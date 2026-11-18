अक्षय नवमी पर पान के पत्ते पर आंवले रखकर ऐसे करें दीप दान, अंत में जरूर करें ये काम
Akshay Navami deepdaan vidhi: अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा के साथ ही आंवले के दीये बनाकर दीपदान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन दीपदान करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जानें दीपदान की विधि।
Amla Navami Deepdaan Vidhi: आज 18 नवंबर 2026, बुधवार को अक्षय नवमी है। इसे आंवला नवमी भी कहा जाता है। अक्षय नवमी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है और आरोग्यता मिलती है। अक्षय नवमी पर भगवान विष्णु के पूजन के साथ ही दीपदान का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन दीपदान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। कहते हैं कि इस दिन किया गया दीपदान और पूजन का फल कभी नष्ट नहीं होता है और अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। कार्तिक मास में आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। दीपदान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती जरूर उतारनी चाहिए। जानें अक्षय नवमी पर दीपदान की विधि और आंवले का दीया कैसे बनाएं।
अक्षय नवमी पर दीप दान के लिए आवश्यक सामग्री:
5,7, 11 या 21 बड़े गूदेदार और साफ आंवले
गाय का शुद्ध घी
रुई की बत्ती
रोली, अक्षत (चावल) और फूल
पान का पत्ता
अक्षय नवमी पर दीप दान करने की विधि:
आंवले के दीपक कैसे बनाएं:
ताजे और बड़े आंवले को धोकर पोंछ लें। नीचे थोड़ा समतल काटें और ऊपर की ओर बीच में खोखला कर लें ताकि उसमें घी और बत्ती रखी जा सके।
बत्ती और सामग्री रखें:
अब पान के पत्ते पर आंवले रखें। हर आंवले में किए गए छोटे छेद में गाय का घी डालें और रुई की बत्ती रखें। साथ में थोड़े तिल, अक्षत और पुष्प भी रखें।
दीपकों का करें पूजा:
आंवले के दीपकों को जलाने से पहले रोली, अक्षत और फूल आदि चढ़ाकर उनका पूजन करें।
कहां करें दीपदान:
अक्षय नवमी या आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे संध्या काल यानी प्रदोष काल में दीपदान करें। दीपदान के बाद 7 या 108 बार परिक्रमा अवश्य करें।
अक्षय नवमी पर कहां-कहां जलाएं दीया:
अगर आंवले का पेड़ नहीं है तो घर के पूजा स्थल, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने, तुलसी के पौधे के पास, मुख्य द्वार और घर की छत और बालकनी में भी आंवले का दीपक रखा जा सकता है।
इस मंत्र का करें जाप:
अक्षय नवमी के दिन दीपदान करते समय भक्ति भाव से ‘ऊं नमो भगवते वासुदेवाय नम:’ मंत्र का जाप करना चाहिए।
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दीपदान के बाद जरूर करें ये काम:
आंवला नवमी पर दीपदान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती अवश्य उतारनी चाहिए। भक्ति और श्रद्धा भाव से प्रभु की आरती उतारने के बाद पूजन के समय लगाए गए श्रीहरि का भोग परिवार के सदस्यों में प्रसाद रूप में वितरित करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान