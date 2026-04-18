Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर इतने बजे से शुरू होगा सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त, जानें शुभ चौघड़िया मुहूर्त

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर इतने बजे से शुरू होगा सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त, जानें शुभ चौघड़िया मुहूर्त
Akshaya Tritiya Muhurat 2026 Akshaya Tritiya Time : अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर दान, पुण्य, पूजा, पाठ और तीर्थ दर्शन का विशेष अक्षय फल मिलेगा।
Akshaya Tritiya Muhurat 2026, अक्षय तृतीया मुहूर्त : अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया का पवन पर्व मनाया जाता है। इस खास दिन पर सोना-चांदी की खरीदारी करना अति उत्तम माना जाता है। इस बार तिथि को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है। अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर दान, पुण्य और तीर्थ दर्शन का विशेष अक्षय फल मिलेगा। साथ ही कोई भी शुभ कार्य करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। यह दिन अबूझ मुहूर्त के तौर पर जाना जाता है। ऐसे में आइए जनते हैं 19 अप्रैल 2026 के दिन किन शुभ मुहूर्त में सोना-चांदी खरीदना उत्तम रहेगा-
19 या 20 अप्रैल कब है अक्षय तृतीया 2026?
पंडित सूरज भारद्वाज के अनुसार, अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को दिन में 1:07 बजे के बाद लग रही है और 20 अप्रैल को दिन में 10:45 बजे तक रहेगी, लेकिन उदया तिथि का मान लेकर 20 अप्रैल को ही अक्षय तृतीया मनाई जाएगी।
अक्षय तृतीया पर इतने बजे से शुरू होगा सोना-चांदी खरीदने का शुभ मुहूर्त, जानें शुभ चौघड़िया मुहूर्त
19 अप्रैल, 2026 को कब खरीदें सोना-चांदी
अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का समय 19 अप्रैल को सुबह में 10 बजकर 49 मिनट से 20 अप्रैल की सुबह में 05 बजकर 51 मिनट तक रहने वाला है।
अवधि - 19 घंटे 02 मिनट्स
20 अप्रैल, 2026 को कब खरीदें सोना-चांदी
अक्षय तृतीया पर सोना और चांदी खरीदने का समय 20 अप्रैल को सुबह में 05 बजकर 51 मिनट से 07 बजकर 27 मिनट तक रहने वाला है।
अवधि - 01 घंटा 36 मिनट्स
शुभ चौघड़िया मुहूर्त
19 अप्रैल को चौघड़िया मुहूर्त क्या रहेगा?
प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) - सुबह में 10:49 से दोपहर 12:20 तक
अपराह्न मुहूर्त (शुभ) - 01:58 मिनट से 03:35 मिनट तक (दोपहर)
सायाह्न मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) - शाम में 06:49 मिनट से 10:57 मिनट से
रात्रि मुहूर्त (लाभ) - रात में 01:43 मिनट से सुबह में 03:05 मिनट तक, अप्रैल 20
उषाकाल मुहूर्त (शुभ) - सुबह में 04:28 मिनट से सुबह में 05:51 मिनट, अप्रैल 20
20 अप्रैल को चौघड़िया मुहूर्त क्या रहेगा?
प्रातः मुहूर्त (अमृत) - सुबह में 05:51 मिनट से सुबह में 07:27 मिनट तक
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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