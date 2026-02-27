Hindustan Hindi News
Amalaki Ekadashi puja Vidhi: आमलकी एकादशी पर श्रीहरि के साथ आंवले की होती है पूजा, जानें क्या दान करें

Feb 27, 2026
आमलकी एकादशी पूजा विधि:फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी, जिसे रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, आज मनाई जाएगी।इस दिन श्रीहरि के साथ आंवले की पूजा भी की जाती है। इसके अलावा इस दिन क्या दान करें

फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी, जिसे रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, आज मनाई जाएगी। आज पूरे दिन एकादशी तिथि रहेगी। इसके अलावा आज कई शुभ योग, जैसे आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवियोग, सौभाग्य योग रहेगा। इसके अलावा इस दिन आवंले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवले के पेड़ के पास जाकर भगवान विष्णु की पूजा का विधान बहुत अच्छा है। इस दिन आंवले की पूजा करें और द्वादशी के दिन आंवले की परिक्रमा करें। 8 या 28 बार परिक्रमा करना उत्तम रहता है।

भगवान परशुराम और आंवले के पेड़ की भी होती है पूजा

इस दिन भगवान परशुराम की भी पूजा की जाती है, इसके लिए उनकी फोटो या मूर्ति लेकर आंवले के वृक्षके पास जाएं, वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन को अच्छे से साफ करें और कलश की स्थापना करें। अगर आपके पास पौधा है, तो आप घर में पौधे के पास भी पूजा कर सकते हैं। कलश स्थापना करके उसमें माला पहनाएं और धूप दीप अर्पित करें। चंदन लगाएं और मंत्रों से उनकी पूजा करें। उनकी पूजा के बाद दीपक जलाएं। भगवान से प्रार्थना करें कि आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए।

इस दिन क्या दान करें

ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अनाज, कपड़े, नया छाता, जूता का दान करना उत्तम रहता है। यह दान आप एकादशी के दिन और एकादशी के अगले दिन भी कर सकते हो।

रात्रि जागरण भी एकदशी पर जरूर करें

रात्रि जागरण भक्तियुक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्रीविष्णुसंबंधी कथा-वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान्‌ विष्णुके नाम ले-लेकर आमलकी वृक्ष की परिक्रमा एक सो 8 या 28 बार करें। फिर सबेरा होनेपर श्रीहरिकी आरती करे। आंवले का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करे और स्रान करनेके बाद विधिपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन कराएं।

कौन सा नक्षत्र किस टाइम पर

आज आमलकी एकादशी पर आर्द्रा नक्षत्र - रात्रि 10 बजकर 30 मिनट तक
आयुष्मान योग -शाम 7 बजकर 34 मिनट तक रहेगा

क्या है महत्व

महापद्म नामक अत्यंत महत्वपूर्ण योग भी बन रहा है। ज्योतिषाचार्य पं. नरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार आमलकी एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली मानी गई है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों पर भगवान नारायण की विशेष कृपा बनी रहती है। यह व्रत भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसलिए इस दिन उनका विशेष पूजन-अर्चन करने का विधान है। उनका कहना है कि इस दिन आंवले के वृक्ष के समीप बैठकर भगवान विष्णु का पूजन करने की परंपरा है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

