जुलाई में कब से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा? पौराणिक कथा से जानें गुफा से जुड़ा खास रहस्य
Amarnath Gufa Kahani: अमरनाथ यात्रा आषाढ़ महीने से शुरू होती है और श्रावण पूर्णिमा तक चलती है। जानें इस साल 2026 में कब से कब तक चलेगी अमरनाथ यात्रा? अमर गुफा की पौराणिक कथा भी जानें।
Amarnath Gufa Kahani: हर साल बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होती है। इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होगी और 28 अगस्त को रक्षा बंधन के पावन मौके पर समाप्त होगी। इस तरह अमरनाथ यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी। इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से ही प्रारंभ हो चुके हैं। इस यात्रा में शिव भक्त बहुत कठिन रास्तों को पार करते हुए भगवान शिव के नाम का जप करते हुए अमर गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस गुफा का नाम अमरनाथ क्यों पड़ा? पढ़ें यहां पौराणिक कथा-
बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का होता है निर्माण:
अमरनाथ गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग बनता है, जिसके दर्शन के लिए हर साल दूर-दूर से शिव भक्त आते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस गुफा में कबूतर का एक जोड़ा भी है, जिन्हें अमर पक्षी कहा जाता है। कहा जाता है कि इन कबूतरों ने भगवान शिव से अमर कथा सुन ली थी, जिसके बाद भगवान शंकर ने कबूतरों को अमर होने का वरदान दिया था।
गुफा का नाम कैसे पड़ा अमरनाथ:
पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार भगवान शिव से माता पार्वती ने अमरत्व का रहस्य जानने की इच्छा जाहिर की। भगवान शिव इस बात को जानते थे कि अगर अमरत्व की कथा को कोई सुन लेगा, तो वह मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। इस वजह से भगवान शिव ने मां पार्वती को कथा सुनाने के लिए अत्यंत एकांत स्थान के रूप में एक गुफा को चुना। अमर कथा का साक्षी होने के कारण इसका नाम अमरनाथ गुफा पड़ा। कथा सुनाने से पहले भोलेनाथ ने मां पार्वती से कहा कि कथा के दौरान उनके साथ कोई नहीं होना चाहिए। गुफा में भगवा शिव ने मां पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा के दौरान गुफा में कबूतरों का एक जोड़ा भी मौजूद था। ऐसे में कबूतरों के जोड़े ने भगवान शिव से अमरत्व की कथा सुन ली। इस वजह से कबूतरों को अमरत्व का वरदान मिला।
जब कथा संपन्न हुई और भगवान शिव ने आंखें खोलीं, तो उन्होंने कबूतरों का जोड़ा देखा। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हुए कि उनके रहस्य को किसी और ने भी सुन लिया। कबूतरों ने महादेव से कहा कि हमने अमरत्व कथा सुन ली है। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया। साथ ही कहा कि तुम दोनों हमेशा के लिए अमर हो गए और इस स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती के प्रतीक के रूप में निवास करोगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान