Akshaya Tritiya 2026 Shopping: सिंह राशि घी और कुंभ वाले खरीदें तिल, अक्षय तृतीया पर इस बार राशि अनुसार क्या लें?
अक्षय तृतीया के दिन खरीदी जाने वाली चीज घर में बरकत लाती है। ऐसे में अगर राशि अनुसार कुछ खरीदा जाए तो ये जिंदगी में स्थिरता के साथ-साथ पॉजिटिविटी भी ले आएगी। मेष से लेकर मीन राशि वाले जानें कि इस बार अक्षय तृतीया पर क्या लेना शुभ होगा?
हिंदू धर्म में अक्षय तृतीता का दिन बहुत ही खास और पवित्र होता है। माना जाता है कि इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। मान्यता है कि इस दिन किया गया अच्छा काम बरकत ले आता है। साथ ही इससे घर में सुख-समृद्धि आती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सोना-चांदी जरूर खरीदना चाहिए। हालांकि जरुरी नहीं है कि अक्षय तृतीया पर बस यही खरीदा जाए। अगर श्रद्धा से कोई छोटी सी चीज भी इस दिन ली जाए तो वो शुभ मानी जाती है। आइए जानते हैं कि राशि अनुसार अक्षय तृतीया पर ऐसा क्या खरीदा जाए जिससे घर में और जिंदगी में खुशहाली आए और भगवान विष्णु के साथ-साथ मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलें।
अक्षय तृतीया पर मेष से लेकर मीन राशि वाले खरीदें ये चीजें
मेष राशि
मेष राशि वाले अक्षय तृतीया पर मसूर की दाल खरीद सकते हैं। माना जाता है कि ये ऊर्जा के साथ-साथ आत्मविश्वास का प्रतीक होता है। अक्षय तृतीया के दिन अगर मेष राशि वाले मसूर की दाल खरीदेंगे तो उनके काम में आने वाली बाधाएं धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी।
वृषभ राशि
अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर वृषभ राशि वाले चांदी खरीद सकते हैं। चांदी को शांति और स्टेबिलिटी का प्रतीक मानते हैं। अक्षय तृतीया के दिन वृषभ राशि वालों को चांदी खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुकून का माहौल बनेगा।
मिथुन राशि
कल यानी अक्षय तृतीया के मौके पर मिथुन राशि वालों को मूंग की दाल खरीदना चाहिए क्योंकि ये शुभ होगा। वैसे इस खास दिन पर मिथुन राशि के लोग हरे रंग की कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। ऐसा करने से इस राशि के लोगों की निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी।
कर्क राशि
अक्षय तृतीया पर कर्क राशि वाले सफेद रंग की चीज खरीदें तो अच्छा माना जाएगा। इस राशि के लोग दूध या चावल खरीद सकते हैं। सफेद रंग की चीजों को खरीदने से कर्क राशि वालों के परिवार में खुशहाली बनी रहेगी।
सिंह राशि
सिंह राशि वाले जातक अक्षय तृतीया के दिन घी खरीदेंगे तो शुभ होगा। घी को समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में सिंह राशि वाले इस दिन घी खरीदेंगे तो इससे उनकी जिंदगी में सुख-समृद्धि के साथ-साथ पॉजिटिविटी भी आएगी।
कन्या राशि
कन्या राशि के लोग अक्षय तृतीया पर हरे रंग का सामान लेंगे तो अच्छा होगा। अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा करने की सोच रहे हैं तो इस खास दिन पर हरी सब्जियां खरीद लें। इससे जिंदगी में अच्छा स्वास्थ्य भी मिलेगा और हर चीज में सही बैलेंस भी आएगा।
तुला राशि
अक्षय तृतीया पर तुला राशि वालों को दही खरीदना चाहिए। वैसे तो ये लोग सफेद रंग की कोई भी चीज ले सकते हैं। ऐसा करने से इनके रिश्तों में अच्छा बैलेंस आएगा। साथ ही घर की खुशियां भी बढ़ती ही जाएंगी।
वृश्चिक राशि
अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर वृश्चिक राशि वाले अगर तांबे का कोई बर्तन लेंगे तो इनकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। तांबा इनकी जिंदगी से हर तरह की नेगेटिविटी को खत्म कर देगा।
धनु राशि
इस राशि के लोग अक्षय तृतीया के दिन हल्दी खरीदेंगे तो अच्छा होगा। ये लोग पीले रंग की कोई भी चीज इस दिन खरीदेंगे तो इन्हें जिंदगी में अच्छे मौके मिलते जाएंगे। पीला रंग सौभाग्य लेकर आता है। ऐसे में इस रंग की चीजें धनु राशि के लिए खरीदना शुभ होगा।
मकर राशि
अक्षय तृतीया के खास मौके पर मकर राशि वाले अगर उड़द की दाल खरीदेंगे तो अच्छा होगा। ऐसा करने से मकर राशि वालों की जिंदगी में स्थिरता आएगी और इससे हर क्षेत्र में अच्छा बैलेंस बनेगा।
कुंभ राशि
अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही खास होता है। इस खास दिन पर कुंभ राशि वालों को तिल जरूर खरीदना चाहिए। ऐसा करने से इनकी जिंदगी से नेगेटिविटी हटेगी।
मीन राशि
मीन राशि वाले अक्षय तृतीया के दिन पीले रंग का सामान जरूर लें। इस राशि के लोग पीले रंग का एक कपड़ा भी खरीद सकते हैं। इससे घर में खुशहाली आएगी और ये जिंदगी में सौभाग्य भी लेकर आएगा।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, न्यूमरोलॉजी, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
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गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। वह पिछले 8 महीनों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
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गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
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