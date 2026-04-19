Akshay Tritiya 2026 wishes: सोने का रथ, चांदी की पालकी... अक्षय तृतीया पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

akshaya tritiya 2026 wishes: अक्षय तृतीया के दिन अपनों को ये खास शुभकामनाएं संदेश भेजकर आप भी उनकी खुशहाली, तरक्की की कामना कर सकते हैं। नीचे कुछ शुभकामना संदेश है, जिन्हें आप भेज कर अपनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं।

आज यानी 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया का त्योहार है। इस पर्व का हिंदू धर्म में खास महत्व होता है। अक्षय तृतीया, वैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है।यह साल की सबसे शुभ तिथि मानी जाती है। अक्षय तृतीया पर लक्ष्मी-विष्णु की पूजा का विधान है। इस दिन सोना-चांदी खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। आज के दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नए काम की शुरुआत, निवेश आदि अक्षय फल प्रदान करते हैं। अक्षय का अर्थ है जो कभी खत्म नहीं होता। यही वजह है कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने की परंपरा है, क्योंकि सोना मां लक्ष्मी से जुड़ा है और इस दिन घर में सोना लाने से धन लक्ष्मी घर में स्थाई रूप से निवास करती हैं। अक्षय तृतीया से ही त्रेतायुग शुरू हुआ था। इस दिन युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिला था। वहीं गणपति जी ने महाभारत लिखने की शुरुआत की थी। अक्षय तृतीया के दिन अपनों को ये खास शुभकामनाएं संदेश भेजकर आप भी उनकी खुशहाली, तरक्की की कामना कर सकते हैं। नीचे कुछ शुभकामना संदेश है, जिन्हें आप भेज कर अपनों को शुभकामनाएं दे सकते हैं।

अक्षय तृतीया पर भेजें ये शुभकामना संदेश 1. कामयाबी हर दिन आपके साथ रहे,

खुशियां हमेशा आपके आसपास रहें,

धन-दौलत में बढ़ोतरी हो,

और अपनों का प्यार मिलता रहे।

अक्षय तृतीया 2026 की शुभकामनाएं

2. हर सपना साकार हो,

जीवन में कोई ख्वाहिश अधूरी न रहे,

धन, प्रेम और खुशियों से घर भरा रहे,

और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहे।

अक्षय तृतीया 2026 की शुभकामनाएं

3. आपका सुख कभी कम न हो,

धन में हमेशा वृद्धि होती रहे,

प्यार और सेहत हमेशा बनी रहे,

जीवन खुशियों से भरा रहे।

अक्षय तृतीया 2026 की शुभकामनाएं

4. सोने सी चमक हो आपकी जिंदगी में,

मां लक्ष्मी की कृपा से तरक्की मिलती रहे,

हर परेशानी दूर हो जाए,

और घर में धन-समृद्धि का वास हो।

अक्षय तृतीया 2026 की शुभकामनाएं

5. यह पावन दिन खुशियां लेकर आए,

सुख-समृद्धि आपके जीवन में छा जाए,

प्यार और अपनापन बढ़ता रहे,

हर दिन खास बन जाए।

अक्षय तृतीया 2026 की शुभकामनाएं

6. जैसे बादल बरसते हैं जमकर,

वैसे ही आपके घर धन की बरसात हो,

यह त्योहार आपके लिए मंगलमय हो,

और खुशियों की सौगात लाए।

अक्षय तृतीया 2026 की शुभकामनाएं

7. आपका व्यापार दिन-प्रतिदिन बढ़ता रहे,

परिवार में प्रेम और अपनापन बना रहे,

धन की कभी कमी न हो,

और जीवन खुशहाल रहे।

अक्षय तृतीया 2026 की शुभकामनाएं

8. आपके घर लक्ष्मी जी का वास हो,

हर संकट दूर हो जाए,

उन्नति आपके कदम चूमे,

और सुख-शांति हमेशा बनी रहे।

अक्षय तृतीया 2026 की शुभकामनाएं

9. सोने-चांदी सी चमकती रहे आपकी किस्मत,

लक्ष्मी मां आपके घर विराजें,

आपके परिवार में खुशियां भर जाएं,

और हर दिन मंगलमय हो।

अक्षय तृतीया 2026 की शुभकामनाएं

10. दिल के दरवाजे खोलिए,

अपने भाव खुलकर बोलिए,

इस पावन दिन पर रिश्तों में

मिठास और प्यार घोलिए।

अक्षय तृतीया 2026 की शुभकामनाएं

11. आपका हर काम सफल हो,

कोई भी सपना अधूरा न रहे,

जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे,

और खुशियों का आंगन सजा रहे।

अक्षय तृतीया 2026 की शुभकामनाएं

12. अक्षय रहे सुख आपका

अक्षय रहे धन आपका

अक्षय रहे प्रेम आपका

अक्षय रहे स्वास्थ्य आपका

अक्षय तृतीया 2026 की शुभकामनाएं।

13. आपके घर में धन की बरसात हो

लक्ष्मी का वास हो

संकटों का नाश हो

शांति का वास हो

अक्षय तृतीया 2026 की शुभकामनाएं।

14. आपके घर में धन की अक्षय वृद्धि हो,

आप जीवन के हर पल का आनंद उठा सकें

धन, यश और समृद्धि आपके चरण चूमे।

अक्षय तृतीया 2026 की शुभकामनाएं।

15. सोने का रथ, चांदी की पालकी

बैठकर जिसमें लक्ष्मी मां है आई

देने आपके परिवार को खुशियां

अक्षय तृतीया 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं