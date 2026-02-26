Amalaki ekadashi 2026 vrat katha : रंगभरी और आमलकी एकादशी व्रत कथा, राजा मांधाता ने ऋृषि वशिष्ट जी पूछा था महत्व
amalaki ekadashi 2026 vrat katha in hindi :फाल्गुन शुकृपक्षकी एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। ऐसा कहा जाता है, जो इस एकादशी का व्रत करता है, वो विष्णुलोक को जाता है।एक बार राजा मांधाता ने ऋृषि वशिष्ट जी से अनुरोध किया कि कोई ऐसा व्रत बताएं, जिससे मेरा हर प्रकार से कल्याण हो
भगवान् श्रीकृष्ण ने पद्मपुराण में इस कथा का महत्व बताया है। उन्होंने बताया कि अब मैं आपको उस एकादशी के बारे में बताता हूं, जिसे राजा मान्धाता के पूछने पर महात्मा वसिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुकृपक्षकी एकादशी का नाम आमलकी एकादशी है। ऐसा कहा जाता है, जो इस एकादशी का व्रत करता है, वो विष्णुलोक को जाता है। त्रेतायुग में एक बार राजा मांधाता ने ऋृषि वशिष्ट जी से अनुरोध किया कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कोई ऐसा व्रत बताएं, जिससे मेरा हर प्रकार से कल्याण हो। उन्होंने कहा, वैसे तो सभी व्रत उत्तम है, लेकिन सबसे उत्तम है, आमलकी एकादशी व्रत। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से एक हजार गायों के दान के बराबर फल मिलता है। यहां पढ़ें इस व्रत की कथा-
महात्मा वसिष्ठ ने पहले बताया आमलकी वृक्ष का महत्व
बताया कि आमलकी महान् वृक्ष है, जो सब पापोंका नाश करनेवाला है। उन्होंने बताया कि सर्वश्रेष्ठ आमलकीका वृक्ष भगवान विष्णु जी को प्रिय है। इसके स्मरणमात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना ओर फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए आमलकीका सेवन करना चाहिए । इस पेड़ के मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, स्कन्ध में परमेश्वर भगवान् रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता वास करते हैं। इस एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता।
यहां पढ़ें इस व्रत की कथा-
वैदिक नाम के एक नगर में एक ब्राह्राण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र चारों का परिवार अच्छे से रहता था। वहां पर सदैव वैद ध्वनि गूंजत थी। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंश राजा था। नगर के सभी लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे और भगवान विष्णु के लिए एकादशी व्रत किया करते थे। हर साल की तरह इस साल भी आमलकी एकादशी आई। सभी ने आनंदपूर्वक एकादशी का व्रत किया। राजा प्रजा के साथ मंदिर में आंवले की पूजा सभी नैवेद्यों आदि से किया। मंदिर में सभी ने रात्रि जागरण किया। उस दिन वहां एक दुराचारी और पापी बहेलिया आया। वह जीव हत्या करके अपना घर चलाता था, एक दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। इसलिए उस दिन वह वहां भूखा रहा। भूख के कारण एक मंदिर में चला गया और एकादश व्रत का महात्मय सुनने लगा। रात में उसने कुछ नहीं खाया और घर जाकर भोजन किया। अनजाने में उससे एकादशी का व्रत हो गया। कुछ टाइम बाद उसकी मृत्यु हो गई। एकादशी व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में वह राजा विधुरथ के यहां जन्मा। उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह सेना के साथ 10 हजार ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के तरह और कांति में चंद्रमा की तरह था। वह विष्नु भक्त था और दान करना और यज्ञ करना उसका काम था।
आमलकी एकादशी के व्रत के प्रभाव
एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने गया और रास्ता भटक गया। तभी राजा को आवाज आई कि कुछ मलेच्छ उसे मारने आ रहे हैं, उनका कहना था कि राजा ने उन्हें राज्य से बाहर निकवाया है और अब वो राजा को नहीं छोड़ेगें। इस पर वो अस्त्र लेकर राजा को मारने दौड़े। लेकिन राजा पर उनके अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं हुआ और राजा के शरीर से एक देवी उत्पन्न हुईं और उन्होंने सभी मलेच्छ को मार दिया। इस प्रकार भविष्यवाणी हुई तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु ने की है। इस प्रकार उसकी एक दिन क आमलकी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब अच्छा हो गया। जो आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी कार्य पूर्ण होते हैं और ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष प्राप्त करता है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां