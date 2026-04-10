अक्षय तृतीया 2026: शुक्र के गोचर से बन रहा खास संयोग, इन 5 राशियों को होगा बड़ा फायदा
Akshaya Tritiya 2026: इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को पड़ रही है और इस बार यह पर्व खास माना जा रहा है। वजह है शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन। ज्योतिष के अनुसार इस दिन शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे धन और सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है
इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को पड़ रही है और इस बार यह पर्व खास माना जा रहा है। वजह है शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन। ज्योतिष के अनुसार इस दिन शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसे धन और सुख-सुविधाओं का कारक माना जाता है। ऐसे में इस गोचर का असर कुछ राशियों पर ज्यादा सकारात्मक रहने की उम्मीद है। अक्षय तृतीया वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन किए गए काम का फल लंबे समय तक मिलता है। इसलिए लोग इस दिन खरीदारी, निवेश और नई शुरुआत को शुभ मानते हैं।
आइए जानते हैं, किन राशियों को होगा फायदा-
मेष राशि- मेष राशि के लोगों के लिए यह समय आर्थिक रूप से अच्छा संकेत दे रहा है। धन से जुड़े मामलों में फायदा हो सकता है। अगर आप संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं, तो समय ठीक माना जा रहा है। रुका हुआ काम भी आगे बढ़ सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा और सेहत भी ठीक रहेगी।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए यह समय सबसे ज्यादा असर वाला माना जा रहा है, क्योंकि शुक्र इसी राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। कमाई के नए मौके मिल सकते हैं। जो लोग लंबे समय से पैसों को लेकर परेशान थे, उन्हें राहत मिल सकती है। कामकाज में स्थिरता आएगी और धीरे-धीरे चीजें आपके पक्ष में जाती दिखेंगी। परिवार और सुख-सुविधाओं से जुड़ी चीजों में भी सुधार होगा।
कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए यह समय बदलाव लेकर आ सकता है। आमदनी के नए रास्ते बन सकते हैं। जो लोग निवेश करना चाहते हैं, उन्हें मौके मिल सकते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से आप बेहतर महसूस करेंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। शादीशुदा लोगों के रिश्ते में भी सुधार रहेगा।
तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए पैसों की स्थिति मजबूत हो सकती है। बचत बढ़ेगी और खर्च थोड़ा कम रहेगा। किसी संपत्ति में निवेश का मौका मिल सकता है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। संतान से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। घर के बड़े-बुजुर्गों की सेहत में भी सुधार हो सकता है।
धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए यह समय करियर और कारोबार में आगे बढ़ने का रहेगा। काम में फायदा होगा और मुनाफा बढ़ सकता है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी बात का असर भी लोगों पर दिखेगा। लोग आप पर भरोसा करेंगे और आप भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाएंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि