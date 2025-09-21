Ambe Tu Hai Jagdambe Kali aarti maa Durga Ambje ke aarti hindi mein शारदीय नवरात्र आरती: यहां पढ़ें अबे तू है जगदंबे काली आरती हिंदी में, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Ambe Tu Hai Jagdambe Kali aarti maa Durga Ambje ke aarti hindi mein

शारदीय नवरात्र आरती: यहां पढ़ें अबे तू है जगदंबे काली आरती हिंदी में

 Ambe Tu Hai Jagdambe Kali Lyrics in hindi:शारदीय नवरात्र का पर्व 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। इन नौ दिनों में देवी के नौ रूपों की अराधना की जाती है। आप इस इन नौ दिनों में देवी अंबे की पूजा करें और पूजा के बाद मां अंबे की यह आरती करें- 

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 10:21 PM
शारदीय नवरात्र आरती: यहां पढ़ें अबे तू है जगदंबे काली आरती हिंदी में

शारदीय नवरात्र का पर्व 22 सितंबर से शुरू हो रहा है। इन नौ दिनों में देवी के नौ रूपों की अराधना की जाती है। आप इस इन नौ दिनों में देवी अंबे की पूजा करें और पूजा के बाद मां अंबे की यह आरती करें-

अंबे जी की आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली,

तेरे ही गुण गावें भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।

तेरे भक्त जनो पर माता भीर पड़ी है भारी।

दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी॥

सौ-सौ सिहों से बलशाली, है अष्ट भुजाओं वाली,

दुष्टों को तू ही ललकारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती॥

माँ-बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता।
पूत-कपूत सुने है पर ना माता सुनी कुमाता॥


सब पे करूणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली,
दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती॥

नहीं मांगते धन और दौलत, न चांदी न सोना।
हम तो मांगें तेरे चरणों में छोटा सा कोना॥

सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली,
सतियों के सत को संवारती।

ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती॥
चरण शरण में खड़े तुम्हारी, ले पूजा की थाली।

वरद हस्त सर पर रख दो मां संकट हरने वाली॥
मां भर दो भक्ति रस प्याली, अष्ट भुजाओं वाली,

भक्तों के कारज तू ही सारती।
ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती॥

Ambe Tu Hai Jagdambe Kali aarti
