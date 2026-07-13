आषाढ़ अमावस्या पर करें 9 उपाय, दूर होगा पितृ और ग्रह दोष, जानें धन लाभ के खास उपाय

आषाढ़ अमावस्या पर करें 9 उपाय, दूर होगा पितृ और ग्रह दोष, जानें धन लाभ के खास उपाय
Amavasya upay dhan labh ke liye upay : आषाढ़ अमावस्या के दिन किए गए कुछ उपायों से शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम कर सकते हैं। यही नहीं आषाढ़ अमावस्या के दिन कुछ उपाय धन की देवी को प्रसन्न करने में भी मदद कर सकते हैं।
Amavasya upay dhan labh ke liye upay, आषाढ़ अमावस्या उपाय : हर महीने अमावस्या आती है। यह दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है। इस साल जुलाई के महीने में आषाढ़ अमावस्या पड़ रही है। आषाढ़ अमावस्या के दिन कई उपाय किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि आषाढ़ अमावस्या के दिन किए गए कुछ उपायों से शनि, राहु और केतु जैसे ग्रहों का अशुभ प्रभाव कम कर सकते हैं। यही नहीं आषाढ़ अमावस्या के दिन कुछ उपाय धन की देवी को प्रसन्न करने में भी मदद कर सकते हैं। इस दिन पितृ दोष दूर करने के लिए भी कुछ उपाय किए जाते हैं। ऐसे में इस खास दिन पर आइए जानते हैं कुछ खास उपाय, जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं।
कब है आषाढ़ अमावस्या?
हिंदू पंचांग के अनुसार, उदया तिथि में आषाढ़ अमावस्या का व्रत, पूजन, स्नान, दान और उपाय 14 जुलाई 2026 के दिन किया जाएगा।
आषाढ़ अमावस्या पर करें 9 उपाय, दूर होगा पितृ और ग्रह दोष, जानें धन लाभ के खास उपाय
आषाढ़ अमावस्या पर पितृ दोष दूर करने के उपाय
- आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करें। पित्तरों का स्मरण करके उनको जल और कुश से तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से पितर खुश होते हैं।
- इस दिन पिंडदान करें। इससे पितर तृप्त होते हैं और अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं।
- आषाढ़ अमावस्या पर पितृ दोष से मुक्ति के लिए पितृ सूक्तम् का पाठ करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पितृ सूक्तम् का पाठ करने से नाराज पित्तर शांत होते हैं।
- इस दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं।
आषाढ़ अमावस्या पर धन लाभ के उपाय
- माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन घी के दीपक में केसर और लौंग के 2 दाने डालकर जलाएं। इससे आर्थिक तंगी दूर करने में मदद मिलती है।
- इस दिन 108 बार तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जाप करें। इससे धन से जुड़ी दिक्कतें कम हो सकती हैं।
- घर के ईशानकोण में घी का दीपक जलाएं। इससे घर की बरकत बढ़ती है।
- धन की देवी को खुश करने के लिए इस दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें।
आषाढ़ अमावस्या पर ग्रहों को शांत करने के उपाय
ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों (सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, बुध, मंगल, शनि, राहु और केतु) का वर्णन है। आषाढ़ अमावस्या पर ग्रहों की खराब स्थिति में सुधार लाने और ग्रहों को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की विधिवत आराधना करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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