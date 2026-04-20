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अक्षय तृतीया 2026: आज स्नान-दान से मिलेगा अक्षय पुण्य, जानें क्या करें और क्यों खास है यह दिन

Apr 20, 2026 09:18 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
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अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में बेहद शुभ तिथि माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए कामों का फल कभी खत्म नहीं होता, यानी इसका असर लंबे समय तक रहता है। इसी वजह से इसे “अक्षय” कहा गया है। खास बात यह भी है कि इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है।

अक्षय तृतीया 2026: आज स्नान-दान से मिलेगा अक्षय पुण्य, जानें क्या करें और क्यों खास है यह दिन

अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में बेहद शुभ तिथि माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए कामों का फल कभी खत्म नहीं होता, यानी इसका असर लंबे समय तक रहता है। इसी वजह से इसे “अक्षय” कहा गया है। इस साल यह पर्व 20 अप्रैल 2026 को मनाया जा रहा है, और उदया तिथि के आधार पर आज का दिन ही सबसे ज्यादा शुभ माना गया है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब तृतीया तिथि दो दिन पड़ती है, तो जिस दिन यह सूर्योदय के समय रहती है, उसी दिन पर्व मनाना सही माना जाता है। इस बार भी ऐसा ही योग बन रहा है, इसलिए सोमवार को पड़ रही अक्षय तृतीया का महत्व और बढ़ गया है। खास बात यह भी है कि इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जिसे बहुत शुभ माना जाता है।

क्यों खास है अक्षय तृतीया का दिन?-

ज्योतिष के अनुसार, इस दिन को “जया तिथि” भी कहा जाता है, यानी ऐसा दिन जो सफलता और जीत दिलाने वाला माना जाता है। इसलिए इस दिन शादी, खरीदारी, निवेश या कोई नया काम शुरू करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए अच्छे काम का फल लंबे समय तक मिलता है।

स्नान और दान का विशेष महत्व- अक्षय तृतीया पर स्नान और दान को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से पुण्य मिलता है। अगर किसी कारण से नदी तक नहीं जा सकते, तो घर पर नहाते समय पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करना भी शुभ माना जाता है।

दान के रूप में गर्मी से राहत देने वाली चीजें देना अच्छा माना जाता है। जैसे—पानी से भरा घड़ा, पंखा, छाता, चप्पल, सत्तू, खरबूजा या ठंडा जल। जरूरतमंद व्यक्ति को ये चीजें देने से पुण्य फल मिलता है और मन को भी संतोष मिलता है।

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नमक का दान क्यों माना जाता है खास?- अक्षय तृतीया पर नमक का दान भी खास माना जाता है। मान्यता है कि नमक समुद्र से निकलता है और मां लक्ष्मी का संबंध भी समुद्र से जुड़ा हुआ है। इसलिए नमक को लक्ष्मी से जुड़ा माना जाता है। इस दिन सेंधा नमक घर लाना और उसका दान करना शुभ माना जाता है।

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पूजा में किन देवताओं का महत्व

यह दिन सिर्फ मां लक्ष्मी की पूजा तक सीमित नहीं है। मान्यता है कि इसी तिथि पर भगवान परशुराम, भगवान हयग्रीव और नर-नारायण का अवतार हुआ था। इसलिए भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा का भी खास महत्व है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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