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Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर केवल सोना ही नहीं इन चीजों की खरीदारी भी होती है बेहद शुभ

Apr 05, 2026 03:22 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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अक्षय तृतीया 2026 19 अप्रैल रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन सोना खरीदने के अलावा मिट्टी का घड़ा, तांबे के बर्तन, हल्दी की गांठ और रूई खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। जानिए अक्षय तृतीया पर इन सस्ती वस्तुओं की खरीदारी से क्या-क्या फायदे मिलते हैं और मंगल ग्रह कैसे मजबूत होता है।

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर केवल सोना ही नहीं इन चीजों की खरीदारी भी होती है बेहद शुभ

अक्षय तृतीया हिंदू धर्म का एक प्रमुख शुभ पर्व है, जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। साल 2026 में अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026, रविवार को पड़ रही है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, दान या खरीदारी अक्षय फल देने वाली मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। इसलिए लोग इस दिन सोना-चांदी खरीदते हैं, नए कार्य शुरू करते हैं और दान-पुण्य करते हैं। लेकिन बढ़ते सोने के भाव को देखते हुए हर कोई सोना नहीं खरीद पाता है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर मिट्टी की कुछ विशेष चीजें खरीदना भी बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है।

अक्षय तृतीया 2026 की तिथि और महत्व

साल 2026 में अक्षय तृतीया 19 अप्रैल को रविवार के दिन मनाई जाएगी। इस पर्व को 'अक्षय' इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया पुण्य, दान या खरीदारी कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि उसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। ज्योतिष और धर्म शास्त्रों के अनुसार इस दिन मंगल ग्रह की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। इसलिए अक्षय तृतीया पर किया गया कोई भी शुभ कार्य जीवन में स्थायी सुख और समृद्धि लेकर आता है।

क्यों खरीदें मिट्टी की चीजें?

सोने के महंगे भाव को देखते हुए कई लोग अक्षय तृतीया पर कुछ और शुभ वस्तुएं खरीदना पसंद करते हैं। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, मिट्टी की वस्तुओं का संबंध मंगल ग्रह से होता है। मंगल साहस, पराक्रम, भूमि और धन का कारक है। अक्षय तृतीया पर मिट्टी की चीजें खरीदने से कुंडली में मंगल की स्थिति मजबूत होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। यही कारण है कि इस दिन ज्वेलरी शॉप्स के साथ-साथ कुम्हारों की दुकानों पर भी भारी भीड़ देखी जाती है।

अक्षय तृतीया पर खरीदने योग्य मिट्टी की वस्तुएं

अक्षय तृतीया पर मिट्टी का घड़ा (मटका) खरीदना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, दीये, गमले, मिट्टी की मूर्तियां और अन्य उपयोगी वस्तुएं भी खरीदी जा सकती हैं। इन वस्तुओं को घर में रखने या उपयोग करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मिट्टी की वस्तुएं सस्ती होने के साथ-साथ पर्यावरण अनुकूल भी होती हैं। धर्म विशेषज्ञों का कहना है कि अक्षय तृतीया पर मिट्टी का घड़ा खरीदकर उसमें गंगाजल या शुद्ध जल भरकर घर में रखने से घर की समृद्धि बढ़ती है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है।

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अन्य शुभ वस्तुएं जो खरीद सकते हैं

मिट्टी की वस्तुओं के अलावा अक्षय तृतीया पर कुछ अन्य सस्ती और शुभ चीजें भी खरीदी जा सकती हैं। इनमें तांबे के बर्तन, रूई की गांठ, हल्दी की गांठ, लाल कपड़ा, चावल और घी मुख्य हैं। तांबे के बर्तन स्वास्थ्य के लिए अच्छे माने जाते हैं और इसमें रखा पानी पीने से पित्त दोष कम होता है। हल्दी और रूई की गांठ खरीदना भी अत्यंत शुभ है। इन वस्तुओं को खरीदकर आप अक्षय फल प्राप्त कर सकते हैं बिना ज्यादा खर्च किए।

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अक्षय तृतीया पर क्या करें और क्या ना करें

इस शुभ दिन पर नए कार्य शुरू करना, दान करना, पूजा-पाठ करना और शुभ वस्तुएं खरीदना चाहिए। घर की साफ-सफाई करें, लक्ष्मी-विष्णु की पूजा करें और गरीबों को दान दें। इस दिन झूठ बोलना, क्रोध करना और मांस-मदिरा का सेवन करना वर्जित माना गया है। जितना हो सके उतना सात्विक भोजन करें और सकारात्मक विचार रखें।

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अक्षय तृतीया 2026 का यह पर्व आपके जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और शुभ फलों को आमंत्रित करने का सुनहरा अवसर है। चाहे आप सोना खरीदें या मिट्टी का घड़ा, महत्वपूर्ण है कि श्रद्धा और शुद्ध मन से किया गया कार्य। इस पावन दिन पर छोटी-छोटी शुभ खरीदारियां भी आपको अक्षय लाभ दे सकती हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

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नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


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डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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