्मी से जुड़ी कथा
आंवले के पेड़ की एक कथा मां लक्ष्मी से भी जुड़ी है। मां लक्ष्मी एक बार पृथ्वी पर आईं और उन्होंने इच्छा जाहिर की वो शिवजी और विष्णु जी की पूजा एक साथ करेंगी। लेकिन ऐसी कौन सी जगह थी, जहां दोनों के गुण मिल जाए। शिवजी को बेलपत्र और श्रीहरि को तुलसी प्रिय है। अब वो सोचने लगी कि इन दोनों के गुण किसमें पाए जाते हैं। इसलिए उन्होंने आंवले की चुना। कहा जाता है कि इसमें दोनों के गुण होते हैं और इसके तने में श्रीहरि का और शिवजी का वास होता है।
बस फिर क्या था। लक्ष्मी जी ने इस पेड़ के नीचे दोनों की पूजा की। लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर उसकी पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे उन्हें भोजन कराया और उसके बाद स्वयं भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण किया। उस दिन से ही यह तिथि आंवला नवमी के नाम से प्रसिद्ध हुई।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
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