Alvida Jumma 2026: रमजान का आखिरी शुक्रवार कब? 13 या 20 मार्च, जानें सही तारीख
रमजान का महीना इस्लाम में सबसे अहम माना जाता है। पूरे महीने मुसलमान रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत में ज्यादा वक्त बिताते हैं। रमजान के दौरान आने वाला हर शुक्रवार यानी जुमा खास माना जाता है, लेकिन महीने का आखिरी शुक्रवार “अलविदा जुमा” या “जुमातुल विदा” के नाम से जाना जाता है।
रमजान का महीना इस्लाम में इबादत, रोजा और नेक कामों के लिए सबसे अहम माना जाता है। पूरे महीने मुसलमान रोजा रखते हैं, नमाज अदा करते हैं और अल्लाह की इबादत में ज्यादा वक्त बिताते हैं। रमजान के दौरान आने वाला हर शुक्रवार यानी जुमा खास माना जाता है, लेकिन महीने का आखिरी शुक्रवार “अलविदा जुमा” या “जुमातुल विदा” के नाम से जाना जाता है। अलविदा जुमा रमजान की विदाई का प्रतीक माना जाता है। इस दिन मस्जिदों में खास नमाज अदा की जाती है और बड़ी संख्या में रोजेदार इबादत के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि 2026 में अलविदा जुमा 13 मार्च को होगी या 20 मार्च को।
2026 में कब होगा अलविदा जुमा-
इस्लामिक कैलेंडर चांद के हिसाब से चलता है, इसलिए रमजान के दिनों की संख्या हर साल बदल सकती है। धर्म जानकारों के मुताबिक इस बार रमजान के 23वें रोजे यानी 13 मार्च 2026 को अलविदा जुमा माना जा सकता है। अगर रमजान 29 दिनों का रहता है और 19 मार्च को शव्वाल का चांद दिखाई दे जाता है, तो 13 मार्च ही रमजान का आखिरी शुक्रवार होगा। ऐसे में इसी दिन जुमातुल विदा की नमाज अदा की जाएगी।
13 और 20 मार्च को लेकर क्यों है भ्रम
दरअसल रमजान 29 दिनों का होगा या 30 दिनों का, इसका फैसला नए चांद के दीदार के बाद होता है। अगर 19 मार्च की शाम को शव्वाल का चांद दिखाई दे जाता है तो अगले दिन ईद मनाई जाएगी और रमजान 29 दिनों में खत्म हो जाएगा। ऐसी स्थिति में 13 मार्च को ही रमजान का आखिरी जुमा माना जाएगा। लेकिन अगर उस दिन चांद नजर नहीं आता है, तो रमजान 30 दिनों का होगा। तब 20 मार्च 2026 को रमजान का आखिरी शुक्रवार पड़ेगा और उसी दिन अलविदा जुमा की नमाज अदा की जा सकती है।
अलविदा जुमा का महत्व
इस्लाम में रमजान के आखिरी शुक्रवार की खास अहमियत बताई गई है। इसे रमजान की विदाई का दिन भी कहा जाता है। अलविदा जुमा रोजेदारों को यह याद दिलाता है कि रमजान का महीना भले खत्म होने वाला हो, लेकिन पूरे महीने जिस तरह लोगों ने रोजा रखा, इबादत की और नेक काम किए, वही आदत आगे भी जारी रहनी चाहिए। इस दिन लोग नमाज अदा करने के साथ-साथ जकात और सदका भी देते हैं। जरूरतमंदों की मदद करना इस दिन खास सवाब वाला काम माना जाता है।
मस्जिदों में रहती है खास रौनक
अलविदा जुमा के मौके पर देशभर की मस्जिदों में अलग ही रौनक देखने को मिलती है। बड़ी संख्या में लोग जुमा की नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंचते हैं। कई जगहों पर नमाज से पहले कुरान की तिलावत और दुआ भी की जाती है। रोजेदार इस दिन ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की कोशिश करते हैं और अल्लाह से अपनी और दुनिया की भलाई की दुआ मांगते हैं। इस तरह रमजान का आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा जुमा मुसलमानों के लिए आध्यात्मिक रूप से बेहद अहम माना जाता है।
