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Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर जरूर दान करें ये 3 चीजें, भूलकर भी ना करें ऐसी गलतियां

Apr 08, 2026 07:15 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Akshaya Tritiya 2026 Donation: अक्षय तृतीया के दिन खास चीजों का दान करने से जिंदगी में खुशहाली आती है। आइए जानते हैं कि इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए? साथ ही जानें कि इस दिन किन गलतियों से बचना है? 

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर जरूर दान करें ये 3 चीजें, भूलकर भी ना करें ऐसी गलतियां

Akshaya Tritiya 2026: सनातन धर्म में हर एक तीज-त्योहार को महत्व दिया जाता है। इसी तरह अक्षय तृतीया के पर्व को भी खास और शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया दान, पूजा और कोई भी शुभ काम लंबे समय तक फलदायी होते हैं। वहीं इस खास दिन पर मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि और बरकत बनी रहती है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान अक्षय होता है यानी ये कभी भी खत्म ना होने वाला फल देता है। ऐसे में इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों को कुछ ना कुछ चीजें दान जरूर करनी चाहिए। इसलिए लोग अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की मदद भी करते हैं।

शुभ होता है अक्षय तृतीया का दान

हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले दान का खास महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद लोगों को चीजें दान करने से बहुत पुण्य मिलता है और घर में सुख-समृद्धि के साथ ही साथ खुशहाली बढ़ती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से दान किया जाए तो ये लंबे समय तक शुभ फल देता है। आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर किन-किन चीजों का दान हमें करना चाहिए?

अक्षय तृतीता की तारीख और शुभ मुहूर्त

अक्षय तृतीया की तारीख: 19 अप्रैल, रविवार

तृतीया तिथि का आरंभ: 18 अप्रैल की शाम 05:31 बजे से

तृतीया तिथि समापन: 19 अप्रैल की दोपहर 02:12 बजे तक

अक्षय तृतीया पर करें इन चीजों का दान-

जल से जुड़ी चीजों का दान

गर्मी के मौसम में पानी किसी अमृत से कम नहीं होता है। ऐसे में अक्षय तृतीया वाले दिन पानी से भरा घड़ा, मिट्टी का मटका या फिर ठंडे पानी की व्यवस्था करना अच्छा माना जाता है। रोड साइज या फिर किसी भी ऐसी जगह प्याऊ की व्यवस्था की जा सकती है जहां पर लोगों को पानी मिलते ही राहत मिल जाए। मान्यता है कि प्यासे लोगों को पानी पिलाने से ऐसा पुण्य मिलता है कि जिंदगी संवर जाए।

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अक्षय तृतीया पर करें अनाज और सत्तू का दान

अक्षय तृतीया पर अनाज का दान महादान जैसा है। इस दिन जौ, गेहूं, चना दाल या फिर आप सत्तू का दान कर सकते हैं। इसे काफी शुभ माना जाता है। ये ऐसी चीजें हैं जो जरूरतमंद लोगों के काम आती हैं और उनकी जिंदगी को थोड़ा आसान भी बना देती हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर अक्षय तृतीया पर अन्न का दान किया जाए तो इससे घर में धन-धान्य की कमी नहीं रहती है।

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जरूरत की चीजें करें दान

आप अक्षय तृतीया के दिन लोगों को जरूरत की चीजें भी दान कर सकते हैं। कपड़े, छाता, चप्पल या फिर खाने-पीने की कई और चीजें दान करना भी अच्छा माना जाता है। गर्मी के मौसम में इन चीजों को राहतक मिल जाती है। मान्यता है कि जरूरत की चीजों का दान करने से जिंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ती है और हर तरह की बाधा में भी कमी आती है।

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अक्षय तृतीया पर भूलकर भी ना करें गलतियां

1. अक्षय तृतीया पर खरीददारी करना शुभ माना जाता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जरूरत से ज्यादा खर्चा किया जाए। अपनी क्षमता के हिसाब से बजट को ध्यान में रखते हुए ही खरीददारी करें। बिना सोच-विचार के फालतू के खर्चे से बचें।

2. अक्षय तृतीया वाले दिन घर में माहौल अच्छा बनाकर रखें। इस दिन लड़ाई-झगड़े वाली स्थिति रहेगी तो ये घर के माहौल के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे खास दिन पर घर का माहौल नेगेटिव होने से चीजें खराब होंगी। ऐसे में मन के साथ-साथ घर में भी पॉजिटिविटी ही रखें।

3. इस खास दिन पर बड़ों का अपमान तो भूलकर भी ना करें। कोशिश करें कि आप इस दिन अपने बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद जरूर लें। किसी के साथ भी गलत तरह का व्यवहार ना करें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

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गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।


परिचय और अनुभव

गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।


करियर

गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।


एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच

गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।


व्यक्तिगत रुचियां

काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।


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