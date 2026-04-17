Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया की पूजा में इन फूलों को करें शामिल, लक्ष्मी-कुबेर जी के आशीर्वाद से होगी तरक्की

Apr 17, 2026 10:28 am ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
share

19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जाएगा। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के साथ ही धन के देवता कुबेर जी पूजा-अर्चना की जाती है। आज हम आपको अक्षय तृतीया की पूजा के लिए विशेष फूलों के बारे में बताएंगे। इन फूलों को चढ़ाने से लक्ष्मी-कुबेर जी प्रसन्न होते हैं।

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया की पूजा में इन फूलों को करें शामिल, लक्ष्मी-कुबेर जी के आशीर्वाद से होगी तरक्की

अक्षय तृतीया का पावन पर्व 19 अप्रैल 2026 को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में यह दिन बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। इस दिन किए गए किसी भी शुभ कार्य का फल कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि जीवन भर बढ़ता रहता है। इसलिए इस तिथि को 'अक्षय' कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा विशेष रूप से की जाती है। पूजा में फूलों का विशेष महत्व है, क्योंकि वे श्रद्धा, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक होते हैं। सही फूल अर्पित करने से देवी-देवताओं की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और जीवन में समृद्धि आती है।

भगवान विष्णु को अर्पित करें पीले फूल

अक्षय तृतीया पर भगवान विष्णु की पूजा में पीले फूलों का विशेष महत्व है। पीला रंग समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सबसे अच्छा है गेंदे के फूल अर्पित करना। मान्यता है कि भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त को सुख, सौभाग्य, स्थिरता का आशीर्वाद देते हैं। पूजा के समय 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करते हुए प्रिय फूल चढ़ाएं। इससे जीवन में स्थिरता और खुशहाली आती है।

मां लक्ष्मी को अर्पित करें कमल और लाल फूल

मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमल का फूल सबसे उत्तम माना जाता है। कमल पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। इसे माता लक्ष्मी का आसन भी कहा जाता है। अगर कमल नहीं हो, तो लाल रंग के फूलभी अर्पित कर सकते हैं। लाल रंग धन, सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक है। अक्षय तृतीया पर मां लक्ष्मी को कमल या लाल फूल चढ़ाने से साल भर धन-धान्य की कमी नहीं होती और घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।

कुबेर जी को अर्पित करें पीले और सफेद फूल

धन के देवता कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए पीले और सफेद फूल अर्पित करने चाहिए। पीला फूल समृद्धि और सफेद फूल शुद्धता का प्रतीक है। कुबेर जी को फूल चढ़ाते समय 'ॐ श्रीं ॐ ह्रीं श्रीं क्ल्रीं श्रीं कुबेराय नमः' मंत्र का जाप करें। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और अप्रत्याशित लाभ के योग बनते हैं।

ये भी पढ़ें:वैशाख अमावस्या आज, बन रहा है विशेष संयोग, सूर्य-चंद्र की युति में करें ये उपाय

पूजा में फूलों का महत्व

पूजा-पाठ में फूलों का विशेष महत्व है। क्योंकि वे मन की भावनाओं को देवताओं तक पहुंचाते हैं। फूल पवित्रता, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक हैं। उनकी सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और ध्यान को केंद्रित करने में मदद करती है। अक्षय तृतीया जैसे शुभ दिन पर सही फूल अर्पित करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। फूलों को ताजा और साफ रखें, कटे-फटे या मुरझाए फूल कभी ना चढ़ाएं।

ये भी पढ़ें:गुरु की चाल बदलने से इन राशियों का होगा भाग्योदय, किस्मत का मिलेगा साथ

अक्षय तृतीया 2026 पर पूजा की सरल विधि

सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। पूजा स्थल को साफ करके भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और कुबेर जी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पीले और लाल फूल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं और मंत्र जाप करें। पूजा के बाद दान-पुण्य जरूर करें। इस दिन सोना, चांदी, कपड़े या अनाज का दान करना विशेष फलदायी माना जाता है।

ये भी पढ़ें:11 मई से बन रहा ऐसा योग सूर्य-गुरु दोनों की शक्तियों का लाभ पाएंगी ये 4 राशियां

अक्षय तृतीया पर सही फूलों से की गई पूजा से भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा प्राप्त होती है। इससे जीवन में धन, सुख और समृद्धि आती है। इस शुभ दिन को सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

Navaneet Rathaur

संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise)

अंक ज्योतिष
हस्तरेखा विज्ञान
वास्तु शास्त्र
वैदिक ज्योतिष

और पढ़ें
Akshaya Tritya akshaya tritiya
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने