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अमरनाथ यात्रा: अमरनाथ यात्रा का एक रहस्य यह भी, कैसे होगी आदिदेव शिव की प्राप्ति

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, रजनीश कुमार शुक्ल (पूर्व कुलपति एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन के प्रोफेसर)
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Lord Shiva:स्कंद पुराण के अनुसार, आज भी अमरनाथ की उस अत्यधिक ठंडी गुफा में श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जो इस अमर कथा के जीवंत साक्षी हैं।

अमरनाथ यात्रा: अमरनाथ यात्रा का एक रहस्य यह भी, कैसे होगी आदिदेव शिव की प्राप्ति

अमरनाथ यात्रा हमें सिखाती है कि यदि परमात्मा से मिलना है, तो हमें अपने अहंकार, बाहरी चमक-दमक, विकारों, पारिवारिक मोह और यहां तक कि अपने भौतिक शरीर के अभिमान (पंच तत्व) को भी पीछे छोड़ना होगा, तभी आदिदेव शिव की प्राप्ति होगी। एक बार पार्वती ने महादेव से पूछा- ‘हे प्राणनाथ! आप अजर-अमर हैं और मुझे बार-बार जन्म-मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। ऐसा क्यों है? मुझे भी उस अमरत्व के मार्ग को जानना है। कृपा कर मुझे वह कथा सुनाइए, जिसे सुनकर जीव मृत्यु के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। शिव ने कहा कि वे यह कथा अवश्य सुनाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक सुरक्षित और एकांत स्थान पर जाना होगा।

गुप्त स्थान की ओर प्रस्थान

अमरता के रहस्य को पूर्णतः गोपनीय रखने के लिए शिव ने पृथ्वी के सबसे दुर्गम और निर्जन कोने-कश्मीर की बर्फीली वादियों की ओर प्रस्थान किया। शिव ने गुफा तक पहुंचते-पहुंचते अपने सांसारिक वैभव, शक्तियों के प्रतीकों और अपने प्रिय साथियों को एक-एक करके पीछे छोड़ना शुरू कर दिया, ताकि वे पूर्णतः शून्य हो सकें।

कैसे सभी को पीछे छोड़ा

यात्रा की शुरुआत में सबसे पहले पड़ाव, पहलगाम में अपने सबसे प्रिय और स्वामीभक्त साथी, अपने वाहन नंदी को यहीं ठहरने का आदेश दिया। नंदी को सर्वप्रथम छोड़ने के कारण ही इस स्थान का नाम ‘पहलगाम’ अर्थात प्रथम गांव या बैल का स्थान पड़ा।

पंचतरिणी में पंच तत्वों से मुक्ति,शेषनाग में सर्प से मुक्ति

शिव जब आगे बढ़े, तो अगला पड़ाव चंदनवारी आया। शिव ने अपने मस्तक पर हमेशा विराजमान रहने वाले चंद्रमा को अपनी जटाओं से उतारा और उसे चंदनवारी में रहने को कहा। यात्रा और कठिन होने पर शिव और पार्वती शेषनाग नामक स्थान पर पहुंचे। शिव ने अपने गले में लिपटे रहने वाले शक्तिशाली सर्प को उतारा और एक विशाल झील में छोड़ दिया। आज भी वह स्थान ‘शेषनाग झील’ के नाम से जाना जाता है। मार्ग अत्यंत संकरा और बर्फीला होने पर वे महागुण शिखर पर पहुंचे। यहां शिव ने अपने प्रिय पुत्र, बुद्धि के देवता गणेश को रुकने का आदेश दिया, ताकि कोई भी बाहरी तत्व ऊपर गुफा की ओर न आ सके। अंत में शिव और पार्वती उस स्थान पर पहुंचे, जिसे पंचतरिणी कहा जाता है। यहां आकर शिव ने अपने भीतर के पांचों मूल तत्वों- पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का त्याग कर दिया। वे पांच तत्व पांच नदियां बनकर बहने लगे और शिव शुद्ध निराकार चेतना के रूप में आगे बढ़े।

अमर कथा का रहस्य

महादेव और माता पार्वती अंततः उस गुप्त और अलौकिक अमरनाथ गुफा के भीतर पहुंचे। गुफा में प्रवेश करते ही शिव ने सुरक्षा का एक अचूक घेरा बनाने के लिए अपनी तीसरी आंख की ऊर्जा से चारों ओर रुद्राग्नि को प्रज्ज्वलित कर दिया, जिससे गुफा के भीतर कोई भी न आ सके। इसके बाद महादेव ने अपना आसन लगाया और पार्वती के सम्मुख बैठकर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य बताना आरंभ किया। शिव कथा सुनाते रहे और पार्वती एकाग्रचित्त होकर सुनती रहीं। कथा इतनी गूढ़ और लंबी थी कि थकान के कारण पार्वती गहरी निद्रा में सो गईं।शिव आंखें बंद किए कथा सुनाने में मग्न थे। जब वे बीच-बीच में पूछते, ‘पार्वती, तुम सुन रही हो ना?’ तब एक अद्भुत घटना घटी। जब शिव ने गुफा को अग्नि से पवित्र किया था, तब एक चट्टान के पीछे कबूतर के दो अंडे छिपे रह गए थे, जिन पर वह अग्नि बेअसर रही थी। कथा के दौरान उन अंडों से कबूतर के दो बच्चे निकल आए थे। जब पार्वती सो गईं, तो उन नन्हे कबूतरों ने शिव की कथा के बीच-बीच में ‘हूं-हूं’ का हुंकारा भरना शुरू कर दिया, जिससे शिव को लगा कि पार्वती कथा सुन रही हैं।

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दिव्य वरदान की प्राप्ति

जब अमर कथा समाप्त हुई, तो शिव ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि पार्वती तो सो रही हैं। शिव अचंभित रह गए कि यदि पार्वती सो रही थीं, तो कथा के बीच में हुंकार कौन भर रहा था? क्रोधित होकर जब शिव ने गुफा के भीतर देखा, तो उनकी दृष्टि चट्टान के पीछे बैठे कबूतर के उन दो बच्चों पर पड़ी। वे अमर कथा सुनकर ज्ञान से तृप्त हो चुके थे। शिव ने क्रोध में आकर जैसे ही उनका वध करने के लिए त्रिशूल उठाया, वे दोनों पक्षी शिव के चरणों में गिर पड़े और बोले, ‘देवाधिदेव! यदि आप हमारा वध कर देंगे, तो आपकी यह अमर कथा झूठी हो जाएगी। हमने इस कथा को पूरा और सच्चे मन से सुना है, इसलिए अब हम अमर हो चुके हैं। यदि आपकी कथा सत्य है, तो मृत्यु हमें छू भी नहीं सकती।

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कबूतरों का एक जोड़ा आज भी

पक्षियों के इस अकाट्य और सत्य वचन को सुनकर महादेव का क्रोध शांत हो गया। वे मुस्कराए और अपना त्रिशूल पीछे हटा लिया। शिव ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि आज से वे दोनों इस पवित्र गुफा के शाश्वत प्रतीक बनेंगे। वे अमर रहेंगे और जो भी भक्त इस कठिन यात्रा को पार करके यहां आएगा, उसे उनके दर्शन प्राप्त होंगे।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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