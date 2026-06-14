Amavasya kab hai : आज या कल, कब है अमावस्या? नोट कर लें सही डेट
Amavasya kab hai: हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है। जून माह में पड़ने वाली अमावस्या को लेकर लोगों के बीच थोड़ा भ्रम बना हुआ है। कई लोग 14 जून को अमावस्या मान रहे हैं। हालांकि पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या 15 जून, सोमवार को रहेगी।
Amavasya kab hai : जून माह में पड़ने वाली अमावस्या को लेकर लोगों के बीच थोड़ा भ्रम बना हुआ है। कई लोग 14 जून को अमावस्या मान रहे हैं। हालांकि पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या 15 जून, सोमवार को रहेगी। दरअसल, अमावस्या तिथि 14 जून को दोपहर 12 बजकर 20 मिनट से शुरू हो जाएगी और 15 जून को सुबह 8 बजकर 24 मिनट तक रहेगी। हिंदू पंचांग में सूर्योदय के समय जो तिथि रहती है, उसी के आधार पर व्रत और पर्व मनाए जाते हैं। इसी वजह से इस बार सोमवती अमावस्या 15 जून को मानी जाएगी।
सोमवार की वजह से बढ़ जाता है महत्व
अमावस्या हर महीने आती है, लेकिन जब यह सोमवार को पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं में इस दिन को खास माना गया है। बड़ी संख्या में लोग इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। कई महिलाएं व्रत भी रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन पूजा-पाठ और दान करने से शुभ फल मिलता है। यही वजह है कि हर साल सोमवती अमावस्या पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है।
सुबह करें स्नान और पूजा
सोमवती अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने की परंपरा है। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। कई लोग इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी करते हैं। वहीं पितरों के निमित्त तर्पण करने की परंपरा भी लंबे समय से चली आ रही है।
दान का भी है महत्व
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या पर दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार चावल, आटा, दाल, दूध, चीनी और फल जैसी चीजों का दान करते हैं।
क्या नहीं करना चाहिए?
इस दिन क्रोध और विवाद से बचने की सलाह दी जाती है। किसी का अपमान न करें और गलत संगति से दूर रहें। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवती अमावस्या का दिन पूजा-पाठ, स्नान, दान और पितरों के स्मरण के लिए खास माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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