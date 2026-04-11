Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Akshaya Tritiya Daan: 9 ग्रहों की शांति के लिए करें अक्षय तृतीया पर इन चीजों का दान

Apr 11, 2026 01:54 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Akshaya Tritiya par kya daan kare, Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया के दिन कुछ चीजों का दान करना बेहद लाभदायक होता है। इस खास दिन पर कुछ चीजों का दान करने से पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है साथ ही सुख-समृद्धि भी बढ़ती है।  

Akshaya Tritiya Daan: 9 ग्रहों की शांति के लिए करें अक्षय तृतीया पर इन चीजों का दान

Akshaya Tritiya par kya daan kare, Akshaya Tritiya 2026 : हर साल अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जाता है। इस खास दिन पर पूजा-पाठ के साथ-साथ कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। ये दिन एक अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इस दिन किए गए किसी भी शुभ काम का फल बढ़-चढ़कर मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अक्षय तृतीया के दिन कुछ चीजों का दान करना बेहद लाभदायक होता है। इस खास दिन पर कुछ चीजों का दान करने से पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है साथ ही सुख-समृद्धि भी बढ़ती है। कई बार कुंडली में कुछ ग्रह कमजोर स्थिति में आ जाते हैं। इस कारण इन ग्रहों का बुरा प्रभाव पर जीवन पर देखने को मिलता है। ऐसे में अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आप अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर कुछ चीजों का दान कर सकते हैं। आइए जानते हैं-

9 ग्रहों की शांति के लिए करें अक्षय तृतीया पर इन चीजों का दान

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान अक्षय फल देने वाला होता है। इस दिन जल से भरे घड़े (कलश) का दान करना सभी ग्रहों की शांति और पितरों के आशीर्वाद के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ग्रह अनुसार जानिए अक्षय तृतीया के दिन किन चीजों का दान लाभदायक साबित होगा-

अक्षय तृतीया के दिन सूर्य ग्रह को मजबूत या शांत करने के लिए क्या दान करें?

सूर्य ग्रह को मजबूत या शांत करने के लिए अक्षय तृतीया के दिन लाल रंग के वस्त्र, गुड़, गेहूं, तांबे के बर्तन या लाल चंदन का दान करें।

ये भी पढ़ें:अक्षय तृतीया पर इस 1 चीज के दान से मिलेगा पुण्य, प्रेमानंद महाराज से जानें उपाय
ये भी पढ़ें:क्या 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया, जानें अक्षय तृतीया पर क्या खरीदना रहेगा लाभकारी

अक्षय तृतीया के दिन चंद्र ग्रह को मजबूत या शांत करने के लिए क्या दान करें?

इस दिन चावल, दूध, चांदी, सफेद कपड़े या मिश्री का दान करें।

अक्षय तृतीया के दिन गुरु ग्रह को मजबूत या शांत करने के लिए क्या दान करें?

इस दिन चने की दाल, हल्दी, केसर, पीले फल या धार्मिक पुस्तकें दान करें।

अक्षय तृतीया के दिन शुक्र ग्रह को मजबूत या शांत करने के लिए क्या दान करें?

इस दिन सफेद रेशमी कपड़े, घी, इत्र या दही का दान करें।

अक्षय तृतीया के दिन बुध ग्रह को मजबूत या शांत करने के लिए क्या दान करें?

इस दिन हरी मूंग की दाल, हरे वस्त्र या कांसे के बर्तन का दान करें।

अक्षय तृतीया के दिन शनि ग्रह को मजबूत या शांत करने के लिए क्या दान करें?

इस दिन काला तिल, सरसों का तेल, लोहे का तवा या काले जूते का दान करें।

अक्षय तृतीया के दिन मंगल ग्रह को मजबूत या शांत करने के लिए क्या दान करें?

इस दिन लाल मसूर की दाल, खांड, शहद या लाल वस्त्र का दान करें।

अक्षय तृतीया के दिन राहु ग्रह को मजबूत या शांत करने के लिए क्या दान करें?

इस दिन नारियल, मूली, जौ या सात प्रकार के अनाज (सप्तधान्य) का दान करें।

अक्षय तृतीया के दिन केतु ग्रह को मजबूत या शांत करने के लिए क्या दान करें?

इस दिन कंबल, तिल या सात अनाज का दान करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:गुरु-शुक्र की चाल बनाएगी लाभकारी योग, इन 3 राशियों की होगी चांदी ही चांदी
ये भी पढ़ें:12 राशियों के लिए कैसा रहेगा 12-18 अप्रैल तक का समय, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल
ये भी पढ़ें:आज से बुध, सूर्य, मंगल मीन राशि में, ये राशियां रहें सावधान, 3 राशियों को होगा ब
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Akshaya Tritya akshaya tritiya
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने