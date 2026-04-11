Akshaya Tritiya 2026: बिना पैसा खर्च किए अक्षय तृतीया पर मिलेगा पुण्य फल, प्रेमानंद जी महाराज ने बताया है उपाय
19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, दान या पूजा अक्षय फल देता है। इस दिन लोग सोना-चांदी खरीदते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि बिना एक रुपया खर्च किए भी इस दिन अक्षय पुण्य प्राप्त किया जा सकता है।
अक्षय तृतीया हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र त्योहार है, जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कर्म या दान 'अक्षय' अर्थात् कभी समाप्त ना होने वाला फल देता है। 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। इस दिन सोने-चांदी की खरीदारी, दान-पुण्य और पूजा-पाठ का विशेष महत्व है। लेकिन वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि बिना एक रुपया खर्च किए भी इस दिन बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त किया जा सकता है।
अक्षय तृतीया का महत्व
अक्षय तृतीया को 'अक्षय' शब्द का अर्थ है 'जो कभी क्षय ना हो'। शास्त्रों में मान्यता है कि इस दिन किया गया दान, जप, तप और पुण्य आजीवन फल देता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रेमानंद महाराज बताते हैं कि अक्षय तृतीया पर धन खर्च करने की बजाय नामजप और भक्ति का दान सबसे बड़ा दान है।
प्रेमानंद महाराज के अनुसार सबसे बड़ा दान
प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर सबसे बड़ा दान 'नामजप' का दान है। जब आप भगवान का नाम जपते हैं और वह नाम दूसरों के कानों में पड़ता है, तो उसका भी कल्याण होता है। इससे बड़ा कोई दान त्रिभुवन में नहीं है। धन का दान तो क्षणिक है, लेकिन नाम का दान अक्षय फल देता है।
अक्षय तृतीया पर क्या करें?
प्रेमानंद महाराज ने अक्षय तृतीया के लिए सरल और प्रभावी उपाय बताए हैं। इस दिन राधा रानी को भोग लगाएं और खुद घर में रूखा-सूखा भोजन ग्रहण करें। यदि संभव हो तो पूरे दिन मौन रहें। पूरी श्रद्धा से भगवान के नाम का जप करें। अक्षय तृतीया पर जितना ज्यादा नामजप करेंगे, उतना ही अधिक पुण्य और उन्नति मिलेगी। दूसरों को सुख पहुंचाएं, इससे आपकी अपनी उन्नति तेजी से होगी।
अक्षय तृतीया 2026 की तिथि
अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026, रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करें। विशेष रूप से राधा-कृष्ण या लक्ष्मी-नारायण की पूजा करना शुभ है।
अक्षय तृतीया पर इन बातों का रखें ध्यान
इस दिन किसी भी प्रकार का नया कार्य या खरीदारी शुभ मानी जाती है, लेकिन प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि बिना खर्च किए भी पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन या कपड़े दान करें, लेकिन नामजप को सबसे ऊपर रखें।
प्रेमानंद महाराज के अनुसार अक्षय तृतीया हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और नामजप से बिना धन खर्च किए भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन अगर हम दूसरों को सुख पहुंचाते हैं और भगवान का नाम जपते हैं, तो हमारा पुण्य अक्षय हो जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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