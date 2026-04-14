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अक्षय तृतीया पर अक्षय योग से इन 3 राशियों को होगा जबरदस्त फायदा, मिलेगी खुशखबरी

Apr 14, 2026 12:39 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Akshaya Tritiya Rashifal Akshaya Yoga on Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय तृतीया के दिन अक्षय योग का निर्माण भी हो रहा है। वहीं, इस दिन सूर्य और चंद्र ग्रह दोनों ही अपनी उच्च राशि में विराजमान रहने वाले हैं।

अक्षय तृतीया पर अक्षय योग से इन 3 राशियों को होगा जबरदस्त फायदा, मिलेगी खुशखबरी

Akshaya Tritiya Rashifal Akshaya Yoga, अक्षय तृतीया 2026 : हर साल अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जाता है। इस साल वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। अक्षय तृतीया के दिन की ग्रहों की चाल कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकती है। अक्षय तृतीया के दिन अक्षय योग का निर्माण भी हो रहा है। वहीं, इस दिन सूर्य और चंद्र ग्रह दोनों ही अपनी उच्च राशि में विराजमान रहने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, अक्षय योग बनना बेहद ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। इस दिन ग्रहों की शुभ स्थिति से कुछ राशियों के जीवन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया पर अक्षय योग का निर्माण किन राशियों के लिए फायदेमंद रहने वाला है।

अक्षय तृतीया पर अक्षय योग से इन 3 राशियों को होगा जबरदस्त फायदा, मिलेगी खुशखबरी

मेष राशि के जातकों के लिए अक्षय तृतीया का दिन कैसा रहेगा?

अक्षय तृतीया के दिन अक्षय योग का निर्माण होने से मेष राशि वालों को फायदा हो सकता है। नौकरी करने वालों को अपने बॉस और कलीग्स का भरपूर साथ मिलेगा। इस राशि के लोगों की पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। थोड़ी बहुत आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं, जिनका आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। इस दौरान अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखें।

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तुला राशि के जातकों के लिए अक्षय तृतीया का दिन कैसा रहेगा?

तुला राशि के लोगों के लिए अक्षय तृतीया के दिन अक्षय योग का निर्माण होना लाभदायक साबित हो सकता है। हर काम में आपको सफलता मिलेगी। जीवन की मुश्किलों का सामना आप डटकर करेंगे। आर्थिक परेशानियां भी धीरे-धीरे समाप्त होने लगेंगी। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। फैमिली के साथ ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं।

धनु राशि के जातकों के लिए अक्षय तृतीया का दिन कैसा रहेगा?

अक्षय तृतीया के दिन अक्षय योग का निर्माण होने से धनु राशि वालों के लिए समय बेहद शुभ माना जा रहा है। इसलिए ग्रहों के शुभ प्रभाव से तुला राशि के जातकों का भाग्योदय हो सकता है। बिना ज्यादा परिश्रम के आपको सफलता हासिल होगी। तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। लाइफ पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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