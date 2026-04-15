Vaishakh Amavasya: वैशाख अमावस्या कब है, शनि के बुरे प्रभाव कम करने के लिए करें ये उपाय
Shani Ke Upay Vaishakh Amavasya Upay 2026 : वैशाख अमावस्या की तिथि दान-पुण्य करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन विधि-विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा, पितृ तर्पण और धार्मिक कार्य करने का विशेष महत्व है।
Shani Ke Upay Vaishakh Amavasya Upay, वैशाख अमावस्या : हर महीने अमावस्या की तिथि आती है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का खास महत्व है। अप्रैल महीने की अमावस्या को वैशाख अमावस्या भी कहते हैं। ये तिथि दान-पुण्य करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन विधि-विधान के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पितृ तर्पण और धार्मिक कार्य करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, वैशाख अमावस्या के दिन शनि ग्रह की शांति के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। अगर आप भी शनि साढ़ेसाती, महादशा या ढैय्या के बुरे प्रभावों के शिकार हैं तो वैशाख अमावस्या की तिथि पर उपाय करना उत्तम रहेगा। आइए जानते हैं शनि के बुरे प्रभाव से राहत पाने के कुछ अमावस्या उपाय-
वैशाख अमावस्या कब है?
हिंदू पंचांग के अनुसार, 16 अप्रैल के दिन शाम में 8 बजकर 11 मिनट पर तिथि की शुरुआत होगी, जिसका समापन 17 अप्रैल के दिन शाम में 5 बजकर 21 मिनट पर होगा। उदया तिथि के अनुसार, वैशाख अमावस्या का स्नान-दान, व्रत और पूजन 17 अप्रैल को किया जाएगा।
शनि के बुरे प्रभाव कम करने के लिए करें ये उपाय
- हनुमान चालीसा का पाठ- मान्यता अनुसार, शनि देव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि जो उनके भक्तों की सेवा करेगा, शनि उसे परेशान नहीं करेंगे। इसलिए वैशाख अमावस्या पर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करने से शनि के कष्टों से राहत मिल सकती है।
- शनि मंत्र जाप- शाम के समय शनि मंदिर में या घर पर ही शनि देव के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे शनि का बुरा प्रभाव कम हो सकता है। ॐ शं शनैश्चराय नमः का जाप करें।
- काली वस्तुओं का दान- वैशाख अमावस्या के दिन जरूरतमंदों को काले तिल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, या काली उड़द की दाल का दान करें।
- पीपल के पेड़ की पूजा- वैशाख अमावस्या की सुबह पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ में त्रिदेवों के साथ शनि देव का भी वास होता है।
- पक्षियों की सेवा- शनि देव की कृपा पाने के लिए पक्षियों को दाना डालें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा