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अक्षय तृतीया की सुबह से ही शुभ मुहूर्त शुरू, जानें अपने शहर अनुसार अक्षय तृतीया का मुहूर्त

Apr 18, 2026 07:38 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Akshaya Tritiya Time Akshaya Tritiya 2026 : वैशाख शुक्ल पक्ष के दौरान तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है।

अक्षय तृतीया की सुबह से ही शुभ मुहूर्त शुरू, जानें अपने शहर अनुसार अक्षय तृतीया का मुहूर्त

Akshaya Tritiya Time Akshaya Tritiya 2026, अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त : इस साल अक्षय तृतीया कुछ लोग 19 अप्रैल को मना रहे हैं तो कुछ उदया तिथि के रूप में 20 अप्रैल को मना रहे हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष के दौरान तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। इस दिन शुभ चौघड़िया एवं शुभ मुहूर्त में किसी भी शुभ कार्य की शुरूआत कर सकते हैं। इस दिन दान- पुण्य का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया पर्व से कारोबारी भी अच्छे कारोबार की उम्मीद कर रहे हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर भगवान परशुमरा की जगह जगह पूजन किया जाएगा। कई जगहों पर इस पर्व में सत्तू का भोग लगाया जाता है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है।

पंड़ित गौरीशंकर शास्त्री के अनुसार, श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम की जयंती प्रदोष काल में तृतीया तिथि 19 अप्रैल के दिन रविवार को मनाई जाएगी, जबकि उदय तिथि में तृतीया तिथि 20 अप्रैल के दिन सोमवार को होगी। क्योंकि तृतीया तिथि का आरंभ 19 अप्रैल दिन रविवार को एक बजकर एक मिनट से शुरू होगा, जो 20 अप्रैल के दिन सोमवार को दिन में दस बजकर चालीस मिनट तक रहेगी। ऐसी सिचूऐशन में प्रदोष कालीन तृतीया तिथि 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा।

अक्षय तृतीया की सुबह से ही शुभ मुहूर्त शुरू, जानें अपने शहर अनुसार अक्षय तृतीया का मुहूर्त

अक्षय तृतीया की पूजा का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा?

19 अप्रैल को अक्षय तृतीया मना रहे हैं तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह में 10 बजकर 49 मिनट से 12 बजकर 20 मिनट तक रहेगा।

अवधि - 01 घंटा 32 मिनट्स

तृतीया तिथि प्रारम्भ - अप्रैल 19, 2026 को सुबह में 10:49 मिनट तक

तृतीया तिथि समाप्त - अप्रैल 20, 2026 को सुबह में 07:27 मिनट तक

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अक्षय तृतीया पर अपने शहर अनुसार इन मुहूर्त में करें खरीदारी

  1. 10:49 सुबह से 12:20 दोपहर- नई दिल्ली
  2. 10:49 सुबह से 12:08 दोपहर - चेन्नई
  3. 10:49 सुबह से 12:20 दोपहर - नोएडा
  4. 10:49 सुबह से 12:26 दोपहर - जयपुर
  5. 10:49 सुबह से 12:15 दोपहर - हैदराबाद
  6. 10:49 सुबह से 12:34 दोपहर - पुणे
  7. 10:49 सुबह से 12:21 दोपहर - गुरुग्राम
  8. 10:49 सुबह से 12:22 दोपहर - चण्डीगढ़
  9. 10:49 ए एम से 11:36 दोपहर - कोलकाता
  10. 10:49 ए एम से 12:38 दोपहर - मुंबई
  11. 10:49 ए एम से 12:19 दोपहर - बेंगलूरु
  12. 10:49 ए एम से 12:39 दोपहर - अहमदाबाद

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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