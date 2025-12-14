Amavasya 2026 : साल 2026 में कब-कब है अमावस्या, जानिए हर महीने की तिथियां और मुहूर्त

संक्षेप: Amavasya 2026 : अमावस्या आत्मिक शांति और पितृ स्मरण का दिन है। आइए जानते हैं 2026 में हर महीने आने वाली अमावस्या की तिथियां, मुहूर्त, दान और तर्पण के महत्व के बारे में...

Amavasya 2026 : हिंदू धर्म में अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और पितृ स्मरण का विशेष अवसर मानी जाती है। यह वह दिन है जब चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता और माना जाता है कि इसी समय मन और आत्मा को नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करने का श्रेष्ठ योग बनता है। अमावस्या पर जहां शुभ और मांगलिक कार्यों से दूरी बनाई जाती है, वहीं श्राद्ध, तर्पण, दान और ध्यान जैसे कर्मों को अत्यंत फलदायी माना गया है।

Amavasya 2026 : अमावस्या कैसे तय होती है अमावस्या हर महीने एक बार आती है और इसकी गणना चंद्र पंचांग के अनुसार की जाती है। जिस दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं, उस दिन अमावस्या तिथि मानी जाती है। इसी आधार पर हर महीने अलग-अलग नामों से अमावस्या जानी जाती है, जैसे चैत्र अमावस्या, वैशाख अमावस्या, कार्तिक अमावस्या आदि।

Amavasya 2026 : वर्ष 2026 की अमावस्या तिथियां और समय दर्श अमावस्या - 18 जनवरी 2026 (रविवार) तिथि प्रारंभ: 12:03 AM - तिथि समाप्त: 01:21 AM (19 जनवरी)

फाल्गुन अमावस्या - 17 फरवरी 2026 (मंगलवार) तिथि प्रारंभ: 16 फरवरी, 05:34 PM - समाप्त: 17 फरवरी, 05:30 PM

दर्श / चैत्र अमावस्या - 18-19 मार्च 2026 तिथि प्रारंभ: 18 मार्च, 08:25 AM - समाप्त: 19 मार्च, 06:52 AM

वैशाख अमावस्या - 17 मई 2026 तिथि प्रारंभ: 16 मई, 05:11 AM - समाप्त: 17 मई, 01:30 AM

अधिक दर्श / ज्येष्ठ अधिक अमावस्या - 14-15 जून 2026 तिथि प्रारंभ: 14 जून, 12:19 PM - समाप्त: 15 जून, 08:23 AM

आषाढ़ अमावस्या - 14 जुलाई 2026 (मंगलवार) तिथि प्रारंभ: 13 जुलाई, 06:49 PM - समाप्त: 14 जुलाई, 03:12 PM

श्रावण अमावस्या - 12 अगस्त 2026 (बुधवार) तिथि प्रारंभ: 01:52 AM - समाप्त: 11:06 PM

भाद्रपद अमावस्या - 10-11 सितंबर 2026 तिथि प्रारंभ: 10 सितंबर, 10:33 AM - समाप्त: 11 सितंबर, 08:56 AM

आश्विन अमावस्या - 10 अक्टूबर 2026 (शनिवार) तिथि प्रारंभ: 09 अक्टूबर, 09:35 PM - समाप्त: 10 अक्टूबर, 09:19 PM

कार्तिक अमावस्या - 8-9 नवंबर 2026 तिथि प्रारंभ: 08 नवंबर, 11:27 AM - समाप्त: 09 नवंबर, 12:31 PM

मार्गशीर्ष अमावस्या - 8 दिसंबर 2026 (मंगलवार) तिथि प्रारंभ: 04:12 AM - समाप्त: 09 दिसंबर, 06:21 AM

Amavasya 2026 : अमावस्या का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अमावस्या को पितरों को समर्पित दिन माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। मान्यता है कि इन कर्मों से पितृ दोष शांत होता है और परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। यही कारण है कि अमावस्या पर विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे शुभ संस्कार नहीं किए जाते।