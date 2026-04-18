अक्षय तृतीया की सुबह से ही शुभ मुहूर्त शुरू, जानें अपने शहर अनुसार अक्षय तृतीया का मुहूर्त
Akshaya Tritiya Time Akshaya Tritiya 2026 : वैशाख शुक्ल पक्ष के दौरान तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है।
Akshaya Tritiya Time Akshaya Tritiya 2026, अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त : इस साल अक्षय तृतीया कुछ लोग 19 अप्रैल को मना रहे हैं तो कुछ उदया तिथि के रूप में 20 अप्रैल को मना रहे हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष के दौरान तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। इस दिन शुभ चौघड़िया एवं शुभ मुहूर्त में किसी भी शुभ कार्य की शुरूआत कर सकते हैं। इस दिन दान- पुण्य का विशेष महत्व है। अक्षय तृतीया पर्व से कारोबारी भी अच्छे कारोबार की उम्मीद कर रहे हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर भगवान परशुमरा की जगह जगह पूजन किया जाएगा। कई जगहों पर इस पर्व में सत्तू का भोग लगाया जाता है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है।
पंड़ित गौरीशंकर शास्त्री के अनुसार, श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम की जयंती प्रदोष काल में तृतीया तिथि 19 अप्रैल के दिन रविवार को मनाई जाएगी, जबकि उदय तिथि में तृतीया तिथि 20 अप्रैल के दिन सोमवार को होगी। क्योंकि तृतीया तिथि का आरंभ 19 अप्रैल दिन रविवार को एक बजकर एक मिनट से शुरू होगा, जो 20 अप्रैल के दिन सोमवार को दिन में दस बजकर चालीस मिनट तक रहेगी। ऐसी सिचूऐशन में प्रदोष कालीन तृतीया तिथि 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा।
अक्षय तृतीया की सुबह से ही शुभ मुहूर्त शुरू, जानें अपने शहर अनुसार अक्षय तृतीया का मुहूर्त
अक्षय तृतीया की पूजा का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा?
19 अप्रैल को अक्षय तृतीया मना रहे हैं तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह में 10 बजकर 49 मिनट से 12 बजकर 20 मिनट तक रहेगा।
अवधि - 01 घंटा 32 मिनट्स
तृतीया तिथि प्रारम्भ - अप्रैल 19, 2026 को सुबह में 10:49 मिनट तक
तृतीया तिथि समाप्त - अप्रैल 20, 2026 को सुबह में 07:27 मिनट तक
अक्षय तृतीया पर अपने शहर अनुसार इन मुहूर्त में करें खरीदारी
- 10:49 सुबह से 12:20 दोपहर- नई दिल्ली
- 10:49 सुबह से 12:08 दोपहर - चेन्नई
- 10:49 सुबह से 12:20 दोपहर - नोएडा
- 10:49 सुबह से 12:26 दोपहर - जयपुर
- 10:49 सुबह से 12:15 दोपहर - हैदराबाद
- 10:49 सुबह से 12:34 दोपहर - पुणे
- 10:49 सुबह से 12:21 दोपहर - गुरुग्राम
- 10:49 सुबह से 12:22 दोपहर - चण्डीगढ़
- 10:49 ए एम से 11:36 दोपहर - कोलकाता
- 10:49 ए एम से 12:38 दोपहर - मुंबई
- 10:49 ए एम से 12:19 दोपहर - बेंगलूरु
- 10:49 ए एम से 12:39 दोपहर - अहमदाबाद
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा