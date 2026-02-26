Hindustan Hindi News
27 फरवरी आमलकी एकादशी: धन, सुख और सौभाग्य के लिए जरूर करें ये उपाय और दान

Feb 26, 2026 11:16 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। साल 2026 में यह पावन तिथि 27 फरवरी, शुक्रवार को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह साल की आखिरी एकादशी भी मानी जाती है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है।

हिंदू पंचांग के अनुसार, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी कहा जाता है। साल 2026 में यह पावन तिथि 27 फरवरी, शुक्रवार को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह साल की आखिरी एकादशी भी मानी जाती है, इसलिए इसका महत्व और बढ़ जाता है। शास्त्रों में आमलकी एकादशी को ‘मोक्षदायिनी एकादशी’ कहा गया है। माना जाता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ व्रत रखने से कई बड़े यज्ञों के बराबर पुण्य फल मिलता है और जीवन के पापों से मुक्ति का मार्ग खुलता है। इस एकादशी का सबसे खास पहलू आंवले के वृक्ष से जुड़ा हुआ है। इस दिन सिर्फ उपवास करना ही पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि आंवले के पेड़ की पूजा करना, आंवले का दान करना और सेवन करना भी उतना ही जरूरी माना गया है। धार्मिक परंपराओं में आंवला न केवल सेहत के लिए लाभकारी माना गया है, बल्कि इसे सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा से भी जोड़ा गया है।

आंवले के पेड़ में बसते हैं भगवान विष्णु- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का साक्षात वास माना जाता है। कहा जाता है कि इस वृक्ष के नीचे पूजा करने से विष्णु जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसी वजह से आमलकी एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा, परिक्रमा और जल अर्पण का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन आंवले का सेवन करने से जहां शरीर को लाभ मिलता है, वहीं आंवले का दान करने से जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है।

आमलकी एकादशी पर करें ये खास उपाय-

तुलसी पूजन: शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। इससे घर में सुख-शांति बनी रहती है।

महामंत्र का जाप: पूजा के दौरान “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का मन से जाप करें। इससे मन को शांति मिलती है।

गौ सेवा: गौशाला में गायों को चारा खिलाना या सेवा करना बहुत पुण्यदायी माना गया है।

अभिषेक: भगवान कृष्ण या विष्णु जी का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करना शुभ फल देता है।

दान का महत्व: मंदिर में पूजा सामग्री, फल, मिठाई या कपड़ों का दान करें। जरूरतमंदों को अन्न दान जरूर करें और माता अन्नपूर्णा का स्मरण करें।

आमलकी एकादशी पूजा विधि-

संकल्प: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें।

विष्णु सहस्रनाम: स्नान के बाद धूप-दीप जलाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

आंवले के पेड़ की पूजा: आंवले के पेड़ के नीचे एक कलश स्थापित करें। रोली, अक्षत, चंदन और फूल चढ़ाकर विधि-विधान से पूजा करें।

परिक्रमा: आंवले के वृक्ष की 9 या 11 बार परिक्रमा करें और मन में मनोकामना रखें।

दान का विशेष महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आमलकी एकादशी पर किया गया दान कई गुना फल देता है। इस दिन विशेष रूप से- आंवला, फल और अन्न का दान करना चाहिए। इस दिन गरीबों को कपड़े या कंबल भी दान करना शुभ होता है। इस दिन मंदिर में दीपक और पूजा सामग्री का दान करना भी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन जरूरतमंदों की मदद करने से जीवन की बाधाएं कम होती हैं।

पारण का सही नियम- आमलकी एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि पर खोला जाता है। पारण से पहले किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराना और आंवला दान करना शुभ माना गया है। इसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें।

